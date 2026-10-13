Cô gái Việt được đặc cách tốt nghiệp đại học vì quá đẳng cấp, đẹp đến mức hút 13,7 tỷ view

Ninh Dương Lan Ngọc là cái tên không còn xa lạ với khán giả Việt. Được ưu ái gọi là ngọc nữ màn ảnh thế hệ mới, nữ diễn viên sinh năm 1990 gây thương nhớ nhờ tính cách cởi mở, đáng yêu cùng gương mặt thanh tú, rạng rỡ, tươi không cần tưới, qua bao nhiêu năm vẫn trẻ trung. Sức hút và vẻ đẹp của Lan Ngọc không chỉ thể hiện qua những lần xuất hiện trên thảm đỏ hay các dự án phim ảnh mà còn được thể hiện qua con số 13,7 tỷ lượt xem của hashtag liên quan đến tên cô trên TikTok (số liệu cập nhật hồi cuối tháng 8).

Ninh Dương Lan Ngọc đẹp và cuốn đến mức hashtag tên cô có hơn 13,7 tỷ lượt xem

Trước khi trở thành gương mặt quen thuộc của các chương trình giải trí và phim Việt ăn khách, Lan Ngọc đã sớm ghi dấu ấn bằng năng lực diễn xuất qua vai Nương trong Cánh Đồng Bất Tận. Năm 2011, mỹ nhân họ Ninh thậm chí đã được đặc cách tốt nghiệp khoa Diễn viên tại Cao đẳng Sân khấu Điện ảnh TP.HCM. Lý do được nhà trường đưa ra là cô đạt nhiều thành tích cao trong hoạt động nghệ thuật, nhờ đó được miễn phần báo cáo đề tài tốt nghiệp.

Với vai diễn này, Lan Ngọc cũng giành giải Nữ diễn viên chính xuất sắc tại Cánh Diều Vàng, LHP Việt Nam và Nữ diễn viên được yêu thích nhất tại giải Mai Vàng trong năm 2010, trở thành một trong những gương mặt trẻ đáng chú ý của điện ảnh Việt lúc bấy giờ.

Ninh Dương Lan Ngọc được đặc cách tốt nghiệp

Việc được đặc cách tốt nghiệp là dấu mốc đặc biệt, cho thấy những "quả ngọt" trong nghệ thuật của nữ diễn viên đã được ghi nhận từ rất sớm. Trong đêm trao bằng, nữ diễn viên vẫn tham gia vở Siêu Thị Bầu, hóa thân thành một bà lão với tạo hình và lối diễn xuất khác biệt so với hình ảnh trẻ trung thường thấy.

Lan Ngọc diễn vở Siêu Thị Bầu trong đêm tốt nghiệp

Không lâu sau thành công của Cánh Đồng Bất Tận, Lan Ngọc còn nhận danh hiệu Nữ diễn viên chính quốc tế được yêu thích nhất tại Liên hoan phim Kim Kê - Bách Hoa của Trung Quốc. Có thể thấy, Lan Ngọc đã có một khởi đầu trong mơ khi vừa được công nhận về chuyên môn, vừa sớm tạo dựng chỗ đứng trong điện ảnh Việt. Thành công của cô không đến từ ngoại hình mà còn gắn liền với một vai diễn đủ sức thuyết phục khán giả lẫn giới làm nghề.

Cặp đôi Cánh Đồng Bất Tận Lan Ngọc - Thanh Điền tại lễ trao giải LHP Kim Kê - Bách Hoa

Sau màn chào sân ấn tượng, nữ diễn viên tiếp tục thử sức với nhiều dạng vai và thể loại khác nhau. Từ Tèo Em, Tấm Cám: Chuyện Chưa Kể đến Cô Ba Sài Gòn, cô dần mở rộng hình ảnh trên màn ảnh rộng, không đóng khung bản thân trong những nhân vật có màu sắc bi kịch. Đến loạt phim Gái Già Lắm Chiêu và Cua Lại Vợ Bầu, Lan Ngọc tiếp tục cho thấy khả năng đảm nhận những vai diễn có màu sắc hài hước, tình cảm và dễ tạo được thiện cảm đến khán giả.

Cô Ba Sài Gòn

Gái Già Lắm Chiêu

Trên sóng truyền hình, cô cũng từng xuất hiện trong các phim như: Nguyệt Thực, Gia Đình Phép Thuật, Vừa Đi Vừa Khóc, Mối Tình Đầu Của Tôi... Sự hiện diện ở cả màn ảnh nhỏ lẫn màn ảnh rộng giúp Lan Ngọc duy trì độ nhận diện trong nhiều nhóm khán giả khác nhau. Đó là chưa kể 17 năm vào showbiz, nữ diễn viên không chỉ hoạt động với tư cách diễn viên mà còn trở thành gương mặt quen thuộc của các chương trình giải trí như Running Man Vietnam, 7 Nụ Cười Xuân và Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng. Sự hài hước, năng lượng và khả năng tương tác tự nhiên giúp cô mở rộng sức hút ra ngoài phạm vi khán giả yêu phim.

Mối Tình Đầu Của Tôi

Luôn tràn đầy năng lượng và hết mình

Ở tuổi 36, Lan Ngọc vẫn thường xuyên gây chú ý bởi diện mạo trẻ trung, ngày càng sắc sảo. Sau 4 năm vắng bóng màn ảnh rộng, người đẹp khiến fan vỡ òa khi sắp trở lại với Chị Chị Em Em 3 trong tháng 10 này và Mật Mã Đông Dương trong năm 2027.

Chị Chị Em Em 3