Có nên nghỉ việc khi đã sở hữu lô đất 6 tỷ đồng và 400 triệu tiền mặt?

Tôi năm nay 37 tuổi, nữ, độc thân và đang làm ngân hàng với mức thu nhập 12–15 triệu đồng/tháng. Công việc áp lực, thường xuyên đi sớm về muộn khiến tôi rất mệt mỏi. Cách đây 5 năm, tôi mua một mảnh đất trị giá 2 tỷ đồng, trong đó bố mẹ hỗ trợ 1 tỷ, tôi có 800 triệu và vay thêm 200 triệu. Đến nay, tôi đã trả hết nợ, tiết kiệm được 400 triệu đồng, còn lô đất đã tăng giá lên 6 tỷ. Với những gì đang có, liệu tôi có nên nghỉ việc ở thời điểm này không?

(Trần Minh A. Hà Nội)

Theo các chuyên gia tài chính, thoạt nhìn, bức tranh tài chính của nhân vật khá ấn tượng. Ở tuổi 37, độc thân, sở hữu một mảnh đất trị giá khoảng 6 tỷ đồng cùng 400 triệu đồng tiết kiệm, cô đã có nền tảng tài sản đáng nể so với nhiều người cùng lứa. So với vốn ban đầu khoảng 2 tỷ đồng (1 tỷ gia đình hỗ trợ, 800 triệu tự có và 200 triệu vay ngân hàng), giá trị mảnh đất đã tăng gấp 3 lần chỉ sau 5 năm – một khoản lợi nhuận rất lớn.

Tuy nhiên, hạn chế nằm ở chỗ phần lớn tài sản bị "giam" trong đất – kênh đầu tư có tính thanh khoản thấp. Khoản 6 tỷ đồng chỉ thực sự thành tiền khi được bán đi hoặc khai thác cho thuê. Trong khi đó, thu nhập hàng tháng 12–15 triệu đồng từ công việc ngân hàng, dù cao hơn mức trung bình, vẫn khó tạo ra tích lũy lớn nếu cô quyết định ngừng việc.

Nếu nghỉ việc ngay, cô sẽ mất đi nguồn thu ổn định duy nhất. 400 triệu đồng tiền mặt có thể duy trì chi tiêu trong ngắn hạn, nhưng nếu không có nguồn thu mới, số tiền này sẽ nhanh chóng cạn dần.

Cảm giác mệt mỏi vì áp lực công việc là điều dễ hiểu. Nhưng quyết định nghỉ việc cần cân nhắc cả hai yếu tố: tài chính và tinh thần.

• Về tài chính: Nghỉ việc lúc này đồng nghĩa phụ thuộc hoàn toàn vào khối tài sản đã tích lũy. Nếu bán đất, cô sẽ có một khoản tiền mặt lớn nhưng mất đi cơ hội tăng giá dài hạn. Nếu giữ đất, vẫn cần một nguồn thu ổn định để trang trải sinh hoạt, bảo hiểm, y tế và các kế hoạch tương lai sau tuổi 40.

• Về tinh thần: Việc rời bỏ môi trường áp lực có thể giúp cô tái tạo năng lượng, nhưng cũng tiềm ẩn nguy cơ mất phương hướng nếu chưa có công việc hoặc dự án thay thế.

Trong bối cảnh này, giải pháp hợp lý hơn là chuẩn bị một phương án song song thay vì nghỉ ngay:

1. Đa dạng hóa nguồn thu: Với mảnh đất 6 tỷ, có thể cân nhắc bán một phần hoặc tìm cách cho thuê để tạo dòng tiền. 400 triệu đồng tiết kiệm nên phân bổ một phần vào kênh an toàn như gửi tiết kiệm, trái phiếu uy tín hoặc quỹ mở để duy trì dòng lãi định kỳ.

2. Chuyển hướng công việc: Nếu áp lực quá lớn, hãy cân nhắc tìm công việc ít căng thẳng hơn thay vì nghỉ hẳn. Một công việc lương 8–10 triệu đồng nhưng thoải mái tinh thần có thể tốt hơn nhiều so với thu nhập cao nhưng kiệt sức.

3. Tăng quỹ dự phòng: Trước khi nghĩ đến nghỉ việc, cần có tối thiểu 1–2 năm chi phí sinh hoạt dự phòng. Với mức sống hiện tại, con số này nên ở khoảng 800 triệu đến 1 tỷ đồng. 400 triệu đang có là nền tảng, nhưng cần tích lũy thêm để an toàn.

4. Xác định mục tiêu cá nhân: Nghỉ việc chỉ thực sự hợp lý nếu cô đã có kế hoạch rõ ràng – học thêm kỹ năng, khởi nghiệp nhỏ, chuyển sang nghề tự do – thay vì chỉ dừng lại ở mong muốn nghỉ ngơi.

Ở tuổi 37, nhân vật đã có nền tảng tài sản vững chắc, nhưng dòng tiền chưa đủ ổn định để "rút lui" hoàn toàn khỏi thị trường lao động. Mảnh đất 6 tỷ là khối tài sản lớn nhưng khó chuyển thành dòng tiền đều đặn, còn 400 triệu tiết kiệm mới chỉ đủ dự phòng trong ngắn hạn. Vì vậy, thay vì nghỉ ngay, lựa chọn hợp lý hơn là tìm một công việc ít áp lực hơn, song song xây dựng thêm nguồn thu thụ động. Khi đã có dòng tiền ổn định và quỹ dự phòng dài hạn, quyết định nghỉ việc sẽ bớt rủi ro và mang lại sự an toàn hơn nhiều.