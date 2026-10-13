Vợ chồng Đỗ Mỹ Linh có tin vui

Mới đây, doanh nhân Đỗ Vinh Quang - Phó Chủ tịch HĐQT T&T Group, Chủ tịch HĐQT T&T Homes - được vinh danh với danh hiệu “Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu xuất sắc - Cúp Thánh Gióng năm 2026”. Ngay sau đó, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh đã chia sẻ lại hình ảnh ghi nhận thành tích của ông xã trên mạng xã hội, kèm biểu tượng thể hiện niềm vui và sự tự hào. Động thái tuy đơn giản nhưng đủ cho thấy nàng hậu luôn dành sự quan tâm, ủng hộ cho chồng trong công việc.

Đặc biệt, tin vui của doanh nhân Đỗ Vinh Quang đến đúng dịp Đỗ Mỹ Linh chính thức bước sang tuổi 30 (13/10). Sự trùng hợp này càng khiến dịp đặc biệt của nàng hậu thêm ý nghĩa, khi gia đình liên tiếp đón nhận những khoảnh khắc đáng nhớ.

Kể từ khi kết hôn với doanh nhân Đỗ Vinh Quang vào năm 2022, Đỗ Mỹ Linh có cuộc sống gia đình được nhiều người quan tâm. Nàng hậu khá kín tiếng về chuyện riêng tư, song thỉnh thoảng vẫn chia sẻ những khoảnh khắc đời thường và thể hiện sự đồng hành cùng ông xã.

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh tự hào khoe thành tích mới của chồng

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Hôn nhân của Đỗ Mỹ Linh

4 năm trước, Đỗ Mỹ Linh kết hôn với doanh nhân Đỗ Vinh Quang - Chủ tịch CLB Hà Nội, con trai bầu Hiển. Sau khi trở thành dâu hào môn, nàng hậu dần rút khỏi các hoạt động giải trí để tập trung chăm sóc gia đình và công việc kinh doanh. Cô hiếm khi chia sẻ về cuộc sống riêng tư, đặc biệt giữ kín thông tin liên quan đến các con.

Dù vậy, mỗi lần xuất hiện trước công chúng, Đỗ Mỹ Linh đều trở thành tâm điểm bàn luận. Không còn là nàng hậu trẻ trung của những ngày đầu đăng quang, cô hiện mang vẻ đẹp trưởng thành, điềm đạm và ngày càng toát lên phong thái của một quý cô thành đạt.

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Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh từng chia sẻ về cuộc sống bên nhà chồng: "Sau khi cưới, tôi phải lo toan, tính toán để không chỉ cuộc sống bản thân mà gia đình nhỏ của mình được êm ấm. Bản thân tôi phải tự lập hơn rất nhiều. Hiện tại tôi không thể vô tư, thích gì làm nấy như trước. Để cuộc sống lúc nào cũng hạnh phúc thì phải cần có sự cố gắng. Thời gian này điều quan trọng nhất với tôi là xây dựng gia đình và có công việc ổn định. Tôi cảm thấy vui với cuộc sống mới này. Dù không có quá nhiều màu sắc, nhưng tôi thấy nó phù hợp với mình".

Đỗ Mỹ Linh hiện đã là mẹ bỉm 2 con. Song song với việc chăm sóc gia đình, cô cũng đã trở lại với vài hoạt động nổi bật trong showbiz Việt.

Sau 10 năm đăng quang, Đỗ Mỹ Linh vẫn có sức hút mỗi khi xuất hiện trước công chúng

Ảnh: FBNV