Vừa mới đây, một bài đăng trên Threads với chủ đề "làm sao để mua Starbucks rẻ" đã bất ngờ nhận được nhiều sự quan tâm từ cộng đồng mạng. Chủ nhân bài viết là một nam shipper giao đồ ăn, chia sẻ khá thật thà rằng anh chàng muốn tự thưởng cho bản thân 1 cốc Starbucks nhân dịp sinh nhật, bởi anh chưa từng uống thử lần nào dù đã đi ship rất nhiều. Thế nên anh muốn hỏi cư dân mạng cách để mua Starbucks một cách rẻ nhất.

Bài đăng này nhanh chóng gây bão khi chính thương hiệu cũng vào bình luận.

(Ảnh chụp màn hình)

Qua chia sẻ, dân mạng dễ dàng đoán ngay được rằng anh chàng làm công việc giao đồ ăn và thường xuyên nhận đơn từ Starbucks, nhưng bản thân lại chưa từng thử một lần.

Ngay sau đó, phía dưới bài đăng, rất nhiều người đã nhiệt tình đưa ra các cách để mua Starbucks với giá "mềm" hơn như săn voucher, dùng mã giảm giá trên app, tích điểm thành viên hay chờ các chương trình khuyến mãi... Thậm chí, có người còn đề nghị tặng anh một ly nhân dịp sinh nhật. Tuy nhiên, anh chàng lịch sự từ chối và cho biết chỉ muốn hỏi kinh nghiệm để tự mua cho mình.

Câu chuyện tưởng như chỉ dừng lại ở đó thì bất ngờ, chính thương hiệu Starbucks cũng xuất hiện ngay dưới phần bình luận.

Cụ thể, tài khoản chính thức đã để lại lời nhắn, rằng anh chàng shipper chỉ cần inbox cho page của Starbucks Vietnam là được, vì thương hiệu sẽ tặng bánh ngọt và đồ uống cho anh nhân dịp sinh nhật.

(Ảnh chụp màn hình)

Phản hồi này nhanh chóng khiến dân mạng "bùng nổ". Nhiều người cho rằng đây là cách xử lý vô cùng tinh tế và đáng yêu từ phía thương hiệu. Không chỉ đơn giản là một lời chúc, Starbucks còn chủ động gửi tặng quà, biến một bài đăng nhỏ trên mạng xã hội thành khoảnh khắc ấm áp đúng dịp sinh nhật của nam shipper.

Hàng loạt bình luận khen ngợi xuất hiện ngay sau đó:

- "Tôi xin hứa mai sẽ ủng hộ Starbucks một cốc venti, và sẽ mua 3 cốc nước cho 3 người lạ trong list friends của tôi."

- "Chộ ôi, tinh tế quá. Mai sẽ uống Starbucks vì sự đáng yêu này."

- "Ỏ, brand cute thiệt."

- "Tui sẽ ủng hộ Starbucks vì comment này, cute quá rồi đó sốp ơi."

(Ảnh minh hoạ)

Bên cạnh đó, một vài dân mạng cũng để lại nội dung tương tự để câu chuyện thêm rôm rả:

- Làm sao để uống Starbucks một cách rẻ nhất vậy mọi người? Nay không phải sinh nhật mình nhưng mình muốn tự thưởng cho bản thân một cốc. Tuy uống Starbucks suốt ngày nhưng chưa một lần uống rẻ.

- Sắp tới sinh nhật mình nữa, bạn mình cũng muốn uống ké mà còn phải là free. Mong sốp lắng nghe nguyện vọng của bạn mình với.

Những câu nói đùa như vậy càng khiến cho bài đăng trở nên viral hơn. Tất nhiên, không phải cứ có một bài đăng tương tự là sẽ được "uống Starbucks free". Anh chàng trong bài đăng trên chỉ là một trường hợp đặc biệt và may mắn mà thôi.

(Ảnh minh hoạ)

Nhiều người cho rằng, giữa vô vàn nội dung trên mạng xã hội mỗi ngày, những câu chuyện nhỏ nhưng chân thành như thế này lại dễ dàng chạm đến cảm xúc. Một lời hỏi đơn giản về cách mua nước "rẻ nhất" đã kết thúc bằng một món quà sinh nhật bất ngờ, khiến không ít người cảm thấy ấm lòng.

Hiện bài đăng vẫn đang tiếp tục nhận được sự quan tâm, chia sẻ. Câu chuyện cũng cho thấy, đôi khi chỉ cần một cách phản hồi tinh tế và kịp thời, thương hiệu có thể tạo nên hiệu ứng tích cực vượt ngoài mong đợi.