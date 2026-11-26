Có bao nhiêu lần bạn tự nhủ rằng từ ngày mai sẽ ngủ sớm hơn, ăn uống lành mạnh hơn, chăm tập thể dục và bớt suy nghĩ linh tinh? Bạn biết rõ những điều ấy tốt cho mình, thậm chí đã đọc không ít sách về kỷ luật bản thân, lưu hàng chục video hướng dẫn xây dựng thói quen. Nhưng rồi chỉ sau vài ngày cố gắng, mọi thứ lại trở về như cũ. Thức khuya vẫn thức khuya, ăn uống vẫn tùy hứng, còn những kế hoạch cải thiện bản thân tiếp tục nằm trong danh sách những việc "nhất định phải làm".

Chúng ta thường cho rằng nguyên nhân là mình thiếu ý chí, không đủ quyết tâm hoặc quá dễ nuông chiều bản thân. Thế nhưng, Shay, một nhà sáng tạo nội dung người Trung đang sinh sống tại Mỹ, lại có cách nhìn khác. Cô cho rằng đôi khi vấn đề không nằm ở việc một người có đủ kỷ luật hay không, mà là họ chưa tìm được lý do thực sự khiến bản thân muốn thay đổi. Theo Shay, thay vì liên tục ép mình làm những điều được cho là đúng đắn, hãy thử gắn chúng với thứ mà mình quan tâm nhất. Với cô, điều ấy đơn giản đến bất ngờ: Làm đẹp.

Từ cô bé lười ăn đến người chăm sóc bản thân chỉn chu, tất cả bắt đầu bằng một câu nói của mẹ

Shay kể rằng từ nhỏ, cô đã là một người rất yêu cái đẹp. Và khi nhìn lại những thói quen tốt vẫn duy trì đến tận bây giờ, cô nhận ra phần lớn đều bắt nguồn từ mong muốn được xinh đẹp hơn. Điều thú vị là suy nghĩ ấy không phải tự nhiên hình thành, mà được mẹ cô khơi gợi từ một câu chuyện rất bình thường trong gia đình.

Hồi nhỏ, Shay khá biếng ăn. Cô thích đồ ăn vặt hơn những bữa cơm được chuẩn bị ở nhà, thậm chí nhìn thấy mâm cơm là chẳng muốn động đũa. Nếu là nhiều phụ huynh khác, có lẽ họ sẽ liên tục nhắc nhở con phải ăn uống đầy đủ để khỏe mạnh, hoặc trách móc vì con không biết trân trọng công sức nấu nướng của người lớn. Nhưng mẹ Shay lại chọn một cách tiếp cận khác. Bà biết con gái mình đặc biệt quan tâm đến ngoại hình, vì vậy không cố thuyết phục bằng những lý lẽ quá xa vời với một cô bé đang tuổi lớn.

Thay vào đó, mẹ nói với Shay rằng nếu muốn xinh đẹp, cô cần ăn uống đúng giờ, lựa chọn thực phẩm tươi sạch và cung cấp đủ dưỡng chất cho cơ thể. Bà giải thích rằng việc ăn uống tốt không chỉ liên quan đến sức khỏe mà còn ảnh hưởng đến làn da, sắc mặt và vẻ ngoài. Khi ấy, những khái niệm như phòng bệnh hay sức khỏe lâu dài chưa đủ hấp dẫn đối với Shay. Nhưng chỉ cần nghe đến chuyện có thể trở nên xinh đẹp hơn, cô lập tức có động lực thay đổi.

Từ một đứa trẻ chỉ thích ăn vặt, Shay bắt đầu ăn cơm đều đặn, chú ý bổ sung chất đạm, vitamin và hạn chế những món ăn thiếu dinh dưỡng. Theo lời cô, sau một thời gian, sắc mặt cũng trở nên tươi tắn hơn. Điều khiến Shay nhớ mãi không chỉ là sự thay đổi về ngoại hình, mà còn là cách mẹ khiến một việc cô vốn không thích bỗng trở nên đáng làm. Bà không cần ép buộc hay kiểm soát liên tục, chỉ đơn giản tìm đúng điều con gái quan tâm rồi cho cô thấy mối liên hệ giữa điều đó với một thói quen tốt.

Mãi đến khi trưởng thành, Shay mới nhận ra câu chuyện nhỏ ấy đã ảnh hưởng đến cách cô xây dựng gần như mọi thói quen trong cuộc sống.

