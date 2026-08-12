Có máy lọc nước rồi mà vẫn đun sôi thêm mới dám uống - Bạn có đang làm vậy không?

Và rộng hơn một chút: nước dùng để nấu ăn, rửa rau, pha sữa cho con… liệu đã đủ an tâm?

Nguồn nước đô thị: Không còn là câu chuyện "nhìn là biết"

Tại các đô thị lớn như Hà Nội hay TP.HCM, nguồn nước máy đã qua xử lý trước khi đến từng hộ gia đình. Tuy nhiên, hành trình từ nhà máy đến căn bếp không phải lúc nào cũng "nguyên vẹn". Chúng ta ắt hẳn không còn xa lạ các câu chuyện về hệ thống đường ống cũ, bể chứa lâu ngày ảnh hưởng đến chất lượng nước đầu ra. Những dấu hiệu quen thuộc nhưng dễ bị bỏ qua: cặn trắng trong ấm đun, vết ố quanh vòi nước, mùi clo nồng vào buổi sáng,... không phải lúc nào cũng nhìn thấy rõ, nhưng đủ để nhiều người bắt đầu đặt câu hỏi: Nước mình đang dùng mỗi ngày - thực sự đã ổn chưa?

Có máy lọc nước rồi, vì sao nhiều người vẫn chưa yên tâm?

Chị Hồ Quyên (31 tuổi, thành phố Hồ Chí Minh) chia sẻ: "Nhà mình có mua máy lọc nước rồi nhưng vẫn phải đun lên mới dám uống". Đây là chia sẻ không hiếm gặp, đặc biệt với những gia đình có trẻ nhỏ hoặc người lớn tuổi.

Đối với nước chưa qua máy lọc nước, việc đun sôi có thể giúp xử lý một số vấn đề về vi sinh. Nhưng với những yếu tố như kim loại nặng hay tạp chất hòa tan, việc đun sôi không phải lúc nào cũng là giải pháp trọn vẹn.

Nguồn: ANJIER Vietnam

Tuy nhiên, đối với nước từ máy lọc nước có cần đun sôi nước sau khi lọc không? Với các dòng máy lọc nước RO đạt chuẩn như của ANJIER, nước đầu ra có thể uống trực tiếp mà không cần đun sôi.

Một thực tế khác, nhiều gia đình chỉ dùng nước lọc cho uống trực tiếp, nhưng lại dùng nước máy cho rửa rau, nấu ăn, vì... máy lọc cũ chảy quá chậm hoặc sợ tốn lõi.

Từ "đủ dùng" đến "an tâm hơn" trong căn bếp

Nếu như trước đây, nước sạch chỉ gắn với nhu cầu uống, thì ngày nay, nhiều gia đình bắt đầu quan tâm đến toàn bộ nguồn nước sử dụng trong bếp - từ sơ chế thực phẩm đến nấu nướng. Đây cũng là bài toán mà các thương hiệu máy lọc nước như ANJIER đang giải quyết.

Nguồn: ANJIER Vietnam

Thay vì chỉ đặt một vòi nhỏ tại bồn rửa, các dòng máy âm tủ của ANJIER được thiết kế với công suất mạnh mẽ, đủ để cấp nước sạch cho mọi hoạt động trong bếp. Đơn cử như dòng ANJIER A7 SE, máy được thiết kế với 2 chế độ nước đầu ra chuyên biệt: Một vòi nước tinh khiết uống trực tiếp và một vòi nước sạch công suất lớn để sơ chế thực phẩm. Mọi công đoạn làm bếp giờ đây đều được đảm bảo an toàn mà không cần chờ đợi.

Nguồn: ANJIER Vietnam

Những thay đổi nhỏ trong thiết bị, nhưng ảnh hưởng đến trải nghiệm mỗi ngày

Đối với các dòng máy lọc nước âm tủ, điểm đáng giá là thiết kế không bình chứa giúp nước được lọc trực tiếp khi sử dụng, hạn chế việc lưu trữ lâu - từ đó giảm bớt nỗi lo về vi khuẩn tích tụ theo thời gian. Đây cũng là xu hướng đang xuất hiện ở nhiều dòng máy lọc nước cao cấp hiện nay như ANJIER A7 SE hay ANJIER X3.

Đặc biệt, nỗi lo "quên lịch thay lõi" cũng được gỡ bỏ nhờ công nghệ lõi RO bền bỉ cùng hệ thống nhắc nhở thông minh. Người nội trợ không còn phải lo lắng về việc vô tình sử dụng nước từ lõi lọc đã hết hiệu lực, đồng thời tối ưu hóa chi phí vận hành đáng kể.

Kết

Đôi khi, chăm sóc gia đình không đến từ những điều quá lớn lao. Chỉ một vài để tâm hơn, cuộc sống cũng có thể trở nên an tâm hơn mỗi ngày.

ANJIER là tên thương hiệu chính thức tại Việt Nam của ANGEL Group - tập đoàn có gần 40 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực xử lý nước, hiện diện tại hơn 65 quốc gia.

Sản phẩm ANJIER được phân phối tại Việt Nam bởi O-Tech Vietnam.