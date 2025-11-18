Còn bao nhiêu ngày nữa tới Tết Nguyên đán 2026?

Còn bao nhiêu ngày nữa đến Tết Nguyên đán 2026?

Bên cạnh ngày Tết Tây, nhiều người vẫn dành sự quan tâm còn bao nhiêu ngày nữa đến giao thừa Tết Âm lịch 2026, cũng như ngày 29 Tết Bình Ngọ là ngày nào, khi nào đến Tết ta 2026?

Theo đó, năm Ất Tỵ là năm con Rắn với tổng cộng 384 ngày (nhuận tháng 6 âm lịch), như vậy nếu để bước sang Tết 2026 là năm Bính Ngọ thì tính từ 18/11/2025 (tức ngày 29/09 Âm lịch) là còn 90 ngày nữa đến Tết Nguyên đán.

Lịch Tết Âm lịch 2026 sẽ rơi vào các ngày như sau:

- 28 tháng Chạp năm Ất Tỵ (28 Tết): Chủ nhật, ngày 15/02/2026 dương lịch

- 29 tháng Chạp năm Ất Tỵ (29 Tết – Giao thừa): Thứ Hai, ngày 16/02/2026 dương lịch

- Mùng 1 tháng Giêng năm Bính Ngọ (Mùng 1 Tết): Thứ Ba, ngày 17/02/2026 dương lịch

- Mùng 2 tháng Giêng năm Bính Ngọ (Mùng 2 Tết): Thứ Tư, ngày 18/02/2026 dương lịch

- Mùng 3 tháng Giêng năm Bính Ngọ (Mùng 3 Tết): Thứ Năm, ngày 19/02/2026 dương lịch

- Mùng 4 tháng Giêng năm Bính Ngọ (Mùng 4 Tết): Thứ Sáu, ngày 20/02/2026 dương lịch

- Mùng 5 tháng Giêng năm Bính Ngọ (Mùng 5 Tết): Thứ Bảy, ngày 21/02/2026 dương lịch

- Mùng 6 tháng Giêng năm Bính Ngọ (Mùng 6 Tết): Chủ nhật, ngày 22/02/2026 dương lịch

Lịch nghỉ Tết Âm lịch 2026 chính thức?

Ngày 16/10/2025, Bộ Nội vụ đã có Thông báo 9441/TB-BNV về lịch nghỉ tết Âm lịch, nghỉ lễ Quốc khánh năm 2026 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

Theo đó, Bộ trưởng Bộ Nội vụ thông báo để các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, doanh nghiệp và những người sử dụng lao động khác thực hiện lịch nghỉ tết Âm lịch 2026 như sau:

Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội (sau đây gọi tắt là công chức, viên chức) được nghỉ tết Âm lịch năm 2026 kéo dài 05 ngày theo quy định gồm 01 ngày trước Tết và 04 ngày sau Tết từ thứ Hai 16/02/2026 Dương lịch (tức ngày 29 tháng Chạp năm Ất Tỵ) đến hết thứ Sáu ngày 20/02/2026 Dương lịch (tức ngày mùng 4 tháng Giêng năm Bính Ngọ).

Lưu ý, lịch nghỉ lễ trên là lịch áp dụng đối với công chức, viên chức và người lao động tại các doanh nghiệp nhà nước (gọi chung là khu vực nhà nước).

Đối với người lao động làm việc tại các doanh nghiệp ngoài nhà nước, thì lịch nghỉ lễ sẽ do người sử dụng lao động tự quyết định, miễn là đảm bảo đủ số ngày nghỉ theo quy định là 05 ngày liên tục đối với dịp Tết Âm lịch 2026 theo điểm b khoản 1 Điều 112 Bộ luật Lao động 2019.

Bộ Nội vụ khuyến khích người sử dụng lao động áp dụng lịch nghỉ Tết Âm lịch 2026 cho người lao động giống với khu vực nhà nước.

Người sử dụng lao động nên thông báo phương án nghỉ Tết Âm lịch 2026 cho người lao động trước khi thực hiện ít nhất 30 ngày.

Tổng số ngày nghỉ hưởng nguyên lương trong năm 2026 mà người lao động có thể được nghỉ?

Cụ thể, tổng số ngày nghỉ hưởng nguyên lương trong năm 2025 mà người lao động có thể được nghỉ bao gồm các ngày nghỉ lễ, tết và ngày nghỉ hàng năm, theo đó:

Căn cứ theo Điều 112 Bộ luật Lao động 2019 quy định các ngày lễ mà người lao động được nghỉ như sau:

Nghỉ lễ, tết

1. Người lao động được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương trong những ngày lễ, tết sau đây:

a) Tết Dương lịch: 01 ngày (ngày 01 tháng 01 dương lịch);

b) Tết Âm lịch: 05 ngày;

c) Ngày Chiến thắng: 01 ngày (ngày 30 tháng 4 dương lịch);

d) Ngày Quốc tế lao động: 01 ngày (ngày 01 tháng 5 dương lịch);

đ) Quốc khánh: 02 ngày (ngày 02 tháng 9 dương lịch và 01 ngày liền kề trước hoặc sau);

e) Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương: 01 ngày (ngày 10 tháng 3 âm lịch).

Theo quy định trên có thể thấy tổng số ngày nghỉ lễ, tết trong một năm của người lao động là 11 ngày.

Kế đến, căn cứ theo điểm a, khoản 1 và 2 Điều 113 Bộ luật Lao động 2019 đã quy định:

Nghỉ hằng năm

1. Người lao động làm việc đủ 12 tháng cho một người sử dụng lao động thì được nghỉ hằng năm, hưởng nguyên lương theo hợp đồng lao động như sau:

a) 12 ngày làm việc đối với người làm công việc trong điều kiện bình thường;

b) 14 ngày làm việc đối với người lao động chưa thành niên, lao động là người khuyết tật, người làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm;

c) 16 ngày làm việc đối với người làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.

2. Người lao động làm việc chưa đủ 12 tháng cho một người sử dụng lao động thì số ngày nghỉ hằng năm theo tỷ lệ tương ứng với số tháng làm việc.

Theo đó, ở điều kiện làm việc bình thường và đã làm việc đủ 12 tháng tại công ty, thì người lao động sẽ có 12 ngày nghỉ phép hưởng nguyên lương.

Như vậy, nếu cộng với 11 ngày nghỉ lễ, tết với 12 ngày phép nghỉ hàng năm (ở điều kiện làm việc bình thường), thì tổng số ngày mà người lao động có thể được nghỉ hưởng nguyên lương là : 11 + 12 = 23 ngày

Lưu ý: Số ngày nghỉ lễ, tết trên là số ngày nghỉ tối thiểu (không tính ngày nghỉ hằng tuần) theo quy định mà người lao động được nghỉ. Trên thực tế, đối với các doanh nghiệp tư nhân ngoài nhà nước thì tùy vào chế độ đãi ngộ, thỏa ước lao động tập thể,… mà lịch nghỉ lễ, tết của các doanh nghiệp sẽ khác nhau, có thể được nghỉ nhiều ngày hơn, nhưng đảm bảo không được ít hơn số ngày nghỉ theo quy định.