Ngày 30/7 vừa qua, một phụ huynh tại huyện Đông An, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc, phản ánh trên nền tảng hỏi đáp chính quyền địa phương rằng một giáo viên tại Trường Tiểu học Trung tâm Lô Hồng Thị, huyện Đông An, thường xuyên quay video trên nền tảng Douyin (TikTok Trung Quốc) ngay trong khuôn viên trường để tăng lượng người theo dõi, khiến vị phụ huynh lo ngại điều này ảnh hưởng đến môi trường giảng dạy.

Giáo viên bị phản ánh là cô Liêu, giáo viên âm nhạc, tốt nghiệp chuyên ngành Vũ đạo học. Tài khoản mạng xã hội của cô ghi rõ trong phần giới thiệu rằng toàn bộ video đều được quay sau giờ tan học, nội dung chủ yếu là các clip nhảy múa tại hành lang trường. Tính đến thời điểm phản ánh, tài khoản này đã có gần 800.000 người theo dõi và gần 10 triệu lượt thích.

Theo Youth Daily, đại diện nhà trường xác nhận thông tin phụ huynh phản ánh là có thật, cô Liêu từng quay video nhảy múa tại hành lang trường sau giờ tan học. Sau khi trao đổi, nhà trường cho biết giáo viên này đã không còn quay video trong khuôn viên trường nữa.

Cô giáo âm nhạc từng quay nhiều video nhảy múa tại hành lang trường sau giờ tan học

Ngày 31/7, cô Liêu chia sẻ với báo giới rằng bản thân là giáo viên âm nhạc, tốt nghiệp chuyên ngành Vũ đạo học nên các video đều xoay quanh chủ đề múa, thường được đồng nghiệp hỗ trợ quay giúp sau giờ tan học. Cô cho biết trong khoảng 1, 2 năm gần đây, tần suất đăng video của mình khá thưa, trung bình khoảng 4 đến 5 video mỗi tháng.

Theo Red Star News, cô Liêu khẳng định việc quay video xuất phát từ sở thích cá nhân, không liên quan đến mục đích câu lượt xem. Cô tỏ ra khá hoang mang vì sự việc đã gây ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của mình, ngoài dự đoán về mức độ tranh cãi mà nó tạo ra. Cô mong công chúng không quá tập trung vào vụ việc này, đồng thời cho biết sẽ tuân thủ theo yêu cầu của nhà trường. Nếu tiếp tục chia sẻ các video về múa trong tương lai, cô sẽ quay tại nhà hoặc vào cuối tuần, kỳ nghỉ, ở những không gian ngoài khuôn viên trường.

Sự việc nhanh chóng gây tranh cãi trên mạng xã hội Trung Quốc, với 2 luồng ý kiến rõ rệt. Một bên cho rằng phụ huynh phản ánh có phần quá mức cần thiết, bởi giáo viên cũng là con người, việc quay video ghi lại cuộc sống sau giờ làm không có gì sai. Bên còn lại đồng tình với phản ánh của phụ huynh, cho rằng trường học là nơi dạy học, việc giải trí hóa quá mức trong môi trường này là không phù hợp và không phải lúc nào học sinh cũng vắng mặt hoàn toàn sau giờ tan học.

Cũng có ý kiến trung lập hơn, cho rằng giáo viên có quyền ghi lại cuộc sống cá nhân. Điều đáng bàn ở đây là trường học vẫn có những thuộc tính công cộng cần được bảo vệ, vì vậy cần tìm ra ranh giới hợp lý giữa hai điều này.

Video của cô giáo chủ yếu là các động tác múa được quay tại hành lang trường, sau giờ học sinh đã tan học

Theo China Youth Daily, xét trên các thông tin công khai, giáo viên này không chiếm dụng thời gian lên lớp, cũng không tổ chức cho học sinh tham gia vào các video, nên khó có thể khẳng định việc quay clip nhảy múa của cô đã làm tổn hại đến trật tự giảng dạy. Trong trường hợp này, cái gọi là "ảnh hưởng xấu" mà người phản ánh lo ngại, trên thực tế vẫn còn khá đáng ngờ về tính xác thực.

Nhà trường đương nhiên có quyền quản lý hành vi của giáo viên trong khuôn viên trường. Giáo viên khi tận dụng không gian trường học để quay video cũng cần tuân thủ giới hạn nhất định, không được ảnh hưởng đến công tác giảng dạy, không xâm phạm quyền riêng tư của học sinh và không vi phạm thuần phong mỹ tục. Nhưng công tác quản lý cần dựa trên sự thật đã được xác minh, thay vì chỉ dựa vào việc có phụ huynh không hài lòng để mặc định giáo viên là bên sai.

Có một thực trạng đáng lưu ý là nhiều trường học khi xử lý mâu thuẫn giữa gia đình và nhà trường thường phản ứng khá nhạy cảm với các phản ánh, ưu tiên yêu cầu giáo viên chỉnh sửa ngay lập tức để nhanh chóng dập tắt tranh cãi, thay vì làm rõ đúng sai trước. Cách xử lý này tuy an toàn cho phía quản lý, nhưng vô tình biến giáo viên thành lớp đệm hứng chịu hậu quả của mọi phản ánh, dù hợp lý hay không.

Trường học không chỉ có các môn văn hóa mà còn có giáo dục thể chất và nghệ thuật, giáo viên cũng không chỉ có trách nhiệm giảng dạy mà còn có sở thích cá nhân riêng. Việc đánh giá một giáo viên có làm tốt vai trò của mình hay không, vẫn nên dựa trên thái độ giảng dạy, năng lực chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp, thay vì việc họ có phù hợp với một hình mẫu giáo viên cứng nhắc, đơn nhất hay không.

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