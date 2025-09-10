Là một trong những quốc gia có nhiều nông trại nuôi bò nhất thế giới, hiện Brazil có hàng trăm triệu con bò nhưng có một con rất đặc biệt. Con vật có ký hiệu Viatina-19 FIV Mara Movéis, thường gọi tắt là Viatina-19.

Viatina-19 là con bò cái màu trắng, trọng lượng 1,1 tấn - gấp đôi so với những con trưởng thành cùng giống Nelore.





Theo thông tin từ Kỷ lục Guiness, Viatina-19 từng được đem ra bán đấu giá. Hiện giá trị của nó lên tới 4 triệu USD (khoảng 105 tỷ đồng theo tỉ giá hiện tại) và trở thành con bò đắt nhất thế giới.

Bác sĩ thú y Lorrany Martins lý giải bò Viatina-19 đắt đỏ nhờ sở hữu tốc độ phát triển cơ bắp nhanh, khả năng sinh sản và quan trọng là tần suất truyền những gen tốt cho hậu duệ. "Đây là con bò gần như đạt được sự hoàn hảo nhất từ trước tới nay, mang đặc điểm khiến nhiều chủ trang trại chăn nuôi muốn săn đón. Đó là nguyên nhân khiến nó có mức giá cao nhất hiện nay", bác sĩ thú y Martins nói.

Viatina-19 đang sống tại trang trại ở Uberaba, bang Minas Gerais, Brazil. Nó được theo dõi riêng bằng camera an ninh, đi kèm bác sĩ thú y và bảo vệ. Vì giá trị cao, Viatina-19 được đồng sở hữu bởi một nhóm chủ trang trại. Chủ sở hữu còn dựng 2 bảng quảng cáo trên cao tốc để ca ngợi Viatina-19, nhằm thu hút các chủ nuôi, người tò mò và sinh viên thú y đến chiêm ngưỡng.

Được biết, ngoài việc lập kỷ lục thế giới, bò Viatina-19 từng giành nhiều giải thưởng quốc tế như "Hoa hậu Nam Mỹ" (Miss South America) và "Nhà vô địch thế giới" (Champion of the World) - cuộc thi được xem là Hoa hậu Hoàn vũ dành cho các con bò, tổ chức ở Fort Worth, Texas (Mỹ). Cấu trúc cơ bắp đặc biệt và dòng gen quý hiếm của nó đã góp phần vào chiến thắng này.

Viatina-19 thuộc giống bò Nelore, còn được gọi là giống Ongole, được du nhập vào Brazil lần đầu tiên vào những năm 1800. Các báo cáo cho rằng giống bò cơ bắp này có nguồn gốc từ huyện Prakasam thuộc bang Andhra Pradesh, Ấn Độ, và được người Aryan du nhập lần đầu tiên vào khoảng 2.000 năm trước Công nguyên.

Giống Nelore nổi tiếng với khả năng thích nghi với khí hậu nhiệt đới và khả năng kháng bệnh. Nhờ đó, phôi của Viatina-19 đang được săn đón trên toàn cầu cho các chương trình nhân giống.

Theo dữ liệu của Đại học bang Oklahoma, Brazil hiện là quốc gia chăn nuôi bò Nelore lớn nhất thế giới và giống bò này đã được xuất khẩu sang Argentina, Paraguay, Venezuela, Trung Mỹ, Mexico, Hoa Kỳ và nhiều quốc gia khác.

Giống bò Nelore, chiếm phần lớn đàn bò của Brazil, chủ yếu được nuôi để lấy thịt. Theo Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ, Brazil có khoảng 230 triệu con bò.