Có những nơi càng đi xa càng mong trở về: Hội khoá 20 năm của cựu học sinh Ngô Quyền khiến cả thế hệ muốn “xuyên không” về tuổi 18

Có những cuộc gặp chỉ để hỏi nhau “Dạo này thế nào?”, nhưng cũng có những cuộc gặp khiến người ta nhận ra mình đã đi qua một quãng đời dài đến thế nào. Sáng 4/10, hơn 320 cựu học sinh Trường THPT Ngô Quyền (Hải Phòng), niên khóa 2003 - 2006, trở về mái trường xưa sau 20 năm ngày tốt nghiệp. Họ gặp lại những người bạn từng ngồi cùng bàn, những thầy cô từng đứng trên bục giảng và cả một phiên bản rất trẻ của chính mình.

Hội khóa mang tên “Mộc Hạ 03 - 06: Ngô Quyền trong tim tôi” vì thế không đơn thuần là một ngày hội ngộ. Đó giống như một chuyến trở về, nơi thời gian bỗng chậm lại để những người từng là học sinh tuổi 18 được sống thêm một lần với mùa hè năm ấy.

20 năm đủ để một người thay đổi, nhưng chưa đủ để ký ức phai đi

Hai mươi năm là một khoảng thời gian rất dài trong đời người.

Những cô cậu học trò từng rời trường vào mùa hè năm 2006 giờ đã bước sang một chặng khác của cuộc sống. Người lập gia đình, người có sự nghiệp riêng, người ở lại thành phố, người đi đến những vùng đất khác. Những gương mặt từng quen thuộc cũng không còn nguyên dáng vẻ của tuổi 18. Nhưng khi trở lại Trường THPT Ngô Quyền, dường như khoảng cách 20 năm được rút ngắn lại chỉ trong vài khoảnh khắc.

Một ánh mắt nhận ra nhau giữa đám đông. Một cái ôm thật lâu. Một tiếng gọi tên người bạn cũ. Một câu chuyện tưởng đã quên bỗng được nhắc lại và tất cả cùng bật cười.

Những bức ảnh thời áo trắng, những bài hát, câu thơ và những câu chuyện cũ trở thành những “tấm vé” đưa các cựu học sinh trở về với những năm tháng mà có lẽ sau này họ mới hiểu đó là một trong những quãng đời đẹp nhất của mình.

Có lẽ tuổi trẻ luôn như vậy. Khi đang sống trong đó, người ta chỉ mong nhanh chóng lớn lên. Đến khi thật sự trưởng thành, người ta lại bất chợt nhớ một buổi tan học, một góc sân trường, một người bạn từng rất thân hay một lời nhắc nhở của thầy cô. Và rồi nhận ra, có những thứ tưởng rất bình thường ở tuổi 18 lại trở thành ký ức quý giá nhất ở tuổi trưởng thành.

“Mộc Hạ” là mùa hè của tuổi 18 và cũng là tên gọi của một ký ức

Tên gọi “Mộc Hạ 03 - 06” được ban tổ chức lựa chọn không chỉ vì những liên tưởng đến thế hệ học sinh niên khóa 2003 - 2006. “Mộc” gợi sự mộc mạc, chân thành, trong sáng của tuổi học trò. “Hạ” là mùa hè năm 2006, mùa hè chia tay khi những cô cậu học sinh tuổi 18 lần đầu bước ra khỏi cánh cổng trường để bắt đầu hành trình của riêng mình.

Đặt hai chữ ấy cạnh nhau, “Mộc Hạ” nghe giống như tên của một mùa hè đã được cất giữ suốt 20 năm.

Ngày ấy, họ rời trường với những ước mơ rất lớn nhưng có lẽ chưa ai biết cuộc đời sau cánh cổng trường sẽ đưa mình đi đâu. Hai mươi năm sau, họ trở về với những câu chuyện hoàn toàn khác.

Có người đã thành công. Có người đang tiếp tục một hành trình còn dang dở. Có người đã đi rất xa. Có người có lẽ vẫn đang tìm kiếm câu trả lời cho những điều mình từng mơ ở tuổi 18. Nhưng khi đứng cùng nhau dưới mái trường cũ, những khác biệt ấy dường như không còn quá quan trọng. Bởi trước khi trở thành những người trưởng thành với công việc, gia đình và những vai trò khác nhau, họ từng là những học sinh của Ngô Quyền.

Để có được cuộc hội ngộ sau 20 năm, phía sau những khoảnh khắc xúc động ấy là rất nhiều công sức của các cựu học sinh. Ban Liên lạc được thành lập để kết nối bạn bè của 14 lớp. Các hoạt động được chuẩn bị từ thể thao, thiết kế logo, thiệp mời, quà tặng cho đến tập luyện văn nghệ. Những người đang sống và làm việc ở thành phố khác, thậm chí ở nước ngoài, dù không thể trực tiếp trở về vẫn gửi quà và lời nhắn để cùng góp mặt trong ngày đặc biệt này.

