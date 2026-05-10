Bức ảnh này có gì mà khiến 1 bà mẹ bị chỉ trích "làm trò": Có oan quá không?

Có bao giờ bạn làm một việc mà tất cả mọi người xung quanh đều bảo là "vô nghĩa", nhưng với riêng bạn, đó lại là tất cả sự an tâm không?

Gần đây, một đoạn video ghi lại cảnh người mẹ ở Trung Quốc vì sợ con không tiêu hóa được vỏ việt quất nên đã ngồi xổm suốt 40 phút để bóc sạch vỏ, lấy phần thịt quả cho con ăn. Đứa trẻ chỉ ăn trong 3 giây là hết, người mẹ đăng lên mạng để chia sẻ sự tận tâm nhưng lại nhận về "gạch đá". Nhiều người cho rằng cô làm việc vô ích, làm mất chất dinh dưỡng (vỏ là nơi chứa nhiều vitamin), hoặc chỉ đang "diễn" để lấy lòng thương hại.

Có 1 bà mẹ mỗi ngày đều dậy từ 5 giờ sáng để chuẩn bị bữa sáng, bản thân mình đến một hộp sữa chua cũng không nỡ mua, nhưng đóng tiền triệu cho con đi học lớp giáo dục sớm thì chẳng hề chớp mắt. Có lần đau dạ dày phải nhập viện, câu đầu tiên đứa con nói lại là: "Mẹ ơi, lần này sao mẹ không gọt táo cho con nữa?".

Rất nhiều bà mẹ luôn cảm thấy mình phải chịu thiệt thòi, phải uỷ khuất thì mới xứng đáng là một người mẹ tốt. Các chuyên gia nói rằng kiểu hy sinh quá mức này giống như việc vắt một chiếc khăn mặt, vắt đến cuối cùng thì chính mình cũng bị vắt kiệt.

Một bác sĩ tâm lý từng kể một ví dụ: có người mẹ mỗi ngày dành cực nhiều thời gian để làm 20 loại cơm nắm tạo hình thủ công, kết quả là đứa con bị sốt ba ngày liền, hóa ra vì quá bận nên cô ấy còn chẳng kịp rửa tay cho sạch. Tình yêu thông minh thực sự là phải để người mẹ tự đứng vững trước đã.

Giống như bà mẹ bóc vỏ việt quất kia, thay vì bỏ ra 40 phút bóc vỏ quả, chi bằng hãy dạy con cách ăn và nhai kỹ từng miếng một. Thay vì đăng lên vòng bạn bè để khoe sự vất vả, chi bằng hãy tự pha cho mình một tách trà nóng.

Cuộc sống không cần phải hoàn mỹ, nhưng cần phải có những khoảng không để hít thở. Các bà mẹ đừng tự biến mình thành máy móc, đừng quên rằng bạn xứng đáng được đối xử tốt. Trên đời này, thứ trân quý nhất chưa bao giờ là những quả việt quất đã bóc vỏ, mà là dáng vẻ của bạn khi mỉm cười ôm lấy đứa con mình.

Dù vậy, cũng có ý kiến cho rằng: Mọi người nhìn thấy 40 phút "vô ích", nhưng biết đâu đó lại là 40 phút bình yên nhất của người mẹ này? Giữa bộn bề bỉm sữa, tiếng con khóc, việc nhà cửa, thì việc ngồi tĩnh lặng tập trung vào một việc tỉ mỉ như bóc vỏ quả lại là một dạng "thiền". Cô ấy không chỉ bóc vỏ việt quất cho con, mà có lẽ đang bóc tách những áp lực trong lòng mình. Nếu cô ấy thấy hạnh phúc khi làm điều đó, tại sao chúng ta lại gọi đó là "khổ"?

Xã hội bây giờ thường nhắc nhở phụ nữ phải "yêu bản thân", "đừng hy sinh quá nhiều". Điều đó đúng, nhưng vô hình trung lại tạo ra một loại áp lực mới: Áp lực phải trở thành một người mẹ hiện đại, lý trí và không được phép... tỉ mẩn. Khi thấy một người mẹ làm điều gì đó có vẻ "thủ công" và "mất thời gian", người ta lập tức gắn mác là lạc hậu hoặc làm trò.

Thật ra, mỗi người mẹ có một ngôn ngữ yêu thương khác nhau. Có người chọn mua những túi trái cây nghiền sẵn trong siêu thị để dành thời gian đi spa, đó là yêu con. Nhưng cũng có người chọn cách tự tay chuẩn bị từng chút một, nhìn con ăn ngon lành trong vài giây để đổi lấy sự mãn nguyện trong lòng đó cũng là yêu con.

Có thể cách cô ấy làm chưa tối ưu về dinh dưỡng, có thể cô ấy đang hơi bao bọc con quá mức, nhưng tâm thế của một người mẹ muốn dành những gì "tinh khiết" nhất cho con là điều xứng đáng được trân trọng thay vì cười nhạo.

Thế gian này không thiếu những kiến thức đúng đắn, nhưng đôi khi lại thiếu đi sự thấu cảm. Thay vì chỉ trích cô ấy "làm trò", hãy thử nhìn vào đôi bàn tay tỉ mỉ đó để thấy rằng: Trên đời này, chỉ có mẹ mới đủ kiên nhẫn để làm những điều "vô nghĩa" một cách vĩ đại như thế vì chúng ta.