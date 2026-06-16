Cô học trò mê sách ở vùng núi Hà Tĩnh chinh phục ngôi vị thủ khoa chuyên Văn

Trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10, em Nguyễn Anh Bảo Ngọc đạt tổng điểm xét tuyển vào lớp chuyên là 52 điểm, trong đó môn chuyên Ngữ văn đạt 8 điểm. Không chỉ dẫn đầu lớp chuyên Văn, nữ sinh còn đạt kết quả ấn tượng ở kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT không chuyên với tổng điểm 28, gồm Toán 9,5 điểm, Tiếng Anh 9,5 điểm và Ngữ văn 9 điểm.

Khi biết mình trở thành thủ khoa, Bảo Ngọc chia sẻ em rất bất ngờ và hạnh phúc vì những nỗ lực suốt nhiều năm học đã được đền đáp. “Em thực sự rất bất ngờ. Đây là kết quả vượt ngoài mong đợi và là thành quả cho những năm tháng nỗ lực học tập. Em cảm thấy rất hạnh phúc vì đã thực hiện được ước mơ của mình”, em Bảo Ngọc chia sẻ.

Bảo Ngọc sinh ra và lớn lên ở thôn Hồ Sơn, xã Hương Sơn. Ngay từ những năm đầu cấp THCS, em đã dành tình yêu đặc biệt cho môn Ngữ văn. Trong khi nhiều bạn xem Văn là môn học khó, Bảo Ngọc lại tìm thấy niềm vui trong những trang sách, bài thơ và các câu chuyện, từ đó nuôi dưỡng niềm đam mê với văn chương.

Em Nguyễn Anh Bảo Ngọc xuất sắc trở thành thủ khoa lớp chuyên Văn, Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh.

Ngay từ những năm đầu cấp THCS, Bảo Ngọc đã đặt mục tiêu thi đỗ vào Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh. Để hiện thực hóa ước mơ, em xây dựng kế hoạch học tập phù hợp, vừa tập trung học tốt các môn văn hóa, vừa dành nhiều thời gian đọc sách và bồi dưỡng niềm đam mê với môn Ngữ văn.

Theo Bảo Ngọc, việc học Văn không chỉ dừng lại ở những bài học trong sách giáo khoa mà còn cần sự quan sát, cảm nhận cuộc sống và tích lũy vốn sống từ thực tế.

“Em nghĩ học Văn trước hết phải có đam mê. Khi viết, nếu mình thực sự có cảm xúc và tâm huyết thì bài văn mới có chiều sâu. Ngoài việc luyện đề, em thường đọc thêm sách, tham khảo những bài viết hay và tham gia các sân chơi văn học để học hỏi thêm”, Bảo Ngọc cho biết.

Không chỉ học tốt môn Ngữ văn, Bảo Ngọc còn là học sinh có kết quả học tập toàn diện. Điểm số 9,5 ở cả môn Toán và Tiếng Anh trong kỳ thi vào lớp 10.

Trong quá trình học tập, Bảo Ngọc tích cực tham gia viết bài cho Tạp chí Văn học Tuổi trẻ, tham gia các hoạt động giới thiệu sách và những sân chơi học thuật liên quan đến văn học. Đây cũng là môi trường giúp em rèn luyện kỹ năng viết, mở rộng vốn từ và phát triển tư duy.

Chân dung em Nguyễn Anh Bảo Ngọc, học sinh lớp 9A8, Trường THCS Nguyễn Tuấn Thiện (xã Hương Sơn). Ảnh NVCC

Những cố gắng không ngừng nghỉ đã mang về cho nữ sinh nhiều thành tích đáng nể. Em liên tục giành giải Nhất học sinh giỏi Ngữ văn cấp huyện và năm học 2025-2026 xuất sắc đoạt giải Nhất học sinh giỏi Ngữ văn lớp 9 cấp tỉnh.

Danh hiệu thủ khoa chuyên Văn Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh tiếp tục là dấu mốc đáng nhớ trên hành trình học tập của Bảo Ngọc. Nữ sinh cũng chia sẻ, để có được kết quả học tập tốt, ngoài sự cố gắng của bản thân còn có sự đồng hành, động viên của gia đình và nhà trường.

Ông Phan Văn Tuân, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết dù là một ngôi trường nằm ở địa bàn miền núi Hà Tĩnh, điều kiện còn nhiều khó khăn nhưng đơn vị luôn chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục. Ngay từ đầu năm học, nhà trường đã xây dựng kế hoạch ôn tập cụ thể, phân công giáo viên phù hợp với từng nhóm đối tượng học sinh nhằm phát huy tối đa năng lực của các em.

“Nhà trường đặc biệt quan tâm đến công tác bồi dưỡng học sinh giỏi và ôn thi vào lớp 10. Kết quả của em Nguyễn Anh Bảo Ngọc cũng như những thành tích chung của nhà trường là quả ngọt cho sự nỗ lực của học sinh, tâm huyết của đội ngũ giáo viên và sự đồng hành của các bậc phụ huynh”, ông Tuân chia sẻ.