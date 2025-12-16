WeDo 2025 trở lại với sự đồng hành của TH true YOGURT TOPKID đã mang Cine Phiêu Lưu Ký đến với các bạn nhỏ. Đây là một dự án gói gọn phim ảnh, hoạt động sáng tạo và dinh dưỡng cùng góp phần mang đến một ngày trải nghiệm trọn vẹn.

Hành trình bắt đầu từ điểm trường Tiểu học Lê Đình Chinh, Tiểu học Trưng Trắc, đến Tiểu học Trần Văn Ơn và Tiểu học Phú Thọ, đem đến cho các bạn nhỏ những khoảnh khắc tràn ngập màu sắc, tiếng cười, cảm xúc.

Chiều ngày 12/12 - cũng là ngày cuối cùng, Cine Phiêu Lưu Ký dừng chân tại trường Tiểu học Phùng Hưng (TP.HCM), tiếp tục mở ra một buổi sinh hoạt rộn ràng dành cho học sinh nơi đây.

Như thường lệ, Cine Phiêu Lưu Ký tại đây mở đầu bằng phần chiếu phim Dế Mèn: Cuộc Phiêu Lưu Tới Xóm Lầy Lội, tạo không khí phiêu lưu thực thụ. Sau đó, các bạn lớp 5 được bước vào workshop vẽ mặt nạ. Mỗi học sinh được phát một chiếc mặt nạ Dế Mèn cùng hộp màu và có khoảng 10 phút để tự do sáng tạo.

Các bạn nhỏ tại trường Tiểu học Phùng Hưng (TP.HCM)

Tiếp theo - phần vui nhộn nhất chính là minigame và chụp ảnh lấy liền, thu hút đông đảo học sinh, chủ yếu là khối lớp 1 và lớp 5. Người đồng hành cùng các bạn nhỏ là MC Bảo Ngọc.

Để tiếp năng lượng cho các bạn nhỏ, trước khi bước vào trò chơi, chương trình tổ chức phát sữa cho toàn bộ học sinh tham gia. Các lớp lần lượt xếp hàng theo thứ tự để nhận sữa TH true YOGURT TOPKID, ai cũng háo hức khi được nhận quà.

Khả Nhiên (học sinh lớp 1) chia sẻ rằng ở nhà thường xuyên được bố mẹ cho uống sữa TH nên khi được nhận sữa đã rất vui. Không chỉ mang đi khoe với các bạn của mình mà cả nhóm bạn Khả Nhiên còn cùng nhau uống luôn tại chỗ.

Không khí tiếp tục sôi động với phần minigame đố vui có thưởng. MC lần lượt đưa ra các câu hỏi quen thuộc, các bạn nhỏ nhanh chóng giơ tay để giành quyền trả lời. Mỗi câu trả lời đúng, học sinh sẽ nhận được một phần quà gồm vở, bút màu, thước và gôm tẩy, đồng thời được chụp ảnh in lấy liền.

Những tấm ảnh chụp lấy liền tại “tiệm ảnh” Cine Phiêu Lưu Ký

Tuệ Như (lớp 1) sau khi trả lời đúng đã cầm phần quà chạy xuống khoe với bạn bè. Thấy Như có quà, các bạn khác càng hào hứng tham gia hơn. Tuệ Như không quên chia quà cho bạn bên cạnh, khiến không khí thêm vui vẻ.

Càng về sau, số lượng cánh tay giơ lên càng nhiều, các bạn nhỏ háo hức trả lời câu hỏi từ MC Bảo Ngọc để có thêm quà và thêm ảnh kỷ niệm.

Đến phần chụp ảnh, các bạn học sinh trật tự xếp hàng, rủ bạn thân đứng chung, nghĩ cách tạo dáng trước máy ảnh như ở tiệm. Có bạn còn tranh thủ xin phép chụp chung cùng thầy cô giáo để lưu lại khoảnh khắc đáng nhớ. Và vì ảnh lấy liền nên khi có những tấm ảnh được in ra, nhiều bạn mang đi khoe bạn bè và thầy cô.

Trong lúc chờ ảnh được in, Bảo Duy (học sinh lớp 5) chia sẻ: “Không khí hôm nay rất náo nhiệt, sôi nổi. Con thích nhất là được tặng quà và chụp hình”.

Dễ thương vô cùng!

Kết thúc chương trình, mỗi bạn nhỏ ra về với sữa, quà từ minigame và những tấm ảnh rạng rỡ trên tay. Nhưng hơn cả một món quà hay một bức hình kỷ niệm, đó là khoảnh khắc dễ thương nhất của tuổi học trò: lúc mạnh dạn giơ tay trả lời, lúc cười rạng rỡ bên bạn bè, lúc háo hức chờ đến lượt mình. Những giây phút giản dị ấy, khi được giữ lại đúng lúc, đã làm nên một buổi chiều trọn vẹn - đúng tinh thần mà WeDo và TH true YOGURT TOPKID gửi gắm qua Cine Phiêu Lưu Ký - hướng tới khi mang trải nghiệm đến gần hơn với các em nhỏ.