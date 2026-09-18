Với mục tiêu nâng cao chất lượng nội dung và đổi mới toàn diện các chương trình phát sóng, Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội tuyển dụng đội ngũ Dẫn chương trình nhằm tìm kiếm, rèn luyện và tôn vinh những tài năng dẫn chương trình trong các chương trình mới, hấp dẫn của sóng phát thanh - truyền hình Thủ đô.

QUYỀN LỢI & CƠ HỘI ĐẶC BIỆT:

Môi trường chuyên nghiệp: Làm việc trong không gian truyền thông hội tụ hiện đại, tiếp cận công nghệ sản xuất truyền hình tiên tiến.

Làm việc trong không gian truyền thông hội tụ hiện đại, tiếp cận công nghệ sản xuất truyền hình tiên tiến. Bệ phóng thương hiệu: Trực tiếp đảm nhiệm vai trò MC cho các tuyến tin tức, talkshow, chuyên đề và sự kiện lớn trên các khung giờ sóng chủ lực; khẳng định uy tín và thương hiệu cá nhân.

Trực tiếp đảm nhiệm vai trò MC cho các tuyến tin tức, talkshow, chuyên đề và sự kiện lớn trên các khung giờ sóng chủ lực; khẳng định uy tín và thương hiệu cá nhân. Đào tạo & Phát triển: Được dẫn dắt, truyền nghề bởi Hội đồng chuyên môn là các nhà báo, chuyên gia dày dạn kinh nghiệm.

Được dẫn dắt, truyền nghề bởi Hội đồng chuyên môn là các nhà báo, chuyên gia dày dạn kinh nghiệm. Đãi ngộ hấp dẫn: Cơ chế thu nhập cạnh tranh, chính sách đãi ngộ xứng đáng theo năng lực và cơ hội hợp tác dài hạn.

1. Mô tả công việc, tiêu chuẩn và điều kiện cụ thể

1.1. Mô tả và yêu cầu công việc:

- Chuyên sâu dẫn chương trình thể loại chính luận - thời sự hoặc văn hóa, giải trí; có hiểu biết và khả năng tham gia trực tiếp vào quy trình sản xuất nội dung (như biên tập, viết kịch bản, lời dẫn…)

- Có phong thái dẫn chính luận và văn hóa, giải trí; khả năng tư duy, truyền tải các vấn đề về chính sách, dân sinh rõ ràng, rành mạch; khả năng xử lý tình huống trực tiếp với phong thái tự tin và bản lĩnh, làm chủ không gian trường quay hoặc tại hiện trường.

- Ngoại hình ưa nhìn, không có dị tật về hình thể; phát âm chuẩn, tròn vành rõ chữ; âm sắc ấm, có nội lực và khả năng biểu cảm. Phong thái dẫn có khí chất sắc sảo, nhạy bén của thể tài chính luận - thời sự nhưng vẫn mang đậm nét tinh tế, thanh lịch trong cách thể hiện là một lợi thế.

- Kết nối tốt giữa thực tế và studio. Sử dụng tốt các công cụ hỗ trợ dẫn hiện đại và có khả năng tương tác tốt với đồ họa ảo (AR).

1.2. Các điều kiện cụ thể khác:

- Tốt nghiệp Đại học.

- Tuổi: Không quá 30 tuổi;

- Chiều cao: Nữ từ 1,6m trở lên; Nam từ 1,7m trở lên;

- Ưu tiên những ứng viên đã có kinh nghiệm tác nghiệp truyền hình, phát thanh, tham gia dẫn các chương trình, sự kiện... lớn ở các kênh, đài phát thanh - truyền hình có uy tín.

1.3. Số lượng chỉ tiêu: 15 chỉ tiêu, gồm 07 nam và 08 nữ

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển, gồm:

2.1. Xét tuyển hồ sơ;

2.2. Phỏng vấn năng lực, trình độ, kỹ năng xử lý tình huống...

- Vòng 1 (Sơ tuyển hồ sơ): Bán kết chọn lọc hồ sơ và video clip demo.

- Vòng 2 (Thử giọng & Thu hình): Kiểm tra giọng đọc phát thanh và thử ống kính truyền hình trực tiếp tại studio.

- Vòng 3 (Phỏng vấn & Dẫn thực tế): Phỏng vấn trực tiếp và kiểm tra khả năng xử lý tình huống ngẫu nhiên.

3. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển:

3.1. Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

3.2. Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sơ giáo dục, trường giáo dưỡng.

4. Thông tin đăng ký dự tuyển:

- Thí sinh đăng ký dự tuyển qua địa chỉ email: [email protected]

- Thời hạn: Từ ngày 17/9/2026 đến hết 30/9/2026.

Hội đồng tuyển dụng sẽ hẹn ngày nộp hồ sơ và tham gia dự tuyển chính thức qua địa chỉ email của người đăng ký.

- Thông tin đăng ký dự tuyển qua email, gồm:

+ 01 đơn đăng ký dự tuyển (tự trình bày), gồm: thông tin cá nhân (họ tên, ngày tháng năm sinh, đã tốt nghiệp năm nào, chuyên ngành (nếu là sinh viên năm cuối thì ghi chuyên ngành đang học), hộ khẩu thường trú, số chứng minh nhân dân/căn cước công dân; các khả năng đặc biệt, các công việc đã từng tham gia, lý do đăng ký tham gia dự tuyển.

+ Bản sao (có công chứng) các văn bằng, chứng chỉ có liên quan theo yêu cầu của vị trí dự tuyển.

+ 02 file ảnh: 01 ảnh chân dung. 01 ảnh toàn thân, không chỉnh sửa photoshop;

Chi tiết xin liên hệ: Đ/c Vũ Hoàng Mai - chuyên viên Văn phòng Cơ quan Báo và phát thanh, truyền hình Hà Nội.

Địa chỉ: Số 3-5 Huỳnh Thúc Kháng, phường Láng, Hà Nội

Điện thoại: 0945.601.012

5. Hồ sơ nộp khi đến dự tuyển chính thức:

Người đăng ký dự tuyển nộp 01 bộ hồ sơ gồm:

5.1. Đơn đăng ký dự tuyển;

5.2. Bản Sơ yếu lý lịch tự thuật, có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

5.3. Bản sao giấy khai sinh (có công chứng);

5.4. Bản sao các văn bằng, chứng nhận, chứng chỉ và kết quả học tập được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt;

Khi trúng tuyển phải xuất trình bản chính các văn bằng, chứng chỉ để kiểm tra trước khi ký hợp đồng lao động.

5.5. Giấy chứng nhận sức khoẻ còn giá trị sử dụng;

5.6. 03 ảnh mầu cỡ 4 x 6; 03 phong bì có dán tem thư và ghi địa chỉ báo tin.

5.7. 01 Video clip (không quá 3 phút) dẫn một đoạn tin thời sự tự chọn và một đoạn bình luận ngắn về một vấn đề đô thị tại Hà Nội hiện nay.

Hồ sơ được đựng trong túi bằng bìa cứng cỡ 24 cm x 32 cm có ghi danh mục các giấy tờ nộp và số điện thoại liên hệ.

(Lưu ý: Không trả lại hồ sơ dự tuyển)

Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội trân trọng thông báo và chào đón các ứng viên tài năng, nhiệt huyết tham gia vào đội ngũ sáng tạo của Phát thanh - Truyền hình Thủ đô!