Vắc xin HPV giúp nước Anh tiến gần mục tiêu loại trừ ung thư cổ tử cung

Đây là kết quả được công bố vào tháng 6 năm nay trên tạp y khoa The Lancet.

Nghiên cứu do GS. Peter Sasieni và bà Milena Falcaro thuộc Đại học Queen Mary London thực hiện, với sự tài trợ của tổ chức Nghiên cứu Ung thư Vương quốc Anh. Trong nghiên cứu mới công bố trên tạp chí y khoa danh tiếng The Lancet, các nhà nghiên cứu đã phân tích dữ liệu tử vong do ung thư và hồ sơ tiêm chủng của phụ nữ từ 20 - 34 tuổi nhằm đánh giá hiệu quả thực tế của chương trình tiêm vắc xin.

Kết quả cho thấy, tỷ lệ tử vong do ung thư cổ tử cung hầu như không thay đổi ở nhóm chưa từng tiêm vắc xin. Ngược lại, ở những phụ nữ được tiếp cận chương trình tiêm chủng HPV, số ca tử vong giảm mạnh.

Theo các nhà khoa học, khoảng 200 ca tử vong do ung thư cổ tử cung đã được ngăn chặn tại Anh kể từ khi chương trình tiêm chủng được triển khai vào năm 2008. Đặc biệt, các nhà khoa học ước tính nguy cơ tử vong vì ung thư cổ tử cung trước tuổi 30 ở những bé gái được tiêm vắc xin khi 12 - 13 tuổi gần như bằng không. Đối với nhóm phụ nữ từ 30 - 34 tuổi đã được tiêm phòng, nguy cơ tử vong giảm tới 63% so với những người không được tiêm.

Một dấu mốc đáng chú ý khác là trong giai đoạn 2020 - 2024, lần đầu tiên trong lịch sử nước này ghi nhận không có trường hợp phụ nữ nào từ 20 - 24 tuổi tử vong do ung thư cổ tử cung. Những dữ liệu mới này tiếp tục củng cố vai trò của tiêm chủng HPV sớm trong chiến lược phòng ngừa các bệnh và ung thư liên quan đến HPV.

Ung thư cổ tử cung hiện là loại ung thư phổ biến thứ tư ở phụ nữ trên toàn cầu. Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO) khoảng 99% trường hợp mắc bệnh có liên quan đến các chủng HPV nguy cơ cao. Tại Việt Nam, mỗi năm ghi nhận gần 6.200 ca mắc mới và hơn 2.500 ca tử vong do ung thư cổ tử cung.

Nhiều nghiên cứu cho thấy trẻ được tiêm HPV ở độ tuổi 9 - 14 tạo đáp ứng miễn dịch mạnh hơn so với khi tiêm ở tuổi lớn hơn. Ảnh minh hoạ: CDC Hoa Kỳ

ThS.BS Lê Thanh Khôi - Phó Giám đốc y khoa, trực thuộc Hội đồng y khoa Hệ thống Nhà thuốc và Tiêm chủng Long Châu nhận định: "Trẻ em gái được xem là nhóm tuổi phù hợp để triển khai tiêm vắc xin HPV, vì đây là giai đoạn trước khi có nguy cơ phơi nhiễm với virus HPV, đồng thời hệ miễn dịch ở lứa tuổi này đáp ứng rất tốt với vắc xin. Nhiều nghiên cứu cho thấy trẻ được tiêm HPV ở độ tuổi 9 - 14 tạo đáp ứng miễn dịch mạnh hơn so với khi tiêm ở tuổi lớn hơn. Đây cũng là lý do WHO, CDC Hoa Kỳ và nhiều quốc gia lựa chọn nhóm tuổi học đường để triển khai chương trình tiêm chủng HPV."