Muốn thay đổi bản thân, đừng chỉ hỏi điều gì tốt mà hãy hỏi mình thực sự muốn gì

Theo Shay, một trong những lý do khiến việc xây dựng thói quen trở nên khó khăn là chúng ta thường cố gắng làm theo những tiêu chuẩn chung mà chưa tìm thấy sự kết nối với mong muốn cá nhân. Ai cũng biết ngủ đủ giấc có lợi cho sức khỏe, ăn uống cân bằng là cần thiết, học thêm kỹ năng sẽ giúp ích cho công việc hay duy trì tinh thần ổn định có thể cải thiện chất lượng cuộc sống. Nhưng biết một việc có lợi và thực sự muốn làm việc ấy lại là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.

Shay lấy chính bản thân làm ví dụ. Cô yêu cái đẹp, nên thay vì tự ép mình ngủ sớm vì lý do sức khỏe, cô nghĩ đến việc một giấc ngủ tốt có thể giúp gương mặt bớt mệt mỏi và tinh thần tươi tỉnh hơn. Khi cần chú ý đến chế độ ăn, cô không chỉ nghĩ đến chuyện bổ sung dinh dưỡng mà còn liên hệ với mong muốn duy trì làn da và vóc dáng. Thậm chí, việc hạn chế tức giận, suy nghĩ tiêu cực hay để bản thân rơi vào trạng thái căng thẳng kéo dài cũng được cô nhìn nhận dưới góc độ chăm sóc vẻ ngoài và thần thái.

Cô còn hài hước thừa nhận rằng bản thân không bắt đầu việc chăm sóc đời sống tinh thần chỉ vì muốn trở thành một người có nội tâm tốt đẹp hơn. Động lực ban đầu đơn giản là muốn đẹp, rồi trong quá trình ấy, cô tiện thể học được cách chăm sóc cả cảm xúc của mình.

Nghe qua có vẻ hơi thực dụng, nhưng chính sự thẳng thắn ấy lại khiến chia sẻ của Shay trở nên thú vị. Cô không cố biến những mong muốn rất đời thường của con người thành điều gì cao siêu. Theo cô, thích đẹp, thích tiền, muốn được công nhận hay khao khát một cuộc sống thoải mái đều có thể trở thành động lực để xây dựng những thói quen tích cực, miễn là chúng được sử dụng đúng cách.

Chẳng hạn, với người đặc biệt coi trọng sự nghiệp và thu nhập, việc duy trì tinh thần ổn định có thể trở nên hấp dẫn hơn nếu họ nhận ra căng thẳng kéo dài dễ ảnh hưởng đến khả năng tập trung, phán đoán và chất lượng công việc. Một người muốn độc lập tài chính có thể có thêm động lực học kỹ năng mới, tiết kiệm hoặc quản lý thời gian tốt hơn khi nhìn thấy những việc ấy giúp mình tiến gần hơn đến cuộc sống mong muốn. Trong khi đó, người trân trọng sự tự do có thể dễ duy trì thói quen quản lý chi tiêu nếu hiểu rằng một khoản dự phòng sẽ giúp họ có thêm quyền lựa chọn trong tương lai.

Điều Shay muốn nhấn mạnh là không nhất thiết phải sử dụng cùng một lý do để thuyết phục tất cả mọi người. Có người thay đổi vì sức khỏe, có người vì gia đình, nhưng cũng có người chỉ thật sự hành động khi thấy việc đó giúp mình trở nên xinh đẹp, giàu có, tự tin hoặc tự do hơn. Thay vì chống lại những mong muốn ấy, cô lựa chọn tận dụng chúng.

Bí quyết không nằm ở ý chí mạnh đến đâu, mà là tìm đúng “công tắc” của bản thân

Shay có một cách lý giải khá thú vị về tình trạng mà nhiều người gọi là "nội hao", tức cảm giác mệt mỏi, giằng co trong suy nghĩ và liên tục tiêu tốn năng lượng tinh thần. Theo cô, một trong những nguyên nhân khiến con người dễ rơi vào trạng thái này là hành động và mong muốn bên trong không cùng hướng. Một mặt, chúng ta tự ép mình làm những điều được xem là cần thiết; mặt khác, bản thân lại không thực sự muốn làm. Hai luồng suy nghĩ ấy cứ giằng co, khiến ngay cả những việc đơn giản cũng trở nên nặng nề.

