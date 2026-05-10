Cô giáo vừa nhắn một câu, mẹ lập tức phối hợp cực mượt: Phản ứng của cậu con trai khiến ai xem cũng bật cười

Trong hành trình nuôi dạy con cái, đặc biệt là những đứa trẻ đang ở độ tuổi "ăn chưa no, lo chưa tới", các bậc phụ huynh và giáo viên đôi khi phải trở thành những "diễn viên" bất đắc dĩ. Mới đây, một tình huống dở khóc dở cười đã được chia sẻ rộng rãi, minh chứng cho sự phối hợp nhịp nhàng giữa gia đình và nhà trường trong việc uốn nắn những "siêu quậy" nhí.

Màn kịch qua những dòng tin nhắn

Mọi chuyện bắt đầu từ những phản hồi rất thực tế của cô giáo về cậu học trò. Cô giáo nhắn: "Hôm nay trong giờ ôn tập đề cương Toán, T. còn ngồi chơi và không nghe giảng bài dẫn đến làm bài sai. Khi em gọi lên bàn giáo viên thì T. cứ cãi con làm bài đúng. Nhờ chị nhắc Tuấn nghiêm túc hơn trong các tiết học để chuẩn bị tốt cho bài kiểm tra sắp tới ạ. Em cảm ơn chị".

Thay vì trách móc cô giáo hay bênh vực con một cách mù quáng, người mẹ đã quyết định "tung chiêu" phối hợp với cô giáo để tạo ra một kịch bản răn đe mạnh mẽ. Người mẹ phản hồi: "Dạ cô. Phụ huynh cảm ơn cô. T. là không chịu học bữa sau cô đề xuất nhà trường không cho đi học nữa. Hoặc cho học lại lớp 2 nha cô." .

Nắm bắt được ý đồ của phụ huynh, cô giáo lập tức "vào vai" một cách xuất sắc: "Dạ được chị. Hôm sau không chịu học trong lớp nữa là cô sẽ mời xuống phòng quản sinh, rồi trả hồ sơ luôn" . Đỉnh điểm của màn kịch là khi người mẹ chốt hạ: "Dạ cô. Cho đi bán vé số cô ạ, bố mẹ không nuôi được nữa ạ". Cô giáo cũng không hề kém cạnh khi bồi thêm: "Dạ đúng rồi. Đi học tốn tiền bố mẹ mà không chịu học ngồi chơi, nghịch hết cái này đến cái khác. Ôn thi cô giảng bài mà không nghe thì chỉ cho ở nhà đi bán vé số thôi chị".

Kết quả của màn "diễn sâu" này là hình ảnh cậu bé với khuôn mặt mếu máo, khóc không thành tiếng sau khi đọc được những dòng tin nhắn "tuyệt tình" giữa mẹ và cô giáo. Bức ảnh kèm dòng trạng thái: "Cảm xúc sau khi đọc tin nhắn của mẹ và cô giáo" đã khiến nhiều người vừa thương vừa buồn cười.

Sự phối hợp cần thiết giữa gia đình và nhà trường

Tình huống này không chỉ là một câu chuyện vui mà còn phản ánh thực trạng giáo dục hiện nay. Ở độ tuổi tiểu học, trẻ em thường thiếu sự tập trung và chưa ý thức được tầm quan trọng của việc học. Khi đó, sự nghiêm khắc đúng lúc và sự đồng lòng giữa phụ huynh và giáo viên là chìa khóa để trẻ đi đúng hướng.

Việc "dọa" cho nghỉ học hay đi bán vé số thực chất là một đòn tâm lý đánh vào nỗi sợ không được đi học của trẻ. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất sau màn kịch này không phải là nỗi sợ mà là sự thấu hiểu của phụ huynh đối với công việc của giáo viên. Một lớp học với gần 50 học sinh là một áp lực khổng lồ và nếu không có sự phối hợp từ gia đình, giáo viên sẽ rất khó để quản lý và dạy dỗ hiệu quả.

Dù vậy, bố mẹ cần nhớ, đây không phải là chiến lược nên dùng thường xuyên. Nếu dọa quá nhiều hoặc dọa những thứ quá khủng khiếp, con sẽ đi học với tâm thế "sợ bị đuổi" chứ không phải "muốn khám phá". Trẻ em coi bố mẹ là bến đỗ an toàn nhất. Câu "Bố mẹ không nuôi được nữa" nếu lặp lại thường xuyên có thể khiến con cảm thấy tình yêu của bố mẹ là "có điều kiện" chỉ khi học giỏi mới được yêu.

Sau khi con khóc và hứa sửa đổi, mẹ hãy ôm con và giải thích: "Mẹ và cô rất buồn khi thấy con không tập trung. Mẹ nói vậy vì mẹ muốn con hiểu giá trị của việc học, chứ mẹ không bao giờ bỏ con". Doạ con chỉ là một chiến thuật giáo dục "mềm nắn rắn buông". Nhưng sau đó, hãy cho con ăn "kẹo ngọt" (sự thấu hiểu) để con không bị ám ảnh.

Suy cho cùng, đòn tâm lý hay bất kỳ phương pháp giáo dục nào cũng đều nên xuất phát từ tình yêu thương và mong muốn những điều tốt đẹp nhất cho con trẻ.