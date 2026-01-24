Cô gái “thay đầu” thành công nhất Việt Nam: Nhan sắc khiến hoa cũng phải ghen, style đẹp không có điểm chê

Vũ Thanh Quỳnh (sinh năm 1992, quê Nam Định cũ) được biết là một trong những người phẫu thuật thẩm mỹ thành công nhất Việt Nam. Màn lột xác ngoạn mục đã giúp cô bước ra khỏi hình ảnh tự ti với gương mặt kém hài hòa, hàm hô và đường nét thô cứng, để trở thành một mỹ nhân sở hữu diện mạo thanh tú, tự nhiên và không đại trà.

Trên TikTok, Vũ Thanh Quỳnh hiện có hơn 600.000 lượt theo dõi. Cô luôn thẳng thắn chia sẻ về hành trình thay đổi nhan sắc của bản thân, chia sẻ rằng "1 cuộc đời nhưng 2 lần được sống". Diện mạo mới không chỉ mang đến sự tự tin, mà còn mở ra nhiều cơ hội nghề nghiệp cho Thanh Quỳnh, từ làm mẫu ảnh, tham gia quảng cáo đến công việc tư vấn trong lĩnh vực thẩm mỹ.

Màn "dao kéo" đổi đời của Vũ Thanh Quỳnh

Nhan sắc của cô ngày càng mặn mà, tươi trẻ

Song song với nhan sắc ngày càng thăng hạng suốt 10 năm qua, Vũ Thanh Quỳnh còn gây ấn tượng bởi phong cách thời trang chỉn chu và sành điệu. Ở tuổi 33, cô chuộng lối ăn mặc tinh giản, đề cao phom dáng và tính ứng dụng, vừa trẻ trung vừa giữ được vẻ thanh lịch.

Diện set đồ ấm áp tông xám nhạt, Vũ Thanh Quỳnh khéo léo khoác thêm áo lông bên ngoài để tạo điểm nhấn cho tổng thể trang phục. Kiểu áo lông đang là hot trend mùa lạnh, giúp outfit trông sang hơn hẳn mà vẫn giữ được cảm giác mềm mại, thời thượng

Style của Vũ Thanh Quỳnh ghi điểm nhờ sự tối giản mà vẫn rất điệu. Full set trắng kết hợp sneaker mang đến cảm giác trẻ trung, năng động; chỉ cần khoác thêm áo denim bên ngoài là outfit đủ hoàn chỉnh và cuốn hút

Vẫn trung thành với set đồ trắng tinh giản, lần này Vũ Thanh Quỳnh chọn ết hợp cùng blazer dáng dài, tạo nên tổng thể thanh lịch, nhẹ nhàng

Diện quần suông, áo hai dây cổ yếm tông trắng kem - Vũ Thanh Quỳnh đạt điểm 10 mặc đẹp với vẻ yêu kiều nhẹ nhàng, không cần cầu kỳ vẫn cuốn hút

Công thức phối đồ đơn giản của Vũ Thanh Quỳnh gồm áo xếp ly cùng quần short trắng, tạo nên vẻ ngoài trẻ trung, năng động, vừa dễ ứng dụng vừa tôn dáng hiệu quả