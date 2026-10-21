Cody Nam Võ hát liền ba ca khúc, tặng 300 phần quà cho fan ngay giữa trung tâm thương mại dịp 20/10

Màn tri ân được chú ý nhất tại Bloom the Night là chương trình mang tên Secret Gift 20.10. Theo đó, 300 phần hoa và quà được trao tận tay khách hàng và người hâm mộ có mặt, như một lời chúc dành cho phái đẹp nhân dịp 20/10. Đây cũng là lý do không gian vốn dành cho mua sắm trở thành điểm hẹn của đông đảo fan ngay từ trước khi Cody Nam Võ xuất hiện.

Không chỉ góp mặt với vai trò khách mời, Cody Nam Võ mang đến ba tiết mục trình diễn liên tiếp gồm Yêu lun, Rực rỡ và Tội cho em (Remix). Khoảng cách gần giữa sân khấu và khán giả khiến buổi biểu diễn mang không khí của một đêm nhạc thu nhỏ hơn là một tiết mục góp vui thông thường. Trước phần trình diễn, nam ca sĩ dạo quanh cửa hàng, trải nghiệm phối túi xách và phụ kiện, đồng thời giao lưu trực tiếp với người hâm mộ.

Một khoảnh khắc khác thu hút sự chú ý là khi Cody Nam Võ nhận món quà riêng: chiếc túi xách độc bản do chính nhà sáng lập thương hiệu lên ý tưởng và thực hiện dành cho anh. Thiết kế được cá nhân hóa theo dấu ấn của nam ca sĩ, tạo nên điểm giao thoa giữa thời trang và cá tính nghệ sĩ.

Trước khi nhân vật chính xuất hiện, chương trình được khuấy động bởi MC, nghệ sĩ Vinh Trần và TLOO với các tiết mục âm nhạc, phần giao lưu và minigame. Sự kiện còn có sự góp mặt của nhiều gương mặt trong làng giải trí và thời trang như diễn viên Nguyễn Minh Trang, ca sĩ kiêm người mẫu BNAT, Jackie Njine, Pink Bunny và Lừng Nguyễn.

Bloom the Night là hoạt động tiếp nối chuỗi sự kiện Into Bloom diễn ra trước đó vào ngày 16/10. Nếu Into Bloom chọn không gian trải nghiệm nghệ thuật hoa, quy tụ Hoa hậu Đoàn Thiên Ân, Hoa hậu Huỳnh Nguyễn Mai Phương, Á hậu Trịnh Thị Hồng Đăng cùng nhiều gương mặt thời trang và sáng tạo nội dung, thì Bloom the Night mở rộng tinh thần ấy sang âm nhạc, giao lưu nghệ sĩ và quà tặng dành cho người hâm mộ.

Hai sự kiện trong chưa đầy một tuần cho thấy việc đưa âm nhạc và nghệ sĩ vào không gian bán lẻ đang dần trở thành cách nhiều thương hiệu thời trang lựa chọn để kéo khách hàng trẻ đến cửa hàng. Thay vì chỉ trưng bày sản phẩm, cửa hàng trở thành nơi khán giả có thể gặp thần tượng, xem biểu diễn và nhận quà, một trải nghiệm khó có được qua mua sắm trực tuyến.