"Cô giáo" răng hô lột xác ngoạn mục nhờ thẩm mỹ

Phượng có tuổi thơ chịu nhiều dè bỉu vì ngoại hình "kém duyên". Thậm chí, bố đẻ của Phượng cũng lựa chọn rời đi khi cô còn quá nhỏ, hai mẹ con phải nương tựa vào nhau để sống. Thay vì tiếng cười giòn tan của trẻ thơ, Phượng chỉ biết chìm đắm trong nỗi buồn và sự tự ti. Ước mơ làm cô giáo mầm non của Phượng cũng tan vỡ khi nụ cười rạng rỡ tuổi thanh xuân bị che lấp bởi khuyết điểm hàm hô, cười hở lợi. Phượng kể lại: "Có lần em đi thực tập làm giáo viên mầm non nhưng các bé sợ, nói rằng không thích cô vì cô răng hô, cô tật. Lúc đó em đã khóc và nghĩ sao mình lại có ngoại hình như vậy".



Kim Phượng gặp tình trạng hàm hô nặng, cười hở lợi

Vì ngoại hình không bình thường, Phượng chỉ được giao những công việc phụ như nấu ăn, dọn dẹp vệ sinh trong trường mầm non, thay vì được đứng trên bục giảng như mong ước. Nỗi buồn và sự hụt hẫng bao trùm lấy Phượng, khiến cô nhiều lần nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ thực hiện được ước mơ của mình. "Nhiều lần em nghĩ, chắc mình sẽ không bao giờ thực hiện được ước mơ trở thành cô giáo mầm non. Khi thấy các bạn đưa tay từng bé viết bài, em cũng mong muốn được đứng trong đó để dạy các bé, cầm tay các bé viết từng chữ một" - Phượng chia sẻ trong nghẹn ngào.



Tia hy vọng xuất hiện khi Phượng may mắn nhận vé vàng tham gia "Hành trình Lột xác" do Bệnh viện Thẩm mỹ Kangnam tổ chức. Đây là cơ hội lớn để Phượng có thể tiếp tục theo đuổi ước mơ của đời mình.

Nhận định về trường hợp của Nguyễn Kim Phượng , Tiến sĩ, bác sĩ Richard Huy - Trưởng ekip Hành trình Lột xác cho biết: "Trường hợp của Kim Phượng bị thiểu sản cấu trúc hàm dưới và cằm khiến khuôn mặt của bạn bị hô và hở lợi, hàm dưới thiếu nhiều làm cho gương mặt mất cân đối."

"Trước đây Phượng đã từng niềng răng nhưng chỉ cải thiện được khớp cắn và sự tương quan giữa hai bên hàm, không đem lại nhiều kết quả về thẩm mỹ. Với trường hợp xương hàm bị khuyết thiếu nhiều của Phượng cần tiến hành phẫu thuật xương hàm mới thay đổi được kết quả." - Tiến sĩ, bác sĩ Richard Huy cho biết thêm.

TS, BS Richard Huy thăm khám cho Kim Phượng

Vốn là đơn vị thẩm mỹ có nhiều thế mạnh về chỉnh hình hàm mặt nên với các bác sĩ bệnh viện thẩm mỹ Kangnam thì trường hợp của Kim Phượng không phải quá khó. Sau khi hội chẩn, ekip bác sĩ quyết định sẽ phẫu thuật hai hàm cho Kim Phượng bằng cách điều chỉnh cấu trúc xương hàm trên và kéo dài xương hàm dưới để hai hàm cân đối. Đồng thời, các bác sĩ chỉnh sửa thêm phần mí mắt, nâng mũi, làm cằm và cấy mỡ để Phượng có được diện mạo hoàn hảo nhất.



Trải qua 03 lần phẫu thuật, Phượng đã hoàn toàn trở thành một con người khác với đôi mắt long lanh, chiếc mũi cao, khuôn miệng xinh xắn và nụ cười rạng rỡ. "Em chưa bao giờ nghĩ rằng mình có thể xinh đẹp và tỏa sáng như ngày hôm nay. Cảm thấy mình là người hoàn toàn khác, không phải Phượng của ngày xưa nữa".

Kim Phượng tỏa sáng sau 03 lần phẫu thuật

Sự thay đổi ngoạn mục về ngoại hình đã mang đến cho Phượng niềm tin và sức mạnh để bứt phá khỏi rào cản của sự tự ti, theo đuổi ước mơ trở thành một giáo viên mầm non. Sau 6 tháng đồng hành cùng "Hành trình Lột xác", Phượng đoàn tụ với gia đình, những giọt nước mắt hạnh phúc và những cái ôm siết chặt đầy xúc động. Khi nhìn thấy Phượng với diện mạo mới, chồng và mẹ của cô xúc động nghẹn ngào và không thể tin vào mắt mình. "Nhìn con đẹp quá mẹ nhận không ra" - Mẹ Phượng nói.



Kim Phượng đoàn tụ với chồng con sau 6 tháng tham gia "Hành trình Lột xác"

Hiện tại, Kim Phượng đang ấp ủ dự định trau dồi lại kiến thức để hoàn thành ước mơ dang dở của mình. Nụ cười rạng rỡ và ánh mắt đầy hy vọng của Phượng chắc chắn sẽ giúp cô trở thành một giáo viên mầm non ấm áp và đầy tình thương.