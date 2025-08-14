Có lòng nhắc chuyện tiền học đầu năm, bà mẹ TP.HCM bỗng dưng bị "ném đá": Làm người tốt khó thật!

Mới đây, trong một nhóm phụ huynh trên mạng xã hội, một thành viên đã đăng lời nhắc nhở: "Ngày tập trung đi học đã gần tới, phụ huynh mình bắt đầu chuẩn bị học phí là vừa. Để tháng 10 đóng dồn của 2 tháng rất áp lực!". Lời nhắc tưởng chừng đơn giản này lại bất ngờ gây ra tranh luận.

Nhiều người đồng tình, cho rằng đây là kinh nghiệm quý để tránh cảm giác "choáng" khi nhận hóa đơn đóng liền 2-3 tháng tiền học và các khoản khác ngay đầu năm. Bởi sau khai giảng, nhiều trường chưa phát biên lai thu tiền ngay, dẫn đến tháng 9 và 10 gộp chung, cộng thêm các khoản đầu năm, con số thanh toán có thể lên tới con số không nhỏ.

Tuy nhiên, cũng có ý kiến phản đối: "Học phí bây giờ cũng thấp, chính khóa thì được miễn. Chỉ còn các khoản như STEAM, kỹ năng sống, tiền ăn… cộng lại chưa tới 1,6 triệu/tháng. Thua xa mầm non. Thay vì tháng nào cũng đóng thì 2 tháng đóng một lần cũng chẳng sao. Các khoản đầu năm thì năm nào chẳng có, có gì mà phải lo xa". Tuy nhiên, bình luận này ngay lập tức nhận nhiều phản hồi không đồng tình.

Theo nhiều phụ huynh, với những nhà thu nhập ổn định, dư dả, khoản vài triệu đồng đầu năm học không phải vấn đề lớn. Việc đóng dồn 2-3 tháng học phí cùng lúc, cộng thêm tiền cơ sở vật chất, sách vở, đồng phục… là chuyện bình thường.

Nhưng với các gia đình thu nhập thấp hoặc bấp bênh, đặc biệt là những nhà "chạy cơm từng bữa", việc phải xoay ngay vài triệu trong một thời điểm ngắn là áp lực không nhỏ.

Như một thành viên phân tích: Miễn học phí chính khóa (160.000 - 300.000 đồng/tháng tùy cấp) chỉ giảm được một phần rất nhỏ. Nếu con học bán trú, mỗi tháng tiền ăn và các khoản khác khoảng 1,8 triệu đồng. Chưa kể các khoản đầu năm như cơ sở vật chất (300.000 – 500.000 đồng), tiền đồng phục, sách bổ trợ, ngoại khóa… Khi nhà trường thu gộp, tổng chi phí đầu năm hoàn toàn có thể chạm mốc 2-5 triệu đồng.

Ảnh minh hoạ

Đừng áp tiêu chuẩn của mình lên người khác

Thực tế, lời nhắc của chủ bài viết không phải để phàn nàn hay "than nghèo kể khổ", mà để giúp phụ huynh chủ động lên kế hoạch tài chính. Trong mùa hè, nếu để riêng ra khoản học phí và các khoản dự kiến, đầu năm sẽ không bị rơi vào cảnh giật mình khi nhìn hóa đơn.

Việc chuẩn bị trước không chỉ giải quyết vấn đề "có tiền đóng", mà còn giảm áp lực tâm lý. Bởi tâm lý "tiền ra nhiều một lúc" thường khiến người ta cảm thấy bị áp lực hơn là chia đều ra các tháng, ngay cả khi tổng chi không đổi. Điều này càng rõ với các gia đình vốn đã phải cân đong từng khoản chi tiêu.

Điểm then chốt của cuộc tranh luận này là: hoàn cảnh mỗi gia đình khác nhau. Cái mà một người thấy "nhỏ", người khác có thể thấy "lớn". Cái mà bạn dễ dàng xoay sở, người khác phải chật vật mới lo xong. Việc đem tiêu chuẩn của mình áp vào người khác chỉ tạo thêm định kiến và vô tình coi nhẹ khó khăn của họ.

Chính sách miễn học phí hiện tại chủ yếu áp dụng với học phí chính khóa. Các khoản khác như bán trú, ăn uống, học tăng cường, ngoại khóa, câu lạc bộ… vẫn thu theo quy định của từng trường. Đó là chưa kể các chi phí đầu năm mang tính "bắt buộc" như cơ sở vật chất, bảo hiểm, sách vở, đồng phục.

Thay vì phán xét "than nhiều" hay "làm quá", có lẽ chúng ta nên nhìn nhận rằng, mỗi gia đình có cách lo toan riêng. Và việc tôn trọng trải nghiệm của nhau cũng quan trọng như việc chuẩn bị tiền học cho con vậy.