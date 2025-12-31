NSƯT, nhà thiết kế Đức Hùng sinh năm 1968 hiện đảm nhiệm vị trí Phó Giám đốc Nhà hát Múa rối Thăng Long. Anh cũng là gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình khi gắn bó hơn một thập kỷ với chương trình Táo Quân, là "phù thủy" đứng sau những trang phục sân khấu lộng lẫy của các nghệ sĩ trong chương trình.

Không chỉ thể hiện tình yêu cái đẹp trên sân khấu, ngoài đời NSƯT Đức Hùng cũng dành nhiều tâm huyết cho không gian sống của mình. Gia đình anh hiện sinh sống trong một căn biệt thự 3 tầng nằm trên con phố yên tĩnh của Hà Nội, tách biệt khỏi nhịp sống ồn ào thường ngày. Ngôi nhà mang phong cách kiến trúc mở, hiện đại và tràn đầy cảm giác gần gũi và dễ chịu. Cây xanh xuất hiện xuyên suốt từ sân vườn, ban công đến từng góc nhỏ trong nhà, giúp không gian luôn thoáng đãng, chan hòa ánh sáng và mang lại cảm giác bình yên, thư thái đúng với tinh thần mà nam nghệ sĩ theo đuổi.

NSƯT Đức Hùng (1968)

Biệt thự 3 tầng của gia đình nam nghệ sĩ ở Hà Nội gây ấn tượng với vẻ đẹp thơ mộng

Lối vào nhà được bao phủ bởi màu xanh của cây và sự rực rỡ của hoa

Tại góc sống thư thái, nam nghệ sĩ còn bài trí 1 bộ bàn ghế để thuận tiện trong việc ngồi thư giãn, ngắm cảnh

Khuôn viên sân vườn vô cùng thoáng đãng, đẹp mắt và mang tính thư giãn cao

Trong biệt thự 3 tầng, nam nghệ sĩ dành 1 khoảng diện tích để làm bể cá koi

Không gian sống bên trong gây ấn tượng bởi thiết kế trang nhã, nội thất đậm chất vintage, tạo cảm giác ấm cúng và dễ chịu. Căn nhà của NSƯT Đức Hùng toát lên tinh thần nghệ thuật rõ nét với hệ thống đèn được chọn lựa tinh xảo, từ đèn bàn đến đèn trần, hiện diện khắp các khu vực như phòng khách, bếp cho tới phòng tắm, góp phần tạo nên tổng thể hài hòa và đậm dấu ấn riêng.

Không gian phòng khách thoáng đãng với những khung cửa sổ đỏ

Phòng đọc sách được nam nghệ sĩ thiết kế theo phong cách cổ điển, toàn bộ sách truyện đều được sắp xếp ngăn nắp, khoa học

Không gian phòng ăn và góc đàn piano gây ấn tượng với những chiếc đèn decor tinh xao

Nhà vệ sinh được thiết kế cực chill với nhiều bình hoa, chậu cây, tạo cảm giác thư giãn như một góc spa thu nhỏ.

