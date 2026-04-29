COCOLUX x La Roche-Posay khuấy động AEON Mall Long Biên: Bùi Trường Linh thổi bùng cảm xúc

Ngay từ khi chưa bước vào khung giờ chính, khu vực sảnh trung tâm AEON Mall Long Biên đã bắt đầu đông dần. 200 ghế ngồi nhanh chóng được lấp đầy bởi khách hàng của hai thương hiệu và người hâm mộ Bùi Trường Linh. Nhưng điều đáng nói là sức hút của sự kiện không dừng lại ở con số đó.

Từ tầng 1 lên đến tầng 3, các lan can chật kín người đứng xem. Những ánh mắt hướng về sân khấu, những chiếc điện thoại giơ cao sẵn sàng ghi lại khoảnh khắc, tất cả tạo nên một bầu không khí chờ đợi căng đầy – thứ thường chỉ xuất hiện ở các show diễn âm nhạc quy mô lớn.

Ca sĩ Bùi Trường Linh xuất hiện, thổi bùng cảm xúc của toàn bộ sự kiện.

Không cần quá nhiều lời dẫn, những giai điệu đầu tiên của "Đường tôi chờ em về" vang lên đã đủ để kéo khán giả vào một trạng thái cảm xúc rất khác. Hàng trăm người đồng loạt hát theo, tiếng hò reo dâng cao theo từng đoạn cao trào. Khoảnh khắc đó, ranh giới giữa sân khấu và khán giả gần như bị xóa nhòa.

Tiếp nối là "Dù cho mãi về sau", rồi "Từ ngày yêu em" những ca khúc quen thuộc nhưng khi được thể hiện trong không gian này lại mang một màu sắc rất khác. Không phải là một buổi concert thuần túy, mà là một trải nghiệm âm nhạc nằm trong lòng một sự kiện thương hiệu nơi cảm xúc cá nhân hòa vào trải nghiệm tập thể.

Điều đặc biệt nằm ở cách Bùi Trường Linh làm chủ không gian. Anh không chỉ hát, mà còn kể chuyện, giao lưu, và kết nối. Những câu nói giản dị, những tương tác ngẫu hứng khiến khán giả cảm thấy gần gũi, như đang tham gia một buổi gặp gỡ thân mật hơn là một sân khấu lớn.

Sức nóng không hề giảm sau mỗi tiết mục. Trái lại, càng về sau, không khí càng được đẩy lên cao. Khán giả không chỉ đứng xem mà thực sự "tham gia" – hát theo, vỗ tay, gọi tên ca sĩ. Một năng lượng liên tục được trao đi và nhận lại giữa sân khấu và đám đông.

Fan thích thú khi được giao lưu ở cự ly gần cùng ca sĩ Bùi Trường Linh.

Ở góc độ quan sát, đây là điểm then chốt tạo nên thành công của sự kiện: cảm xúc không bị "áp đặt" mà được "kích hoạt". Và khi đã được kích hoạt, nó lan truyền rất nhanh.

Không thể phủ nhận, sự xuất hiện của Bùi Trường Linh chính là "điểm nổ" giúp sự kiện bứt phá về độ thu hút. Nhưng nếu nhìn kỹ hơn, đó không phải là một yếu tố ngẫu nhiên.

Trước thời điểm biểu diễn, trong suốt 3 ngày, khu vực sự kiện của Cocolux và La Roche-Posay đã liên tục thu hút khách tham gia với hàng loạt hoạt động trải nghiệm: tư vấn da, dùng thử sản phẩm, nhận quà, tham gia mini game. Không gian được thiết kế mở, khuyến khích tương tác trực tiếp, giúp khách hàng không chỉ "biết" mà còn "hiểu" sản phẩm.

Điểm nhấn là sự ra mắt dòng La Roche-Posay Uv Air Sebum Sunscreen, sản phẩm chống nắng thế hệ mới, cùng các dòng chăm sóc da đặc trưng của thương hiệu. Tuy nhiên, thay vì đặt sản phẩm ở vị trí trung tâm theo cách truyền thống, sự kiện lại đặt trải nghiệm người dùng làm trọng tâm.

Và chính trải nghiệm đó được "đẩy đỉnh" bằng âm nhạc.

Khi cảm xúc đã được khơi gợi qua tương tác, qua thử nghiệm sản phẩm, thì sự xuất hiện của một nghệ sĩ như Bùi Trường Linh đóng vai trò như chất xúc tác cuối cùng biến toàn bộ hành trình trải nghiệm thành một ký ức đáng nhớ.

Ca sĩ Bùi Trường Linh check-in tại gian hàng và trải nghiệm photobooth tại Cocolux AEON Mall Long Biên.

Đây là điểm mà nhiều sự kiện thương hiệu chưa làm được: tạo ra một đường dẫn liền mạch từ lý trí qua việc hiểu sản phẩm đến cảm xúc tạo niên gắn kết thương hiệu

Sự kết hợp giữa Cocolux và La Roche-Posay trong sự kiện lần này vì thế không chỉ dừng lại ở hợp tác đơn thuần. Nó cho thấy một mối quan hệ sâu hơn, nơi hai bên cùng đầu tư vào trải nghiệm khách hàng như một chiến lược dài hạn.

Với Cocolux, đó là bước đi rõ ràng trong việc định vị mình không chỉ là nhà bán lẻ, mà là một "điểm đến trải nghiệm". Với La Roche-Posay, đó là cách thương hiệu dược mỹ phẩm tiếp cận gần hơn với thế hệ khách hàng trẻ thông qua cảm xúc, cộng đồng và những điểm chạm thực tế.

Còn với khán giả, họ không chỉ rời đi với một vài sản phẩm trên tay. Họ mang theo một trải nghiệm trọn vẹn nơi âm nhạc, con người và thương hiệu đã hòa vào nhau.

Và có lẽ, chính những khoảnh khắc khi cả không gian cùng hát vang "Đường tôi chờ em về" mới là minh chứng rõ ràng nhất cho một sự kiện thành công không chỉ được đo bằng số người tham dự, mà bằng mức độ cảm xúc mà nó để lại.

