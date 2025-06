Vào ngày 12/6, Daily Mail đưa tin David Beckham sẽ trở thành biên tập viên khách mời cho tạp chí Country Life. Trong những năm gần đây, David Beckham thể hiện niềm đam mê với cuộc sống đồng quê và là độc giả trung thành của tạp chí này, "đọc ngấu nghiến" từng số một. Cựu danh thủ Anh vui vẻ chia sẻ: "Tôi rất vinh dự khi trở thành biên tập viên khách mời cho ấn bản tạp chí mà tôi luôn ngưỡng mộ. Tôi thực sự mong muốn được làm việc với nhóm biên tập để cho ra đời 1 ấn bản tôn vinh ý nghĩa của vùng nông thôn và phong cảnh tuyệt đẹp của nước Anh".

Bước ngoặt này đưa David Beckham ngày càng thêm gần giới quý tộc, bởi trước đó Vua Charles cũng 2 lần làm biên tập viên khách mời cho tạp chí. Sắp tới, David Beckham còn được phong hiệp sĩ - tước hiệu anh luôn khao khát và đã phải chờ đợi đến 14 năm.

David Beckham sẽ trở thành biên tập viên khách mời cho tạp chí Country Life

Trước đây, Vua Charles cũng 2 lần làm biên tập viên khách mời

Trong khi David Beckham liên tiếp "nổ" tin vui thì ở phía bên kia, cậu con cả ngỗ ngược Brooklyn Beckham gặp phải nhiều sóng gió. Mới đây nhất, Daily Mail đưa tin Brooklyn Beckham đang đối mặt với một vụ tranh chấp pháp lý thương hiệu. Cụ thể vào tháng 1 năm nay, "quý tử" này có kế hoạch mở rộng công ty sốt ớt và đăng ký nhãn hiệu "Becks Buns". Tuy nhiên sau đó, công ty bia Đức lâu đời Beck's đã phản đối tên thương hiệu này, vì cho rằng nó gây nhầm lẫn với nhãn hiệu bia nổi tiếng của họ. Đơn phản đối đã được gia hạn cho đến tháng tới và khả năng dẫn đến một cuộc chiến pháp lý kéo dài.

Về mối quan hệ giữa bố con Beckham, 1 nguồn tin thân cận cho biết Brooklyn - Nicola đã cắt đứt liên lạc với gia đình Beckham, ngày càng gần gũi gia đình Peltz. Cụ thể, Brooklyn chỉ biết tin bố được phong tước hiệp sĩ qua truyền thông, do cả gia đình không ai liên với anh. Chi tiết "cả gia đình không ai liên lạc" ngay lập tức làm dấy lên nghi vấn mối quan hệ giữa Brooklyn - Nicola và gia đình Beckham đã không còn có thể cứu vãn. Hiện tại khả năng vợ chồng cậu cả có tham dự lễ phong tước David Beckham không vẫn còn bỏ ngỏ.

Brooklyn thì vướng vào tranh chấp nhãn hiệu, không nói chuyện với gia đình

Trong tháng qua, sự vắng mặt của vợ chồng con cả trong những sự kiện quan trọng của gia đình Beckham đã làm dấy lên nghi vấn bất hòa. Không những vậy, Brooklyn Beckham còn khiến dân tình phải náo loạn khi công khai tuyên bố “luôn chọn vợ”. Một nguồn tin thân cận tiết lộ rằng Nicola chưa bao giờ thực sự hòa hợp với gia đình chồng, và đặc biệt là với mẹ chồng Victoria.

"Ngay từ khi mới bước chân vào gia đình, Nicola đã không thể hiện được sự tôn trọng mà Victoria mong đợi", nguồn tin này chia sẻ. "Mọi chuyện căng thẳng hơn từ đám cưới và kéo dài đến hiện tại. Nicola và Victoria hoàn toàn không hợp nhau, và điều đó khiến mọi người thêm xa cách".

