Cô gái sống trong căn hộ chỉ 7m²: Tận dụng từng centimet, nhìn cách sắp xếp mới hiểu nhà nhỏ vẫn có thể rất dễ chịu

Sống trong một căn nhà rộng rãi là mong muốn của nhiều người, nhưng tại những đô thị có giá bất động sản cao, đôi khi vài mét vuông cũng đã là một không gian đáng quý. Câu chuyện về căn hộ của một cô gái trẻ tại Hồng Kông (Trung Quốc) từng thu hút nhiều sự chú ý trên mạng xã hội chính vì điều đó.

Ngôi nhà của cô chỉ rộng khoảng 7m². Với diện tích này, nếu bố trí không hợp lý, căn phòng rất dễ trở thành nơi chất đầy giường, bàn, quần áo và đồ dùng sinh hoạt. Thế nhưng chủ nhân căn hộ lại chọn một cách khác: không cố nhồi thật nhiều đồ vào nhà mà tận dụng từng centimet cho những thứ thực sự cần thiết.

Kết quả là dù diện tích nhỏ đến mức gây bất ngờ, nơi ở vẫn giữ được cảm giác gọn gàng, ấm cúng và đủ chức năng cho cuộc sống một người.

7m² nhưng không có cảm giác như một "kho chứa đồ"

Ấn tượng đầu tiên khi nhìn vào căn hộ là mọi thứ đều có vị trí rõ ràng.

Thay vì sử dụng nhiều món nội thất cồng kềnh đặt dưới sàn, cô gái ưu tiên khai thác các bức tường. Kệ treo được bố trí để chứa sách, đồ trang trí và một số vật dụng thường xuyên sử dụng. Nhờ vậy, phần diện tích mặt sàn vốn rất hạn chế được giữ tương đối thoáng.

Những bức tranh nhỏ, ảnh cá nhân và cây xanh cũng được sử dụng vừa phải để căn phòng không quá đơn điệu. Đây là chi tiết khá quan trọng đối với nhà nhỏ. Nếu chỉ tập trung vào việc "nhét đồ", căn phòng có thể đủ chức năng nhưng dễ tạo cảm giác bí bách. Ngược lại, vài món trang trí có chủ đích giúp không gian giống một ngôi nhà hơn là một căn phòng tạm bợ.

Tuy nhiên, điểm đáng học hỏi nhất không nằm ở phần trang trí mà ở cách cô lựa chọn nội thất.

Một chiếc bàn nhỏ có thể gấp gọn được sử dụng đồng thời như bàn ăn và bàn làm việc. Khi cần, bàn được mở ra; khi không sử dụng, nó gần như không chiếm thêm diện tích.

Trong một căn hộ 7m², đây chính là nguyên tắc quan trọng: mỗi món đồ nên đảm nhận nhiều hơn một chức năng.

Thay vì có riêng bàn làm việc, bàn ăn, bàn trang điểm hay kệ phụ, chủ nhân căn hộ gom nhiều nhu cầu vào một số món nội thất đa năng. Cách này giúp giảm số lượng đồ đạc nhưng vẫn đảm bảo sinh hoạt hàng ngày.

Tận dụng tường và gầm giường để "mở rộng" diện tích lưu trữ

Một trong những bài toán khó nhất của nhà nhỏ không phải thiếu chỗ ngồi hay chỗ ngủ mà là thiếu chỗ cất đồ.

Quần áo, túi xách, sách, đồ vệ sinh cá nhân và hàng loạt vật dụng nhỏ có thể nhanh chóng khiến căn phòng trở nên bừa bộn.

Giải pháp của cô gái là tận dụng cả những khoảng không thường bị bỏ quên.

Không gian dưới giường được dùng làm nơi lưu trữ bằng các ngăn kéo và hộp chứa. Những món ít sử dụng thường xuyên được đưa xuống đây thay vì đặt ở vị trí dễ nhìn thấy.

Trên tường, hệ kệ nhỏ giúp tận dụng chiều cao căn phòng. Nhờ đó, đồ vật được "đưa lên cao" thay vì dàn trải trên mặt sàn.

Cách sắp xếp này cũng cho thấy một nguyên tắc khá hữu ích với những căn hộ diện tích nhỏ: diện tích sử dụng không chỉ tính theo mét vuông mặt sàn mà còn nằm ở chiều cao của căn phòng.

Một bức tường trống có thể trở thành nơi chứa sách, đồ dùng hoặc vật trang trí. Khoảng trống dưới giường có thể trở thành một chiếc tủ nằm ngang. Một góc nhỏ cạnh cửa cũng có thể dùng để treo túi, áo khoác hoặc vật dụng thường dùng.

Khi từng khoảng trống được tính toán, diện tích lưu trữ thực tế có thể lớn hơn nhiều so với con số 7m² ban đầu.

Nhà càng nhỏ càng phải hạn chế đồ đạc

Tuy nhiên, nội thất thông minh chