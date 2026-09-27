Cô giáo mầm non suýt ngất xỉu trong lớp, phản ứng của học sinh khiến ai nấy cười ngất: Quá đáng yêu, quá ấm áp!

Những câu chuyện xoay quanh lứa tuổi mầm non luôn mang lại nhiều năng lượng tích cực nhờ sự ngây ngô và hồn nhiên của con trẻ. Mới đây, câu chuyện ngắn do một cô giáo mầm non chia sẻ trên mạng xã hội về sự cố xảy ra ngay trong lớp học đã nhanh chóng nhận được nhiều sự quan tâm và thích thú từ cộng đồng mạng.

Tình huống bất ngờ giữa giờ học

Cụ thể, cô giáo kể lại khoảnh khắc bản thân bất ngờ bị tụt đường huyết, cơ thể choáng váng đến mức không thể tự đứng vững. Dù chưa đến mức ngất xỉu, nhưng biểu hiện mệt mỏi và loạng choạng của cô đã lập tức khiến cả lớp mầm 3 tuổi chú ý.

Ở độ tuổi còn rất nhỏ, phản xạ của các bé trước tình huống người lớn gặp sự cố thường khó đoán trước. Thế nhưng, trái với suy nghĩ của nhiều người rằng các con sẽ sợ hãi hay lúng túng, dàn học trò nhỏ đã nhanh chóng tổ chức một "kế hoạch ứng cứu" đầy bất ngờ.

Ảnh minh họa

Nhìn thấy cô mệt lả ngồi bệt xuống sàn, cả nhóm bé xúm lại tìm cách nâng cô dậy. Cùng lúc đó, vài "thanh niên" nhanh nhẹn khác đã lập tức chạy sang lớp học bên cạnh để tìm sự trợ giúp từ những giáo viên khác.

Tinh thần trách nhiệm rất đáng khen ngợi, nhưng sự ngây thơ cùng vốn từ vựng hạn chế đã biến tình huống trở nên kịch tính quá mức cần thiết. Vừa chạy sang phòng bên cạnh, các bé vừa cất tiếng hô hoán đầy hốt hoảng: "Cứu cứu cô Thư con chếc dòi!". Tiếng kêu cứu ngọng nghịu, nghiêm trọng hóa vấn đề của học trò khiến cô giáo dù đang mệt lả cũng phải "dở khóc dở cười" mà thốt lên lời cảm ơn đầy bất lực.

Phản xạ đáng khen sau tiếng cười ngộ nghĩnh

Dưới bài đăng, phần lớn người xem đều bày tỏ sự thích thú trước biểu cảm và hành động của các bé. Dù cách truyền đạt thông tin có phần "drama" và khiến người nghe thót tim, nhưng phản xạ tự nhiên của các bạn nhỏ 3 tuổi lại rất đáng ghi nhận. Khi thấy người thân cận gặp sự cố, các em không hề thờ ơ mà lập tức hành động: vừa tìm cách hỗ trợ trực tiếp, vừa biết chạy đi báo người lớn để tìm kiếm sự giúp đỡ.

Nghề giáo viên mầm non vốn nhiều áp lực và vất vả, nhưng chính những kỷ niệm ngây ngô, ấm áp và đong đầy tình cảm chân thật như thế này lại trở thành món quà tinh thần quý giá đối với những người gắn bó với bục giảng và con trẻ.