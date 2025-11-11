Con 18 tuần đòi chui ra, bác sĩ "ấn lại tử cung" cứu mẹ và con

Cách đây gần 5 năm Nguyễn Thị Lành (Hà Nội), người phụ nữ từng mong con nửa thập kỷ gặp tai biến sản khoa nghiêm trọng. Tình trạng máu chảy ồ ạt do vỡ tử cung, thai nhi tiên lượng mất sự sống, tính mạng mẹ đe dọa. Lành được cứu sống ngoạn mục, thai nhi an toàn trong tử cung mẹ thêm 24 tuần đủ điều kiện sinh tồn. Hiện, bé Tuệ Linh khỏe mạnh, thông minh vừa thổi nến mừng sinh nhật 4 tuổi trong tổ ấm hạnh phúc ngập tiếng cười…

Nỗ lực cứu mẹ và thai nhi

Tháng 7 năm 2021, thai phụ Nguyễn Thị Lành (29 tuổi, Hà Nội) đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội cấp cứu trong tình trạng nguy kịch, xuất huyết ồ ạt, huyết áp giảm sâu chỉ còn 60/40 do mất máu quá nhiều. Lành đau bụng dữ dội, kiệt sức, mạch đập và hơi thở yếu. Khám và siêu âm tại phòng cấp cứu sản khoa, bác sĩ chẩn đoán thai phụ vỡ tử cung ở tuần thai thứ 18, tiên lượng xấu cho cả mẹ và con. Tính mạng Lành đang bị đe dọa, dấu hiệu sự sống của thai nhi rất thấp.

Phương pháp an toàn nhất được coi là "giáo án" kinh điển trong hoàn cảnh này là hy sinh thai nhi, khâu phục hồi tử cung hoặc cắt bỏ tử cung để cứu mẹ.

Lúc đưa vào phòng phẫu thuật, dù rất yếu Lành vẫn chảy nước mắt nói: "Bác sĩ cố cứu con cháu, đau bao nhiêu cũng chịu được ạ". Câu nói này đã chạm vào trái tim bác sĩ, ngay cả đến lúc tính mạng mình có thể bị cướp mất, cô ấy cũng chỉ nghĩ đến con.

5 năm qua Lành đã cố gắng rất nhiều để có được đứa con này và nếu chỉ cứu mẹ hoặc phải cắt tử cung, Lành có thể vĩnh viễn không còn cơ hội làm mẹ. Ý nghĩ lóe lên trong đầu bác sĩ là "cứu mẹ song phải đồng thời nỗ lực cứu con".

Khi mổ tình trạng của Lành xấu hơn dự đoán.

Rạch ổ bụng, bác sĩ phát hiện tử cung bị rách tới 10cm, xuất huyết ồ ạt tới hơn 2,5l máu, khối thai và nhau thai đã bị đẩy một phần ra khỏi tử cung và nằm trong ổ bụng người mẹ. Bác sĩ nhận thấy vẫn còn một tia hy vọng cuối cùng là áp dụng các kỹ thuật y học bào thai – đưa thai vào lại tử cung và khâu phục hồi để cứu cả mẹ và con. Phương pháp này đã được thực hiện ở các Trung tâm Y học bào thai hiện đại của Mỹ trong các ca khâu lại vết nứt cột sống thai nhi, được chứng minh là an toàn và tỷ lệ thành công cao.

Ekip phẫu thuật đã nhanh chóng xử lý sạch dịch trong ổ bụng. Thai nhi 18 tuần chỉ nặng 200 gram cùng nhau thai được khéo léo đưa vào tử cung mà không làm ảnh hưởng đến bánh nhau còn lại.

Kỳ tích đã đến sau nhiều giờ phẫu thuật căng thẳng đến nghẹt thở, thai phụ không những giữ được tử cung mà sự sống của hai mẹ con đều được bảo toàn trọn vẹn. Gần 24 giờ sau, huyết động học của Lành và nhịp tim thai đã trở lại bình thường. Một ngày tiếp theo, thai phụ đã cầm được máu và thai nhi có dấu hiệu sống tốt, các chỉ số phát triển ở mức bình thường.

Giấc mơ có thật của người phụ nữ hiếm muộn

Để đảm bảo an toàn, Lành được chỉ định theo dõi điều trị nội trú tại bệnh viện. Mỗi ngày, các bác sĩ kiểm tra vết mổ và thai nhi ngay tại giường bệnh, hạn chế việc di chuyển gây áp lực lên bào thai.

Tuy nhiên ở tuần thai 21, sản phụ tiếp tục gặp biến chứng rỉ ối, gia tăng nguy cơ sinh non. Tử cung bóp chặt, em bé có nguy cơ không phát triển, biến dạng dẫn đến nhiễm trùng. Một mặt đưa ra phác đồ điều trị nội khoa tốt nhất để giữ em bé, một mặt bác sĩ vẫn động viên bệnh nhân mọi thứ đang ổn. Điều kỳ diệu là thai nhi đã đi tới 32 tuần cho đến lúc có thể mổ chủ động, cơ hội sống của đứa trẻ tăng lên rất nhiều.

Đứa trẻ sinh non chỉ nặng 1,9kg và được chuyển sang khoa Sơ sinh chăm sóc tích cực. Những ngày đầu tiên người chăm sóc con là bác sĩ, điều dưỡng và… máy móc".

Nhìn con dây dợ loằng ngoằng mà trào nước mắt nghĩ: Cử động nhỏ bé xíu xiu như thế không biết đến bao giờ con mình được lớn như người ta", Lành tâm sự.

Dưới sự trợ giúp và chăm sóc của y bác sĩ, máy móc hiện đại, em bé đã được trở về nhà cứng cáp và khỏe mạnh. Sau 5 năm tìm con, bao nhiêu đau đớn và những lần trồi sụt cảm xúc Lành đều đã nếm, cuối cùng nhờ sự kiên cường của chính cô và tay nghề, sự tận tâm của bác sĩ mà Lành được làm mẹ và hưởng hạnh phúc ngọt ngào.

Giờ nhìn con gái 4 tuổi lanh lợi, thông minh, Lành vẫn nghĩ rằng hành trình đã qua như một giấc mơ nhưng là giấc mơ có thật.

"Mỗi khi nắm bàn tay xinh xắn và hưởng vòng ôm mềm mại từ con gái mà mình hạnh phúc đến tan chảy ra", Lành nói.