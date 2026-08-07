Điểm danh top những deal món ngon "đáng tiền" trên ShopeeFood dịp 8/8

Lên kèo ăn ngon cuối tuần, săn ưu đãi giảm đến 88.000 đồng

Với sự kiện 8/8 Vạn Deal Chốt Hạ - Trọn Vị Hè Ngon, ShopeeFood quy tụ hàng loạt deal từ món chính đến thức uống giải nhiệt, giúp người dùng dễ dàng tìm thấy lựa chọn phù hợp cho mọi cuộc vui.

Đặc biệt, chỉ cần nhập mã 88SIEUDEAL88, người dùng sẽ được giảm 35%, tối đa 88.000 đồng cho đơn từ 50.000 đồng, áp dụng khi sử dụng voucher đến hết ngày 08/08 (số lượng có hạn). Đừng bỏ lỡ cơ hội thưởng thức những món ăn yêu thích với ưu đãi hấp dẫn này nhé!

Chốt hẹn ăn ngon, chốt luôn ưu đãi siêu hot dịp 8/8 cùng ShopeeFood.

"Đu trend" món hot, chốt deal đỉnh những thương hiệu yêu thích

Với những ai thích cập nhật xu hướng đồ uống mới, deal mua 1 tặng 1 độc quyền từ KATINAT trên ShopeeFood là ưu đãi không nên bỏ lỡ. Chương trình áp dụng cho nhiều thức uống được yêu thích như Trà Sữa Oolong Nướng, Trà Sữa Oolong Ba Lá, Bơ Già Dừa Non hay Trà Sữa Chôm Chôm, với mức giá ưu đãi từ 124.000 đồng xuống còn 59.000 đồng, áp dụng cho đơn đặt món duy nhất trong ngày 8/8 (số lượng có hạn). Tuyệt vời hơn khi đây còn là dịp để bạn đu trend Bộ sưu tập Ly Emoji phiên bản giới hạn với thiết kế tráng gương từ chất liệu tái chế độc đáo.

Giữa những ngày hè nắng nóng, một ly đồ uống mát lạnh luôn là lựa chọn lý tưởng để hạ nhiệt. Dịp này, Highlands Coffee mang đến ưu đãi dành cho những tín đồ cà phê và trà. Với đơn hàng từ 99.000 đồng, người dùng có thể mua thêm các thức uống như Bạc Xỉu, PhinĐi Kem Sữa, Trà Thanh Đào, Trà Thạch Đào hoặc Trà Thạch Vải với giá chỉ 1 đồng, áp dụng cho đơn đặt món duy nhất trong ngày 8/8 (số lượng có hạn).

Đừng bỏ lỡ cơ hội săn deal hời từ loạt thương hiệu được yêu thích trong dịp ShopeeFood 8/8.

Nếu đang thèm một bữa gà rán giòn rụm để tự thưởng sau một tuần bận rộn, đây chính là thời điểm lý tưởng để chiều lòng vị giác. Cụ thể, KFC mang đến combo gồm 3 miếng gà, 1 khoai tây chiên cỡ vừa và 2 Pepsi cỡ đại trên ShopeeFood, giảm từ 165.000 đồng xuống còn 119.000 đồng, áp dụng cho đơn đặt món trong hai ngày 7/8 và 8/8 (số lượng có hạn).

Bên cạnh đó, Bún Đậu Homemade tiếp tục là lựa chọn phù hợp cho những buổi sum họp cuối tuần với combo No Nê dành cho 2 người, gồm bún lá, đậu mơ, chả cốm, thịt chân giò hấp và dồi sụn, giảm từ 327.000 đồng còn 275.000 đồng, áp dụng cho đơn đặt món từ ngày 7/8 đến 9/8 (số lượng có hạn).

Với người dùng tại Hà Nội, Bento Delichi là gợi ý đáng cân nhắc cho bữa trưa hoặc bữa tối tiện lợi. Các món như Cơm Gà Xối Mỡ giảm từ 56.000 đồng còn 28.000 đồng, trong khi Cơm Ba Chỉ Rút Sườn Mắm Tỏi cũng được ưu đãi từ 59.000 đồng xuống còn 41.300 đồng, áp dụng cho đơn đặt món duy nhất trong ngày 8/8 (số lượng có hạn).