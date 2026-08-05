Nối sóng ngay sau khi bộ phim Dưới Ô Cửa Sáng Đèn kết thúc, dự án truyền hình mới mang tên Mùa Hè Năm Ấy vừa lên sóng đã nhanh chóng chiếm trọn cảm tình của đông đảo khán giả. Phim sở hữu dàn diễn viên trẻ trung, tràn đầy năng lượng như Long Vũ (vai Khánh), Lưu Ly (vai Phương), Nguyễn Trinh (vai Ly), Trần Việt Hoàng.... Bên cạnh những mẩu chuyện thanh xuân vườn trường vô cùng đáng yêu, dở khóc dở cười của nhóm bạn thân, nhân vật đang chiếm "spotlight" lại là cô giáo dạy Hóa do nữ diễn viên Trình Mỹ Duyên thủ vai.

Chỉ qua 2 tập đầu tiên vừa lên sóng, dù thời lượng xuất hiện chưa nhiều nhưng phân cảnh "cô giáo gọi học sinh 3 điểm Hóa lên trả bài" đã ngay lập tức trở nên viral trên khắp các nền tảng mạng xã hội, thu về 3 triệu lượt xem và yêu thích. Cộng đồng mạng không tiếc lời khen ngợi trước nhan sắc "10 điểm không có nhưng" của cô giáo.

Tạo hình của nhân vật gây ấn tượng bởi sự trẻ trung, hiện đại nhưng vẫn giữ được nét thanh lịch cần có nơi giảng đường. Cô giáo diện những bộ trang phục công sở cách điệu, áo sơ mi sáng màu kết hợp cùng chiếc bờm tóc điệu đà làm tôn lên gương mặt thanh tú. Lối trang điểm nhẹ nhàng, trong trẻo giúp nữ diễn viên trông trẻ hơn tuổi thật, thậm chí nhiều khán giả còn đùa rằng trông cô giáo còn... trẻ trung hơn cả học sinh cấp 3 trong lớp. Dù khoác lên mình những gam màu nổi bật, nhan sắc ngọt ngào này cũng không hề bị dìm, ngược lại còn sáng bừng cả khung hình.

Không chỉ có sắc vóc xinh đẹp, nhân vật cô giáo dạy Hóa còn xây dựng được một phong thái chuẩn nhà giáo. Dù sở hữu gương mặt hiền hòa, nụ cười hiền nhưng khi bước vào bài giảng, cô vẫn toát lên sự uy nghiêm, học sinh thấy vừa phải sợ vừa phải nể.

Dưới các đoạn clip cắt của bộ phim, netizen đã để lại những bình luận khen cô giáo xinh đẹp này:

- Đi học mà gặp cô giáo thế này thì ngày nào em cũng xung phong lên bảng trả bài!

- Cô giáo xinh thế

- Vừa hiền dịu vừa uy nghiêm, đúng chuẩn cô giáo trường người ta trong truyền thuyết rồi

- Trẻ hơn cả học sinh nữa

- Cô giáo mặc toàn áo quần nổi, trông xinh đẹp quá

Thủ vai cô giáo gây bão mạng chính là nữ diễn viên Trình Mỹ Duyên (sinh năm 1995), một gương mặt không còn quá xa lạ với khán giả yêu phim Việt. Trước khi bén duyên với diễn xuất, cô từng ghi dấu ấn tại các cuộc thi sắc đẹp lớn nhờ gương mặt chuẩn hoa hậu, đường nét thanh tú và đôi mắt biết nói. Bước sang lĩnh vực điện ảnh, Trình Mỹ Duyên từng đảm nhận vai diễn Thúy Kiều trong phim điện ảnh Kiều, sau đó tiếp tục phủ sóng màn ảnh nhỏ qua các dự án phim truyền hình như Anh có phải đàn ông không, Đừng Nói Khi Yêu, Mình Yêu Nhau, Bình Yên Thôi... Trở lại với Mùa Hè Năm Ấy, Mỹ Duyên một lần nữa khẳng định sự thăng hạng cả về nhan sắc lẫn khả năng làm chủ nhân vật.

Bộ phim truyền hình Mùa Hè Năm Ấy là một tác phẩm tâm lý, lãng mạn đan xen nhiều tình huống hài hước, đưa người xem quay ngược thời gian trở về với những năm tháng cuối cấp ba rực rỡ và trong trẻo. Nội dung phim xoay quanh hành trình tình yêu và tình bạn đầy biến động của cặp đôi chính Khánh và Phương. Từ những người bạn thân thiết cùng chung một nhóm, giữa họ dần nhen nhóm những rung động đầu đời của tuổi trẻ. Thế nhưng, những ngã rẽ cuộc đời, các hiểu lầm và khoảng cách của sự trưởng thành đã khiến họ phải chia xa trong nuối tiếc. Để rồi nhiều năm sau, khi gặp lại giữa bộn bề cuộc sống, họ một lần nữa phải đối mặt với cảm xúc của chính mình.