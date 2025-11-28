Có tỉnh chưa từng tổ chức thăng hạng cho giáo viên, Bộ GD&ĐT đề nghị rà soát

Bộ GD&ĐT vừa yêu cầu các địa phương rà soát việc thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên.

Theo bộ này, từ năm 2015, đã hoàn thành việc ban hành các văn bản hướng dẫn về mã số, tiêu chuẩn, việc bổ nhiệm, xếp lương theo chức danh nghề nghiệp. Đồng thời, quy định tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung, hình thức thi xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên các cấp theo thẩm quyền được giao, làm căn cứ để các địa phương tổ chức thực hiện.

Tuy nhiên, qua kiểm tra tại các địa phương, cơ sở giáo dục cũng như khảo sát, nắm thông tin từ các nguồn báo cáo, Bộ GD&ĐT nhận thấy còn một số bất cập trong công tác thăng hạng giáo viên.

Bộ GD&ĐT đề nghị rà soát công tác thăng hạng giáo viên của các tỉnh, thành phố.

Trong đó, một số tỉnh theo phân chia địa giới hành chính cũ trong giai đoạn 2016-2025 chưa từng tổ chức thăng hạng cho giáo viên; có tỉnh đã xây dựng đề án thăng hạng giáo viên năm 2024- 2025 nhưng chưa phê duyệt hoặc đã phê duyệt nhưng chưa triển khai; có tỉnh việc tổ chức thăng hạng không được thực hiện đồng bộ giữa các cấp học và giữa các đơn vị hành chính.

Để đảm bảo quyền lợi cho đội ngũ giáo viên đã có thời gian cống hiến và đáp ứng đủ các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định hiện hành, Bộ GD&ĐT tạo để nghị UBND cấp tỉnh chỉ đạo triển khai các nội dung liên quan.

Yêu cầu rà soát thực trạng công tác thăng hạng giáo viên của địa phương, báo cáo Bộ GD&ĐT trước ngày 30/11/202 .

Tiếp tục tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh theo các quy định hiện hành của pháp luật.

Toàn quốc hiện có khoảng 1,6 triệu giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục công tác trong các trường học công lập và ngoài công lập. Trong đó, có khoảng 1,05 triệu giáo viên mầm non và phổ thông hưởng lương từ ngân sách nhà nước.