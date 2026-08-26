Cohee nâng chuẩn an toàn băng vệ sinh thuần chay

Băng vệ sinh là sản phẩm tiếp xúc trực tiếp với vùng da nhạy cảm trong nhiều giờ. Vì vậy, bên cạnh công năng, những thông tin liên quan đến thành phần, mức độ tương thích với da và quy trình sản xuất đang ngày càng được chị em quan tâm.

Băng vệ sinh dạng quần Cohee sở hữu bộ ba chứng nhận gồm Vegan Trademark của The Vegan Society, đánh giá da liễu Dermatest của Đức ở mức "Excellently" và chứng nhận SVHC Free.

Vegan Trademark - Khẳng định định hướng thuần chay

Băng vệ sinh là sản phẩm tiếp xúc trực tiếp với vùng da nhạy cảm trong nhiều giờ, vì vậy bên cạnh khả năng thấm hút, yếu tố thành phần và nguồn gốc nguyên liệu ngày càng được phụ nữ quan tâm. Băng vệ sinh dạng quần Cohee sở hữu chứng nhận Vegan Trademark của The Vegan Society – tổ chức thuần chay được thành lập tại Anh từ năm 1944. Chứng nhận cho thấy sản phẩm đáp ứng các tiêu chí của tổ chức về việc không sử dụng thành phần có nguồn gốc từ động vật và không thử nghiệm trên động vật, qua đó thể hiện rõ định hướng thuần chay mà thương hiệu theo đuổi.

Dermatest "Excellently" - Thêm cơ sở về độ tương thích da liễu

Với sản phẩm sử dụng cho vùng da nhạy cảm, khả năng tương thích với da là một trong những tiêu chí quan trọng. Cohee được Dermatest của Đức đánh giá ở mức "Excellently", ghi nhận mức độ tương thích da liễu của sản phẩm trong điều kiện thử nghiệm. Đây là thêm một cơ sở để người dùng tham khảo khi lựa chọn sản phẩm dùng hằng tháng, thay vì chỉ dựa trên các thông điệp chung về độ an toàn.

SVHC Free - Minh bạch hơn trong kiểm soát chất lượng

Bên cạnh Vegan Trademark và Dermatest, Cohee còn sở hữu chứng nhận SVHC Free, liên quan đến việc kiểm soát các chất thuộc nhóm có mức độ quan ngại cao theo tiêu chuẩn châu Âu. Theo công bố của thương hiệu, sản phẩm được sản xuất tại nhà máy chuyên về tã, bỉm và sản phẩm vệ sinh phụ nữ, áp dụng các tiêu chuẩn như GMP, ISO 9001:2015, FSC, CE và Global Security Verification.

Việc công khai đồng thời các chứng nhận về nguồn gốc nguyên liệu, tương thích da liễu và kiểm soát thành phần giúp Cohee tạo dựng hình ảnh một thương hiệu minh bạch, chú trọng chất lượng và mang đến thêm cơ sở để phụ nữ an tâm khi lựa chọn sản phẩm chăm sóc kỳ kinh.

Thiết kế dạng quần cho nhu cầu sử dụng thực tế

Băng vệ sinh dạng quần được nhiều phụ nữ lựa chọn nhờ khả năng ôm cơ thể, hạn chế xô lệch và mang lại cảm giác an tâm hơn khi vận động hoặc nghỉ ngơi. Cohee phát triển hai phiên bản dành riêng cho ban ngày và ban đêm, đáp ứng những nhu cầu sử dụng khác nhau.

Dòng Cohee ban ngày được thiết kế với lõi thấm hút siêu mỏng 0,08 cm, hướng đến giảm cảm giác cộm bí khi mặc. Hệ màng thở Air-Soft với cấu trúc thoáng khí đa tầng hỗ trợ hạn chế tích tụ độ ẩm, trong khi phần chun lưng đa điểm co giãn theo chuyển động, giúp sản phẩm ôm vừa vặn mà không tạo cảm giác hằn siết.

Hệ bảo vệ 3X-Protection hỗ trợ kiểm soát ba vấn đề thường gặp trong kỳ kinh gồm độ ẩm, mùi và nguy cơ tràn, giúp người dùng cảm thấy chủ động hơn khi làm việc, di chuyển hoặc tham gia các hoạt động thường ngày.

Với phiên bản ban đêm, Cohee tăng cường khả năng bảo vệ bằng lõi thấm kép Duo-Core, hỗ trợ phân tán và khóa dịch nhanh. Thiết kế ôm cơ thể 360 độ giúp hạn chế xô lệch khi thay đổi tư thế ngủ, kết hợp cùng hệ vách ngăn 4D nhằm tăng khả năng ngăn tràn ở nhiều hướng.

Việc phát triển hai thiết kế riêng biệt cho thấy thương hiệu chú trọng đến trải nghiệm thực tế của phụ nữ trong từng thời điểm, thay vì áp dụng một cấu trúc chung cho cả ngày và đêm.

Khi an toàn trở thành tiêu chí lựa chọn cơ bản

Những cảm giác như bí bách, ẩm ướt hay lo ngại tràn có thể ảnh hưởng đến sinh hoạt, tâm lý và chất lượng giấc ngủ trong kỳ kinh nguyệt. Vì vậy, việc lựa chọn băng vệ sinh đang dần trở thành một phần trong thói quen chăm sóc cơ thể chủ động của phụ nữ.

Với định hướng thuần chay, thiết kế dạng quần và bộ ba chứng nhận từ các tổ chức quốc tế, Cohee hướng tới mang đến một lựa chọn minh bạch, tiện lợi và đáng tin cậy hơn cho chị em.

Sự xuất hiện của những sản phẩm như Cohee cũng phản ánh thay đổi trên thị trường chăm sóc phụ nữ: thấm hút và chống tràn không còn là những tiêu chí duy nhất. Nguồn gốc nguyên liệu, tiêu chuẩn kiểm định và sự thoải mái trong từng trải nghiệm đang dần trở thành chuẩn mực mới.