Ngược lại, khi một hành động được kết nối với điều bản thân thật sự khao khát, cảm giác chống đối có thể giảm đi. Người muốn có ngoại hình đẹp sẽ thấy việc chăm sóc sức khỏe có ý nghĩa hơn. Người muốn kiếm nhiều tiền có thể chủ động hơn trong chuyện học hỏi và nâng cao năng lực. Người muốn sống tự do sẽ có lý do rõ ràng để quản lý tài chính, xây dựng các mối quan hệ lành mạnh và tránh những quyết định khiến bản thân bị phụ thuộc.

Trong chia sẻ của mình, Shay gọi trạng thái những mong muốn và hành động cùng hướng là "khí thuận". Cô còn liên hệ điều này với quan niệm về năng lượng và sự hiển hóa, cho rằng khi con người không còn giằng co với chính mình, những điều tốt đẹp sẽ dễ tìm đến hơn. Đây là góc nhìn mang tính cá nhân và màu sắc chiêm nghiệm của Shay, không phải một quy luật đã được khoa học chứng minh. Tuy nhiên, nếu bỏ qua những lý giải huyền học, ý tưởng cốt lõi vẫn khá dễ hiểu: Con người thường có động lực hơn khi nhận thấy việc mình đang làm thật sự phục vụ điều mình coi trọng.

Cách tiếp cận ấy cũng có nét tương đồng với những lý thuyết tâm lý về động lực và giá trị cá nhân. Một hành động có ý nghĩa rõ ràng với bản thân thường dễ được duy trì hơn hành động chỉ xuất phát từ cảm giác phải làm hoặc sợ bị đánh giá. Tuy nhiên, động lực thôi chưa đủ để tạo ra thói quen bền vững. Chúng ta vẫn cần môi trường phù hợp, mục tiêu thực tế và những bước thực hiện đủ nhỏ để có thể lặp lại mỗi ngày.

Vì vậy, thay vì lập tức đặt ra hàng chục mục tiêu rồi cố gắng hoàn thành tất cả, Shay gợi ý một câu hỏi rất đơn giản: Điều gì khiến bạn thật sự muốn trở nên tốt hơn?

Đừng vội lựa chọn câu trả lời nghe đẹp đẽ hoặc đúng đắn nhất. Nếu điều bạn mong muốn nhất lúc này là đẹp hơn, hãy thành thật với điều ấy. Nếu bạn muốn kiếm nhiều tiền để không phải phụ thuộc vào ai, cũng chẳng có gì đáng ngại. Nếu bạn khao khát được tự do, sống thoải mái hoặc có nhiều thời gian dành cho gia đình, đó hoàn toàn có thể là điểm khởi đầu.

Sau khi xác định được điều quan trọng nhất, hãy thử nhìn lại những việc mình đang muốn thay đổi và tìm xem chúng có thể giúp ích cho mong muốn ấy như thế nào. Muốn đẹp hơn thì không chỉ mua mỹ phẩm mà còn cần ăn uống, nghỉ ngơi và vận động hợp lý. Muốn có tiền thì không chỉ làm việc nhiều hơn mà còn cần học cách tập trung, nâng cao kỹ năng và bảo vệ sức khỏe để duy trì năng lực làm việc. Muốn tự do thì không thể chỉ làm những gì mình thích trước mắt, mà đôi khi cần cả kỷ luật tài chính và khả năng tự chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình.

Tất nhiên, không phải mọi thói quen tốt đều có thể xây dựng dễ dàng chỉ bằng việc thay đổi cách nghĩ, và cũng không nên biến một mong muốn cá nhân thành áp lực phải liên tục hoàn thiện bản thân. Người muốn đẹp không cần tự ám ảnh với từng khuyết điểm ngoại hình; người muốn giàu cũng không nên đánh đổi toàn bộ sức khỏe và những mối quan hệ để kiếm tiền. Điều quan trọng là sử dụng động lực cá nhân như một điểm tựa tích cực, thay vì để nó trở thành một hình thức ép buộc mới.

Có lẽ điều đáng nhớ nhất trong câu chuyện của Shay không phải việc cô mê làm đẹp đến mức duy trì được nhiều thói quen lành mạnh, mà là cách cô tìm ra lý do khiến những việc vốn khó khăn trở nên đáng làm. Thay vì liên tục tự trách rằng mình thiếu ý chí, cô học cách hiểu bản thân muốn gì và sử dụng chính mong muốn ấy để tạo ra sự thay đổi.

Bởi đôi khi, muốn sống tốt hơn không nhất thiết phải bắt đầu bằng việc trở thành một người cực kỳ kỷ luật. Chúng ta chỉ cần tìm được một lý do đủ quan trọng với chính mình, để những điều từng phải cố gắng ép buộc dần trở thành việc bản thân thật lòng muốn làm.