Vũ Thu Hoài (sinh năm 1990) được biết đến với vai trò MC, biên tập viên thể thao và diễn viên qua một số bộ phim giờ vàng của VTV như Ghét Thì Yêu Thôi, Mê Cung, Nhà Trọ Balanha, Mùa Hoa Tìm Lại. Ngoài hoạt động nghệ thuật, cô còn kinh doanh thời trang và làm nội dung trên mạng xã hội.

Thu Hoài kết hôn với doanh nhân Hoàng Nam vào cuối năm 2020. Khi mới quen nữ MC, anh là Giám đốc điều hành một học viện golf. Hiện tại, Hoàng Nam là Co-founder kiêm Phó Chủ tịch HĐQT một công ty trong lĩnh vực golf. Cặp đôi có một con trai.

Mới đây, MC Thu Hoài gây chú ý khi đăng tải clip tự làm bún chả tại nhà. Từ khâu sơ chế nguyên liệu, chế biến đến lúc hoàn thiện và bày món ra bàn, nữ MC đều quay lại khá chi tiết. Thành phẩm sau đó được cô và chồng cùng thưởng thức, nam doanh nhân tấm tắc khen ngon.

Món bún chả Thu Hoài nấu tại nhà.

Cô nàng khéo léo nấu nướng

Thời gian gần đây, Thu Hoài cũng xuất hiện trở lại với nhiều nội dung đời thường liên quan đến chuyện bếp núc. Khi là cháo hạt dinh dưỡng, lúc lại là sinh tố bơ hay những món ăn được cô tự chuẩn bị tại nhà.

Ngoài bún chả thì mới đây Thu Hoài còn nấu cháo.

Cô nàng tự làm sinh tố bơ tại nhà, content nấu ăn "ê hề"

Điều này khiến một số người bất ngờ bởi vài năm trở lại đây, Thu Hoài chủ yếu chia sẻ về công việc, gia đình và cuộc sống làm mẹ, làm vợ, ít đăng tải các clip nấu ăn hay khoe mâm cơm nhà. Tuy nhiên, với những người theo dõi nữ MC từ lâu, chuyện cô vào bếp vốn không mới.

Đặc biệt trong giai đoạn 2020-2021, Thu Hoài từng thường xuyên chia sẻ những bữa cơm tự nấu.

Thực đơn Thu Hoài từng chia sẻ cũng khá đa dạng, cho thấy cô không chỉ nấu những bữa cơm gia đình quen thuộc mà còn có thể thay đổi món theo từng dịp.

Từ những món Việt như cơm gà, cá chép om dưa, thịt kho, lẩu cua, các món ăn sáng đến những món mang phong cách phương Tây như cá hồi áp chảo với măng tây, salad, nữ MC đều từng tự tay chuẩn bị.

Thu Hoài và các mâm cơm nhà đủ món.

Cô tự làm cơm gà bắt mắt như ngoài cửa hàng.

Vợ Phó chủ tịch đảm đang cỡ này.

Không chỉ ngon mà còn đẹp mắt cỡ này.

Các món lẩu Thu Hoài cũng "cân được".

Cô cũng vào bếp làm các món phục vụ những dịp đặc biệt trong gia đình, chuẩn bị đồ cúng và thử sức với nhiều loại bánh. Vì vậy, những hình ảnh Thu Hoài đứng trong bếp thời điểm đó không chỉ xoay quanh một vài món “tủ” mà khá phong phú, từ bữa cơm hàng ngày đến những món cần nhiều công đoạn hơn.

Món xôi cũng không làm khó cô.

Mâm cơm cúng do Thu Hoài chuẩn bị.

Các bữa sáng vừa dinh dưỡng lại đẹp mắt.

Không phải bữa nào cũng cầu kỳ, Thu Hoài có những mâm cơm khá đơn giản.

Có lần Hoàng Nam nói thèm thịt kho tàu, cô vào bếp chuẩn bị một bữa gồm thịt kho, rau luộc và đậu chiên. Các món thường được cô chia thành từng phần trên bàn, từ món mặn, rau đến món ăn kèm.

Thời điểm đó, Thu Hoài từng chia sẻ cô là người thường vào bếp, trong khi chồng có thể phụ những công việc như dọn dẹp, sơ chế. Sau khi kết hôn vào tháng 12/2020, những bữa ăn tại nhà vẫn là một phần trong cuộc sống của cặp đôi.

Cuối năm 2022, Thu Hoài và Hoàng Nam đón con trai đầu lòng, tên ở nhà là Tiger. Từ giai đoạn này, hình ảnh nữ MC tự nấu ăn không còn xuất hiện thường xuyên như trước. Nội dung cô chia sẻ trên mạng xã hội cũng mở rộng hơn, xoay quanh công việc, gia đình và cuộc sống cá nhân.

Vì vậy, những lần Thu Hoài tự tay chuẩn bị món ăn tại nhà gần đây phần nào gợi lại hình ảnh nữ MC từng khá quen thuộc trong căn bếp của gia đình.

Ảnh: TikTok NV, FBNV.