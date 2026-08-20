Chiều 20/8, TAND TPHCM tiếp tục xét hỏi các bị cáo trong chuyên án VN10, liên quan vụ 4 nữ tiếp viên hàng không vận chuyển trái phép ma túy từ Pháp về Việt Nam.

Bị cáo Nguyễn Đỗ Trúc Phương (32 tuổi, có biệt danh trên mạng xã hội là "Cô tiên từ thiện"), bị xét xử về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Trả lời HĐXX, Phương thừa nhận nội dung cáo trạng truy tố là đúng. Bị cáo khai bắt đầu sử dụng ma túy từ khoảng năm 2021, trong thời gian gặp vấn đề về sức khỏe, chuyện tình cảm và công việc.

Phương cho biết từng nhờ một người mua ma túy để sử dụng nhưng không nhớ đã mua những loại ma túy nào, chỉ nhớ trong số đó có “nước vui” và Ketamine.

Liên quan hành vi tổ chức sử dụng ma túy, Phương khai ngày 16/3/2024 đã nhắn tin rủ nhóm bạn đến nhà tổ chức sinh nhật cho Phương Thảo. Mọi người đồng ý và buổi tiệc bắt đầu khoảng 13 giờ cùng ngày.

Trong buổi tiệc, mọi người uống nhiều rượu. Sau khi say, Phương khai không nhớ rõ những gì xảy ra. Bị cáo cho biết trước đó, ngày 14/3, có sử dụng ma túy dạng “nước vui” nhưng không nhớ rõ nguồn gốc số ma túy do lúc đó đã say.

Theo Phương, không phải tất cả những người có mặt tại buổi tiệc đều sử dụng ma túy. Bị cáo cũng khai không có việc những người tham gia góp tiền hoặc chia tiền để mua ma túy.

Theo cáo buộc, ngày 15/3/2024, Phương và V.H.A. dự định tổ chức sinh nhật cho một người bạn tại căn nhà ở TP.Thủ Đức (cũ).

Tối 16/3, Phương, V.H.A. cùng nhóm bạn tổ chức ăn uống tại tầng trệt căn nhà. Trong lúc này, Phương và V.H.A. chuẩn bị bình khí cười cùng các loại ma túy gồm Ketamine, “nước vui” và thuốc lắc để nhóm sử dụng.

Khoảng 0 giờ ngày 17/3/2024, một số người ra về. Phương được xác định đã rủ những người còn lại lên phòng karaoke để tiếp tục sử dụng ma túy.

Đến khoảng 5 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng kiểm tra căn nhà, phát hiện 10 người đang sử dụng ma túy, trong đó 4 người ở phòng khách và 6 người ở tầng 2.

Tang vật thu giữ gồm nhiều bình kim loại, dụng cụ sử dụng ma túy cùng 0,0372 gam Ketamine và 0,5200 gam Methamphetamine, Nimetazepam.

Kết quả xét nghiệm xác định 6/10 người dương tính với ma túy, trong đó có Trúc Phương và V.H.A..

Ngoài hành vi trên, ngày 14/3/2024, Phương bị cáo buộc nhắn tin nhờ một người mua 2 gói “nước vui”, 5 viên MDMA và 2,5 gam Ketamine với giá 9,9 triệu đồng.

Đến ngày 16/3/2024, Phương tiếp tục nhờ người này mua thêm 2 gói “nước vui”.