"Con bỗng lầm lì, hay khóc, tôi điều tra mới biết, con bị bạn học thao túng khủng khiếp như này" - Chia sẻ gây sốc của 1 người mẹ!

* Bài viết được một phụ huynh Trung Quốc chia sẻ trên trang Sohu:

Mỗi mùa tựu trường, bên cạnh việc chuẩn bị sách vở, phụ huynh cần đặc biệt lưu tâm đến việc dạy con cách “chọn bạn mà chơi”, nhất là khi con chuyển cấp hoặc thay đổi môi trường mới.

Câu chuyện của Coco, con trai tôi là một bài học đắt giá. Từng có thời gian Coco và một người bạn trong lớp gắn bó như hình với bóng. Con sẵn sàng nhường mọi thứ từ văn phòng phẩm đến đồ ăn vặt cho bạn, nhưng đổi lại, tâm trạng Coco ngày càng tồi tệ: lầm lì, sợ học và thường xuyên khóc thầm.

Hóa ra, Coco đang bị chính “người bạn thân” thao túng tâm lý (PUA). Vì sợ mất đi tình bạn, con đã âm thầm chịu đựng dẫn đến tự ti, nhạy cảm. Đứa trẻ đó thường xuyên dùng 3 câu sau để "tẩy não" Coco:

1. “Không sao đâu, chỉ cần cậu không nói thì thầy cô/bố mẹ sẽ không biết!”

Câu nói này thường xuất hiện khi trẻ rủ rê nhau chép bài, trốn học hoặc làm việc sai trái. Đằng sau vỏ bọc “bí mật giữa chúng ta” là mầm mống của việc phá vỡ quy tắc và trốn tránh trách nhiệm.

Một người bạn tốt sẽ cùng con tiến bộ và tuân thủ kỷ luật. Ngược lại, những đứa trẻ dạy con cách “lách luật” sẽ khiến con hình thành thói quen coi thường quy định. Thực tế đã chứng minh, nhiều học sinh từ ngoan hiền đã rơi vào con đường gian lận thi cử chỉ vì tin vào lời hứa hẹn “không ai biết đâu” của bạn cùng bàn.

2. “Nếu coi tớ là bạn thật sự, cậu phải giúp tớ việc này!”

Đây là hình thức nhân danh tình bạn để “tống tiền cảm ứng”. Trẻ nhỏ vốn dĩ rất trân trọng tình bạn nên dễ dàng mủi lòng, từ đó chấp nhận làm những việc quá giới hạn như: làm hộ bài tập, bao che lỗi sai, thậm chí là tham gia cô lập, bắt nạt bạn khác.

Cha mẹ cần giúp con hiểu rằng: Tình bạn không phải là một cuộc giao dịch, càng không phải là sự ràng buộc cảm xúc. Một tình bạn lành mạnh không bao giờ bắt ép ai đó phải chứng minh lòng trung thành bằng cách làm sai trái.

3. “Họ không thích cậu cũng không sao, tớ chơi với cậu là được”

Lúc đầu, câu nói này nghe có vẻ ấm áp như một sự an ủi, khiến trẻ lầm tưởng mình đã tìm được tri kỷ. Nhưng lâu dần, con sẽ bị cô lập hoàn toàn với tập thể.

Những kiểu bạn này thường tìm cách nói xấu người khác để ngăn cản con kết giao mới, nhằm mục đích biến mình thành lựa chọn duy nhất của con. Tình bạn thực sự phải là cánh cửa mở ra thế giới rộng lớn hơn, chứ không phải là chiếc lồng giam giữ khả năng giao tiếp xã hội của đứa trẻ.

Những câu nói trên giống như “nước ấm nấu ếch”, âm thầm hủy hoại thế giới quan của trẻ. Chúng ta không thể theo sát con suốt đời, nhưng có thể trang bị cho con nhãn quan sắc bén để nhận diện “tình bạn độc hại”. Những đứa trẻ biết xử lý tốt các mối quan hệ học đường sẽ bản lĩnh hơn, không dễ bị bắt nạt khi bước vào môi trường công sở sau này.