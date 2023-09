Cô gái trẻ đến tiệm đeo dây chuyền lên cổ, lắc vàng vào tay rồi "quên" trả tiền

Ngày 21-9, Công an huyện Thủy Nguyên (TP Hải Phòng) cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đỗ Thị Kim Loan (SN 2001, trú tại xã An Lư, huyện Thủy Nguyên) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo tài liệu điều tra, tối 12-8, một cô gái trẻ đến tiệm vàng bạc Hải Lý tại thôn Đầu Cầu, xã Lập Lễ, huyện Thủy Nguyên, do chị Đinh Thị T. (SN 1990 làm chủ), hỏi mua 1 dây chuyền vàng 9999 (mặt dây chuyền có gắn đá, khối lượng 6 chỉ) và 1 lắc đeo tay vàng 9999 (khối lượng 3 chỉ).

Sau đó, cô gái này tự đeo dây chuyền vàng vào cổ mình và nhờ chị T. đeo lắc vào tay hộ cô gái. Đúng lúc này, cửa hàng Hải Lý có thêm người đến mua hàng nên chị T. đi sang quầy bán hàng để tư vấn cho khách. Lợi dụng chị T. không để ý, cô gái đã mang dây chuyền và lắc đeo tay lẳng lặng chuồn khỏi cửa hàng... mà "quên" trả tiền.

Phát hiện ra vụ việc, chủ tiệm vàng bạc đã trình báo cơ quan công an. Quá trình khẩn trương xác minh, điều tra, Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Thủy Nguyên đã làm rõ nghi phạm gây án là Đỗ Thị Kim Loan.

Tại cơ quan công an, Loan khai nhận sau khi chiếm đoạt được sợi dây chuyền và chiếc lắc vàng, Loan đã nhờ 1 người bạn chở đến cửa hàng vàng bạc Hiền Lân tại thôn Đường 10, xã Tân Dương, cùng huyện Thủy Nguyên, và bán số vàng vừa chiếm đoạt được với số tiền 48,8 triệu đồng.