Page Six cho biết sự rạn nứt của giữa Nicola Peltz với mẹ chồng có thể đã xảy ra từ đám cưới của cô vào năm 2022. Tin đồn về mâu thuẫn giữa Victoria và con dâu Nicola Peltz bùng nổ, chủ yếu xoay quanh việc Nicola không mặc váy cưới do Victoria thiết kế mà thay vào đó chọn thiết kế của Valentino. Mặc dù Nicola đã nhiều lần lên tiếng giải thích rằng xưởng may của Victoria không kịp hoàn thành chiếc váy cưới theo đúng ý cô, nhưng tin đồn về việc "nàng dâu tỷ phú khinh thường mẹ chồng" vẫn lan rộng. Một số nguồn tin cho rằng Victoria đã thất vọng khi thiết kế của mình không được chọn.

Đám cưới là khởi nguồn mâu thuẫn

Khi đó, Nicola muốn lễ cưới mang dấu ấn riêng, không bị chi phối bởi truyền thống hay hình ảnh gắn liền với nhà chồng. Điều này được cho là khiến Victoria người luôn coi trọng giá trị gia đình cảm thấy bị phớt lờ. Nữ ca sĩ đình đám 1 thời được cho là đã lên kế hoạch làm con dâu nhà tỷ phú bẽ mặt.

Theo đó, Victoria Beckham bị tố đã "giật spotlight" của Nicola Peltz trong hôn lễ. Cựu thành viên Spice Girls đã phá hỏng khoảnh khắc đáng nhớ của các con, khi giành mất điệu nhảy vốn được lên kế hoạch sẵn cho cô dâu - chú rể tại đám cưới. Vụ việc xảy ra khi ca sĩ Marc Anthony giới thiệu Victoria Beckham là người phụ nữ xinh đẹp nhất buổi tiệc, và mời cô lên sân khấu nhảy cùng con trai. Điều này đã khiến cô dâu Nicola Peltz tủi thân, ấm ức. 1 nhân chứng cho biết các khách mời đã chứng kiến Nicola Peltz chạy khỏi khán phòng trong nước mắt.

1 người bạn thân thiết của Brooklyn và Nicola xác nhận với Page Six rằng "mọi người tham dự tiệc cưới đều thấy rõ chuyện gì đã xảy ra". Nguồn tin cho biết bầu không khí lúc đó rất gượng gạo, và Nicola Peltz đã bị tổn thương vì hành động kém tinh tế, hơn thua của mẹ chồng. Đáng chú ý, người bạn này cũng khẳng định sự việc tại đám cưới không phải lần đầu Victoria Beckham cư xử tệ với con dâu. Nicola Peltz đã phải chịu đựng mẹ chồng từ trước hôn lễ cho đến nay.

Đằng sau hình ảnh bằng mặt này là sự không bằng lòng

Đến ngày 3/6, Brooklyn - Nicola đã tung ra "quả bom" là bài phỏng vấn với tạp chí Glamour. Tại đây, đôi vợ chồng này hết lời ca ngợi bố mẹ vợ và "bơ đẹp" ông bà Becks. Bên cạnh đó, Brooklyn Beckham còn bị phát hiện xăm đè lên hình xăm "mama's boy" (con trai của mẹ) từng nằm ngay trên ngực trái. Hình xăm "mama's boy" mang tính biểu tượng cho mối gắn kết giữa anh và Victoria giờ đã bị che khuất bởi một bó hoa – được cho là mô phỏng từ bó hoa cưới của Nicola. Một hành động tưởng như nhỏ nhặt, nhưng là tuyên ngôn mạnh mẽ về việc Brooklyn chọn ai trong "cuộc chiến ngầm" giữa vợ và mẹ ruột. Daily Mail đưa tin Brooklyn coi Hoàng tử Harry là "người cố vấn" và muốn noi theo để tách ra khỏi gia đình.

Brooklyn bị phát hiện xăm đè lên hình xăm về mẹ

Nguồn: Daily Mail