"Bên cạnh đó, vắc xin HPV cũng được Bộ Y tế chỉ định cho người từ 9 - 45 tuổi. Người dân cần tuân thủ đầy đủ lịch tiêm theo hướng dẫn của nhà sản xuất và cơ sở tiêm chủng. Việc tiêm đủ số liều theo khuyến cáo là yếu tố quan trọng để đạt được hiệu quả bảo vệ tối ưu và duy trì miễn dịch lâu dài. Khi tỷ lệ tiêm chủng được nâng cao, nguy cơ nhiễm HPV, tổn thương tiền ung thư và ung thư liên quan HPV trong tương lai sẽ giảm đáng kể", bác sĩ nói thêm.

Theo chuyên gia y tế, tiêm vắc xin HPV sớm cùng với sàng lọc định kỳ là hai biện pháp hiệu quả để đưa ung thư cổ tử cung trở thành căn bệnh hiếm gặp trong tương lai. Ảnh: Hoàng Khánh

Thực tế, HPV không chỉ ảnh hưởng đến nữ giới mà nam giới cũng có nguy cơ nhiễm virus này trong suốt cuộc đời. ThS.BS Lê Thanh Khôi phân thích, nhiễm HPV ở nam giới có thể gây ra nhiều bệnh lý như sùi mào gà và một số loại ung thư. Trong đó, virus này được ghi nhận là nguyên nhân của khoảng 90% trường hợp ung thư hậu môn, hơn 60% ung thư dương vật và khoảng 70% ung thư hầu họng. Do vậy, đây không còn là câu chuyện riêng của phụ nữ, mà là vấn đề sức khỏe cần được quan tâm ở cả hai giới.

Hiện nay, tại Việt Nam có 2 loại vắc xin HPV: ngừa 4 chủng và ngừa 9 chủng HPV. Trong đó, vắc xin 9 chủng cung cấp khả năng bảo vệ rộng, có thể tiêm cho cả nam và nữ, ngăn ngừa 9 chủng HPV: 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 và 58.

Theo chuyên gia, vắc xin HPV 9 chủng có ưu điểm là mở rộng phạm vi bảo vệ trước nhiều type HPV nguy cơ cao hơn. Ngoài HPV 16 và 18, vắc xin này còn bao phủ thêm các type 31, 33, 45, 52 và 58 - những chủng liên quan đến ung thư như: ung thư cổ tử cung, âm hộ, âm đạo, hậu môn và các tổn thương tiền ung thư hoặc loạn sản. Trẻ 9 - 14 tuổi chỉ cần tiêm 2 mũi vắc xin, mỗi liều cách nhau 6 - 12 tháng. Người từ 15 tuổi trở lên và người lớn, tiêm 3 mũi (0, 2, 6 tháng) và cần hoàn tất lịch tiêm trong vòng 1 năm.

Theo Thông tư 13/2026/TT-BYT của Bộ Y tế, bệnh do virus HPV được xếp vào nhóm B - nhóm bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, đồng thời thuộc danh mục bệnh phải sử dụng vắc xin trong tiêm chủng bắt buộc thông qua Chương trình Tiêm chủng mở rộng. Theo kế hoạch, chương trình ưu tiên triển khai cho trẻ em gái học lớp 6 tại trường học và trẻ em gái 12 tuổi không đi học tại cộng đồng ở vùng sâu vùng xa. Trong thời gian đầu, thực hiện trên quy mô nhỏ tại 4 tỉnh thuộc địa bàn vùng cao khó khăn. Chuyên gia dịch tễ khuyến cáo phụ huynh nên chủ động cho con tiêm phòng để ngăn chặn từ sớm những mối nguy do HPV.

Ngoài vắc xin HPV, các chuyên gia khuyến cáo phụ huynh cần chủ động đưa con đi tiêm đầy đủ, đúng lịch, đặc biệt là các vắc xin thiết yếu trong lứa tuổi học đường như: não mô cầu, phế cầu, cúm mùa, sởi - quai bị - rubella, thủy đậu, bạch hầu - ho gà - uốn ván… để bảo vệ sức khỏe, ngăn chặn các căn bệnh dễ mắc, dễ lây, dễ biến chứng nguy hiểm, ảnh hưởng đến kết quả học tập và tương lai.

Bác sĩ lưu ý người dân nên đến các đơn vị y tế uy tín, đảm bảo an toàn tiêm chủng để được tư vấn và tiêm phòng bệnh.