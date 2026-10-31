Cơ quan chức năng truy tìm Chủ tịch nổi tiếng showbiz bỏ trốn vì tham ô 30 tỷ

Sáng 31/10, tờ TenAsia đưa tin, A - cựu CEO người Hàn Quốc của công ty sản xuất nội dung Arc Media (hiện là SYN& Studio), đã mất liên lạc với gia đình và người quen kể từ đầu tháng 7 năm nay. Vốn xuất thân là Giám đốc sản xuất ở đài truyền hình lớn, A đã tham gia sản xuất nhiều bộ phim nổi tiếng, gây tiếng vang khắp châu Á bao gồm Big Bet, Luyến Mộ (The King’s Affection), Kiss Sixth Sense,...

Khi A không trở về nhà trong 1 thời gian dài, gia đình đã vô cùng lo lắng, đồng thời nộp đơn trình báo mất tích tới đồn cảnh sát. Đồn cảnh sát Tây Ilsan (tỉnh Gyeonggi) hiện đang theo dõi tung tích của CEO A dựa trên lộ trình di chuyển được camera an ninh ghi lại và địa điểm cuối cùng nơi điện thoại di động của ông tắt nguồn.

Trước đó, A bị kiện với cáo buộc tham ô số tiền lớn, thông tin này đã gây xôn xao dư luận xứ Hàn. Theo nguồn tin, công ty phụ tùng ô tô Unichem đã đệ đơn kiện A vào cuối tháng 7 với cáo buộc tham ô 1,5 tỷ won (30 tỷ đồng), chiếm 1,14% vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp này.

Phía công ty cho biết thêm: “Số tiền tham ô đã được xác định thông qua quá trình kiểm toán nội bộ của công ty chúng tôi, nhưng con số có thể thay đổi sau khi cơ quan chức năng hoàn tất quá trình điều tra”. Công ty khi ấy cũng cam kết sẽ thực hiện các biện pháp cần thiết theo đúng trình tự pháp luật để giải quyết vụ việc liên quan.

CEO công ty sản xuất nội dung Arc Media đã “bặt vô âm tín” gần 4 tháng qua sau khi dính cáo buộc tham ô 30 tỷ đồng. Ảnh: Naver

Hiện tại, cảnh sát đang xem xét khả năng A cố tình lẩn trốn để né tránh điều tra, nhưng cũng không loại trừ tình huống ông đã gặp phải tai nạn. Do A bị lập hồ sơ với tư cách nghi phạm trong vụ án tham ô, cho nên phía gia đình hiện cũng gặp phải những hạn chế trong việc tiếp nhận thông tin liên quan đến quá trình tìm kiếm ông. Lý do là bởi các chi tiết như lịch sử sử dụng thẻ tín dụng hay hồ sơ cuộc gọi điện thoại di động đều có thể bị xếp vào diện thông tin điều tra nên khó có thể công khai cho phía gia đình.

A được cho là đã bỏ trốn nhằm né tránh cuộc điều tra từ cơ quan chức năng. Ảnh: X

Được biết, A thành lập công ty sản xuất nội dung vào năm 2019 và giữ chức vụ CEO tại Arc Media. Sau đó, vào tháng 4 năm ngoái, ông đã gia nhập Unichem với tư cách là giám đốc nội bộ khi công ty này muốn mở rộng lĩnh vực kinh doanh sang mảng giải trí.

Gần đây, A có tham gia sản xuất bộ phim Love Other Than Yours (đài KBS 2TV) do Seo Kang Joon - Ahn Eun Jin đóng chính. A là người đã dẫn dắt từ khâu lên kế hoạch sản xuất, tuyển chọn diễn viên cho đến sắp xếp lịch phát sóng. Vậy nên, nhiều khán giả đã bày tỏ sự lo ngại về việc Love Other Than Yours có thể rơi vào tình trạng bị gián đoạn sản xuất. Thậm chí, từng có thông tin cho hay quá trình lên lịch phát sóng của Love Other Than Yours đã gặp vấn đề và việc quay phim phải tạm dừng do quỹ sản xuất bị biển thủ. Tuy nhiên, trên thực tế quá trình ghi hình cho tác phẩm này vẫn được tiến hành theo đúng dự kiến.