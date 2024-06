Có một nhà hàng "thời trang" được vinh danh ở hạng mục MICHELIN Selected 2 năm liên tiếp

'Mới đây, MICHELIN Guide chính thức công bố danh sách hàng quán nằm trong các hạng mục của năm 2024, bao gồm có 7 hàng quán đạt sao MICHELIN, 1 nhà hàng đạt Ngôi sao xanh - MICHELIN Green Star, 99 hàng quán nằm trong hạng mục MICHELIN Selected (danh sách nhà hàng được MICHELIN đề xuất) và 58 hàng quán thuộc hạng mục Bib Gourmand (danh sách quán ăn ngon với giá cả phải chăng).

Trong danh sách MICHELIN Selected, nhà hàng mang tên Fashionista Café tiếp tục được vinh danh lần thứ 2. Trước đó vào năm 2023, nhà hàng này đã xuất hiện trong danh sách MICHELIN Selected chỉ trong nửa năm khai trương tại TP.HCM.

Fashionista Café tiếp tục được vinh danh tại MICHELIN Selected 2024



Fashionista Café ra đời tháng 12/2022, là Nhà hàng ẩm thực Pháp - hương vị Việt nằm trong khuôn viên Ngôi nhà Thời Trang ở địa chỉ 22B Phùng Khắc Khoan (phường Đa Kao) Q.1 TP.HCM.

Vì nhà hàng thuộc khuôn viên Ngôi nhà Thời trang (The House Of Fashion) của thương hiệu Mr Crazy & Lady Sexy, nên khách đến đây sẽ được tiếp đón trong không gian sang trọng và những món ăn không những ngon mà còn được decor rất đẹp.



Nói thêm về concept của nhà hàng, doanh nhân Lệ Thu nhà sáng lập kiêm CEO của Fashionista Café, chia sẻ: "Ngôi Nhà Thời Trang (The House of Fashion) của thương hiệu thời trang do tôi sáng lập không quá lớn và cũng không quá nhỏ, vừa đủ cho tôi mở một cửa hàng chính cho thương hiệu Mr Crazy & Lady Sexy và nhà hàng Fashionista Café. Café là một mô hình nhà hàng thịnh hành ở châu Âu mà ở đó, thực khách có thể thưởng thức cả bữa sáng, bữa trưa và bữa tối. Fashionista là danh từ để gọi hay gắn cho những nam thanh nữ tú yêu thời trang, ăn mặc có gu. Tôi mong muốn Fashionista Café sẽ là điểm đến cho những người sành ăn và sành mặc".

Không gian nhà hàng thanh lịch và ấm áp.

Khách đến với Fashionista Café vừa có thể thưởng thức phong cách ẩm thực sang trọng, vừa thưởng lãm và thỏa thích mua sắm các mẫu thiết kế thời trang cao cấp trong vài bước chân, tại cùng một ngôi nhà.

Bếp trưởng hiện tại là chef Tôn Thất Vĩnh, 24 năm kinh nghiệm làm việc tại Úc, Singapore, Việt Nam. Nhưng bếp trưởng điều hành cao nhất của nhà hàng chính là đầu bếp người Pháp danh tiếng Sakal Phoeung, Chủ tịch Hiệp hội Escoffier Việt Nam. Anh chính là người đã cùng doanh nhân Lệ Thu sáng tạo nên concept “ẩm thực Pháp kết hợp hương vị Việt” cho những set menu đầu tiên của Fashionista Café.



"Nỗ lực cải thiện chất lượng món ăn và dịch vụ mỗi ngày cùng với mô hình độc đáo, mang lại "trải nghiệm đa giác quan" có lẽ chính là yếu tố giúp nhà hàng chúng tôi được MICHELIN chọn lựa và vinh danh tại hạng mục "MICHELIN Selected" 2 năm liên tiếp", doanh nhân Lệ Thu nhận định.

Một vài món ăn tại đây.

Bữa sáng, Fashionista Café phục vụ cà phê, nước trái cây, bún bò, phở vịt quay; bữa trưa có thực đơn “business lunch”. Từ 2 giờ chiều có trà chiều; tối phục vụ Fine Dining. Thực khách có nhu cầu tổ chức tiệc sang trọng tại nhà hàng hay tại gia, Fashionista Café sẽ thiết kế đặc biệt theo chủ đề, sở thích và yêu cầu của chủ nhân bữa tiệc.



Thời gian qua, để liên tục mang đến trải nghiệm mới lạ và độc bản, Nhà hàng Fashionista Café sáng tạo những concept đặc biệt như Sunday Picnic Brunch vào mỗi trưa Chủ nhật hằng tuần, mang đến trải nghiệm ẩm thực kiểu picnic với set menu rất đa dạng cho gia đình hay nhóm bạn bè thân thiết. Hay gần nhất là chương trình đặc sắc "Ăn món Pháp nghe hát dân ca" với sự góp mặt của giọng ca chính là ca sĩ Thái Chi - Á quân Người hát tình ca 2022 cùng các ca sĩ khách mời…