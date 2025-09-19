Theo thông tin từ Bệnh viện Hữu Nghị (Hà Nội), sáng sớm ngày 17/9, Bệnh viện Hữu Nghị tiếp nhận nữ bệnh nhân (29 tuổi, ở Hưng Yên) trong tình trạng choáng ngất, được người nhà đưa vào cấp cứu.

Sau khi thăm khám, bác sĩ ghi nhận, bệnh nhân da xanh, niêm mạc nhợt, mạch nhanh, huyết áp tụt, nghĩ nhiều đến sốc mất máu. Đây là ca bệnh trẻ, tình trạng nguy kịch, ê-kíp cấp cứu lập tức triển khai hồi sức tuần hoàn, truyền dịch, thở oxy, làm các xét nghiệm chẩn đoán song song.

Ảnh minh họa

Người nhà cho biết, bệnh nhân đại tiện phân đen từ hôm trước, mệt lả, mới nghỉ việc ở nhà, thường xuyên thức khuya xem điện thoại. Thăm trực tràng xác định có phân đen. Nhận định chảy máu tiêu hóa cao, các bác sĩ đã hội chẩn và quyết định nội soi dạ dày cấp cứu.

Kết quả nội soi cho thấy có vết loét tá tràng gây chảy máu, bệnh nhân được can thiệp kịp thời bằng kẹp clip cầm máu và thuốc truyền liên tục phòng tái phát.

Nhờ sự phối hợp nhanh chóng, chính xác, tận tâm của ê-kíp cấp cứu – nội soi – hồi sức tích cực, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, tỉnh táo, các chỉ số sinh tồn ổn định, bệnh nhân đang được tiếp tục theo dõi. Dự kiến xuất viện sau 3–5 ngày và sẽ được tư vấn phòng ngừa tái phát.

Các bác sĩ bệnh viện Hữu Nghị cho biết, chảy máu tiêu hóa là tình trạng nguy hiểm, có thể đe dọa tính mạng. Bệnh thường gặp ở người cao tuổi, nhưng người trẻ cũng có thể mắc do lối sống thiếu lành mạnh (rượu bia, thuốc giảm đau, chất kích thích, stress, ăn uống thất thường…).

Khi có triệu chứng nôn ra máu, đi ngoài phân đen, hoa mắt, choáng ngất, cần đến ngay cơ sở y tế m để được xử trí kịp thời.

Thành công này khẳng định năng lực cấp cứu và sự phối hợp đa chuyên khoa của Bệnh viện Hữu Nghị trong xử trí những ca bệnh phức tạp, góp phần bảo vệ sức khỏe và tính mạng người dân.