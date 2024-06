Come Home: Đối tác tin cậy của những không gian đáng sống

Tập đoàn Central Retail Việt Nam và dự án đột phá



Come Home, một dự án mới của Tập đoàn Central Retail Việt Nam – thương hiệu hàng đầu trong ngành bán lẻ, đang khẳng định vị thế của mình trong lĩnh vực nội thất gia dụng tại Việt Nam. Với sứ mệnh nâng tầm cuộc sống tại nhà, Come Home cam kết mang đến những không gian sống hoàn hảo, đầy cảm hứng và phong cách.

Mô hình phong cách độc đáo và ứng dụng công nghệ tiên tiến

Mô hình cửa hàng "Một điểm đến" lần đầu tiên được Come Home giới thiệu tại Việt Nam, cung cấp đa dạng sản phẩm nội thất với thiết kế tinh xảo, đạt tiêu chuẩn quốc tế và giá cả phải chăng. Để phục vụ mọi nhu cầu và phong cách sống của khách hàng, Come Home phát triển ba nhóm phong cách nội thất riêng biệt: Modern Simplicity, Modern International, và Vietnamese Roots, với các sản phẩm thuộc ba phân khúc giá: phổ thông, trung bình và cao cấp.

Điểm nổi bật của Come Home là việc tiên phong ứng dụng công nghệ AR (Thực tế ảo) tại Việt Nam. Ứng dụng di động COME HOME cho phép khách hàng mô phỏng và tương tác với nội thất trong không gian thực tế, mang lại trải nghiệm mua sắm hoàn toàn mới mẻ. Công cụ thiết kế trực tuyến Come Home Room Planner trên website comehome.com.vn cũng giúp khách hàng dễ dàng hình dung và thiết kế không gian sống của mình dưới định dạng 3D.

Truyền cảm hứng và chia sẻ kiến thức

Không chỉ cung cấp sản phẩm nội thất, Come Home còn tổ chức các chuỗi workshop và sự kiện tại cửa hàng, nhằm truyền cảm hứng và chia sẻ kiến thức về nội thất và phong cách sống. Những hoạt động này giúp khách hàng dễ dàng hơn trong việc thiết kế và sắp xếp không gian nhà cửa.

Với mục tiêu mong muốn truyền cảm hứng về giải pháp trang trí nội thất toàn diện cho người Việt theo một cách sáng tạo và độc đáo nhất, đội ngũ của Come Home đã cùng nhau lên ý tưởng xây dựng Bức tường trưng bày nội thất Come Home Wall với hơn 100 sản phẩm thật từ thương hiệu. Bức tường được đặt tại khu vực Hồ Bán Nguyệt (Q7, TP.Hồ Chí Minh).

Với thiết kế ấn tượng và độc đáo, "Come Home Wall" của thương hiệu Come Home - Công ty TNHH EB Bình Dương đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (VietKings) công nhận giá trị Kỷ lục với nội dung: "Bức tường trưng bày nội thất lớn nhất Việt Nam" vào chiều ngày 19/01/2024, tại Hồ Bán Nguyệt (Q7, TP.HCM).

Tính đến nay, Come Home đã phục vụ hàng nghìn khách hàng với hơn 5,000 sản phẩm nội thất, khẳng định chất lượng và uy tín của thương hiệu trên thị trường. Hiện tại, Come Home có hai cửa hàng tại Việt Nam: Tầng 3, TTTM SC VivoCity, Quận 7, TP HCM (khai trương tháng 7/2023) và Tầng 3, TTTM Lotte Mall Tây Hồ, Hà Nội (khai trương tháng 9/2023).

Với tầm nhìn và sứ mệnh rõ ràng cùng sự nỗ lực không ngừng, Come Home xứng đáng là đối tác tin cậy của những không gian sống hoàn hảo, sự lựa chọn hàng đầu của khách hàng.

Địa chỉ cửa hàng:

Come Home SC VivoCity: Tầng 3, TTTM SC VivoCity, 1058 Nguyễn Văn Linh, phường Tân Phong, Quận 7, TPHCM

Come Home Lotte Mall Tây Hồ: Lầu 3, số 272 đường Võ Chí Công, quận Tây Hồ, Hà Nội

Hotline: 1900 9101

Website: www.comehome.com.vn