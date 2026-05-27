Cô gái 24 tuổi đang đứng chụp ảnh ở vùng Irkutsk của Nga thì bị vấp ngã từ một mỏm đá.

Một chi nhánh khu vực của Ủy ban Điều tra Liên bang Nga đã xác nhận vụ việc bi thảm xảy ra tại Vách đá Trắng gần thành phố Usolye-Sibirskoye.

Cơ quan chức năng cho biết cô gái này đã chụp ảnh khi đứng trên một gờ đá vào ngày 24/5, trước khi cố gắng leo xuống. Trong lúc đang xuống, mặt đất bên dưới cô sụt xuống, khiến cô bị ngã.

Cô gái rơi từ độ cao hơn 100 mét. Ảnh: X/nexta_tv

Sinh viên đó bị thương nặng sau cú ngã. Đáng buồn thay, nạn nhân đã qua đời trên đường đến bệnh viện.

Một cuộc điều tra đã được khởi động để làm rõ nguyên nhân dẫn đến vụ ngã gây tử vong và các nhân chứng vẫn đang được thẩm vấn.

Giới chức trách vẫn đang cân nhắc xem có nên khởi tố vụ án hình sự hay không.

Theo tờ Aurelian, khu vực cô gái này ngã nằm gần sông Belaya – một địa điểm du lịch nổi tiếng.

Trước đó, vào tháng Tư, một cư dân địa phương ở Sochi đã tử vong sau khi ngã từ một đài quan sát trên vách đá.

Một bi kịch khác đã xảy ra tại hang Dragon's Mouth gần quận Adler, nơi một nhà thám hiểm hang động 24 tuổi bị ngã khi đang leo xuống.

Và năm ngoái, một du khách 21 tuổi đã thiệt mạng trên vùng núi gần hồ Baikal sau khi cố gắng nhảy qua một khe nứt.