Điều đó cho thấy hội khóa không chỉ được tạo nên bởi một ngày gặp mặt. Nó được tạo nên bởi mong muốn của cả một thế hệ rằng sau 20 năm, họ vẫn còn có thể tìm thấy nhau.

Chương trình được xây dựng thành ba phần: “Hành khúc Ngô Quyền”, “Mộc Hạ 03 - 06” và “Người gieo mầm xanh”. Mỗi phần mang một lát cắt riêng, từ mái trường, bạn bè đến những người thầy đã đồng hành với học sinh trong những năm tháng đầu đời. Vì thế, đây không phải một chương trình chỉ để nhìn lại quá khứ. Nó còn là cách một thế hệ nói lời cảm ơn với những người từng góp phần tạo nên mình.

Thầy Tạ Xuân Hòa, Hiệu trưởng Trường THPT Ngô Quyền phát biểu chào mừng các cựu học sinh

Sau 20 năm, thứ còn lại nhiều nhất có lẽ vẫn là tình thầy trò

Trong cuộc đời mỗi người, có những người chỉ xuất hiện trong một giai đoạn nhưng ảnh hưởng của họ có thể kéo dài hàng chục năm.

Thầy cô là những người như vậy.

Một bài giảng có thể bị quên. Một con điểm có thể không còn nhớ. Nhưng một lời động viên đúng lúc, một lần nghiêm khắc, một câu nhắc nhở khi học trò mắc lỗi đôi khi lại ở lại rất lâu.

Tại hội khóa, sự hiện diện của 40 thầy cô từng chủ nhiệm, giảng dạy niên khóa 2003 - 2006 trở thành một trong những điểm nhấn đặc biệt. Hai mươi năm sau, những người thầy, người cô năm nào lại gặp những học sinh đã trưởng thành, có gia đình, có sự nghiệp và những con đường riêng.

Hiệu trưởng Trường THPT Ngô Quyền Tạ Xuân Hòa cũng nhấn mạnh rằng sự trưởng thành của các thế hệ học trò chính là một tài sản quý giá của nhà trường. Những thành công mà học sinh đạt được sau khi rời ghế nhà trường cũng là một cách tri ân ý nghĩa đối với những người đã tận tâm dạy dỗ, dìu dắt các em.

Có lẽ đó cũng là món quà đẹp nhất mà một người thầy có thể nhận được. Không phải một bó hoa, không phải một món quà mà là ngày họ gặp lại học trò cũ và biết rằng những điều mình từng dạy đã thực sự đi theo các em vào cuộc đời.

Mái trường có thể cũ đi, nhưng vẫn là nơi để trở về

Trường THPT Ngô Quyền đã có hơn một thế kỷ lịch sử. Với những học sinh niên khóa 2003 - 2006, nơi đây không chỉ là một ngôi trường mà còn là địa điểm lưu giữ một phần tuổi trẻ.

Có lẽ vì thế, cảm giác trở về sau 20 năm đặc biệt hơn nhiều so với một cuộc gặp mặt thông thường. Bởi đôi khi con người không trở về một địa điểm. Họ trở về với chính mình của ngày trước.

Về với những buổi sáng vội vàng đến lớp. Về với những giờ học tưởng như dài vô tận. Về với tiếng trống trường. Về với những người bạn từng nghĩ sẽ mãi mãi ở bên cạnh mình. Rồi nhìn lại, mới thấy mỗi người đã đi một con đường rất xa nhưng thật may, vẫn có một nơi để tất cả cùng quay về.

Hội khóa “Mộc Hạ 03 - 06: Ngô Quyền trong tim tôi” khép lại với những món quà tri ân dành cho nhà trường và Hội Cựu giáo chức, cùng tổng kinh phí 30 triệu đồng. Các cựu học sinh cũng gửi tặng quà lưu niệm tới những thầy cô tham dự chương trình. Hai mươi năm trước, họ rời mái trường với hành trang là sách vở, những ước mơ và sự háo hức của tuổi 18.

Hai mươi năm sau, họ trở về với một hành trang khác: Những câu chuyện đã trải qua, những người đã gặp, những thành công và cả những điều chưa kịp hoàn thành nhưng có một thứ dường như chưa từng thay đổi. Đó là cảm giác khi đứng dưới mái trường cũ và nhận ra: Dù cuộc đời đã đưa mình đi xa đến đâu, vẫn luôn có một nơi khiến mình muốn trở về.

Và có lẽ, đó chính là ý nghĩa đẹp nhất của một cuộc hội ngộ sau 20 năm.