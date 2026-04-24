Từ những chia sẻ thu hút hàng triệu lượt xem của một travel blogger Việt, hành trình về chuyến đi “xuyên biên giới bằng đường sắt” vừa chậm rãi, nhiều trải nghiệm nhưng vẫn đủ tiện nghi và đặc biệt phù hợp với những ai muốn tối ưu chi phí.

Hành trình 2 chặng đáng trải nghiệm

Theo kinh nghiệm thực tế từ Sinh China, chuyến đi bắt đầu từ ga Gia Lâm (Hà Nội) trên tàu liên vận quốc tế hướng đến Nam Ninh. Ngay khi lên tàu, hành khách sẽ được phát thẻ để nhận khoang giường nằm, thường là phòng 4 giường. Không gian bên trong được đánh giá khá thoải mái với đệm dày, đủ để hành khách nghỉ ngơi trong suốt 12–13 tiếng di chuyển. Trên tàu cũng trang bị khu vực bồn rửa và nhà vệ sinh sạch sẽ, đáp ứng tốt nhu cầu cơ bản cho một chuyến đi xuyên đêm.

Tuy nhiên, điểm khác biệt lớn nhất của hành trình này nằm ở hai dấu mốc làm thủ tục xuất – nhập cảnh vào khung giờ rạng sáng:

Khoảng 1 giờ sáng: Tàu dừng tại ga Đồng Đăng (Việt Nam) để làm thủ tục xuất cảnh. Khoảng 4 giờ sáng: Tàu tiếp tục dừng tại ga Bằng Tường (Trung Quốc) để hành khách làm thủ tục nhập cảnh.

Sau khi hoàn tất các thủ tục pháp lý, tàu đưa hành khách đến ga Nam Ninh, điểm trung chuyển quan trọng. Tại đây, hành trình chuyển sang một thái cực hoàn toàn khác, hệ thống tàu cao tốc Trung Quốc với vận tốc lên đến 350km/h. Chỉ mất khoảng 3,5 tiếng, du khách đã có thể đặt chân đến ga Quảng Châu Nam.

Một trong những điểm ấn tượng nhất là sự phát triển vượt bậc của hạ tầng đường sắt nước bạn. Hệ thống tàu cao tốc từ Nam Ninh đi Quảng Châu hoạt động với tần suất cực kỳ dày đặc, trung bình cứ 15 đến 20 phút lại có một chuyến.

Dù vậy, các nhà ga luôn trong tình trạng đông đúc. Một lưu ý sống còn cho du khách là thời gian lên tàu sau khi soát vé thường chỉ kéo dài khoảng 7 phút. Do đó, sự chủ động và nhanh nhẹn là yếu tố bắt buộc để không lỡ chuyến. Việc mua vé cũng khá linh hoạt, bạn có thể chọn mua trực tiếp tại quầy hoặc đặt trước qua các ứng dụng trực tuyến để tối ưu thời gian.

Chi phí hợp lý cho một trải nghiệm cao cấp

Nhiều người lầm tưởng chỉ cần bỏ ra 700.000 đồng là có thể đi trọn hành trình từ Hà Nội sang Trung Quốc nhưng thực ra đây là mức giá của riêng chặng tàu cao tốc Nam Ninh – Quảng Châu. Để tính đúng ngân sách, bạn cần cộng thêm vé tàu liên vận quốc tế chặng đầu từ ga Gia Lâm đến Nam Ninh, dao động khoảng 600.000 – 800.000 đồng cho giường nằm khoang 4 người.

Tổng chi phí cả hành trình nếu chọn ghế thường ở chặng cao tốc sẽ rơi vào khoảng 1,5 – 1,7 triệu đồng. Giá này vẫn rẻ hơn đáng kể so với vé máy bay, đặc biệt trong dịp lễ khi giá vé bay thường tăng mạnh.

Cụ thể, mức giá tàu cao tốc Nam Ninh – Quảng Châu như sau: - Vé đứng: Khoảng 200 tệ (~700.000 đồng) - Ghế thường: Khoảng 250 tệ (~900.000 đồng) - Hạng nhất/Thương gia: 350 – 400 tệ (~1,3 – 1,6 triệu đồng).

Sau khi cập bến tại ga Quảng Châu Nam, hành khách chỉ cần mất thêm khoảng 30 phút di chuyển bằng tàu nội đô hoặc taxi là có thể chính thức có mặt tại trung tâm thành phố sầm uất.

Những lưu ý không thể bỏ qua tại cửa khẩu

Dù hành trình khá thuận tiện, nhưng phần thủ tục tại cửa khẩu đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Hải quan Trung Quốc kiểm tra hành lý rất nghiêm ngặt, đặc biệt cấm các loại đồ ăn tươi sống, thực vật, rau củ hay hạt giống. Để quá trình nhập cảnh diễn ra suôn sẻ, nhất là vào lúc rạng sáng mệt mỏi, du khách nên chủ động chuẩn bị sẵn tờ khai giấy hoặc khai báo trước thông tin trên ứng dụng chuyên dụng.

Không nhanh như máy bay, nhưng hành trình tàu hỏa từ Việt Nam đến Quảng Châu lại mang đến một trải nghiệm hoàn toàn khác, từ nhịp di chuyển chậm rãi trên toa tàu đêm đến tốc độ siêu thanh của tàu cao tốc Trung Quốc.

Trong bối cảnh du lịch Trung Quốc đang trở thành xu hướng, đặc biệt với các thành phố lớn như Quảng Châu hay Thượng Hải, lựa chọn di chuyển bằng tàu hỏa được xem là phương án vừa tiết kiệm, vừa giàu trải nghiệm vừa phù hợp với những người trẻ thích khám phá và không ngại hành trình dài.

Ngoài ra, du lịch Trung Quốc ở thời điểm hiện tại đã trở nên thuận tiện hơn bao giờ hết khi du khách không còn phải lo lắng về việc đổi ngoại tệ, nhờ có thể thanh toán trực tiếp qua các ứng dụng như ZaloPay và VCB Digibank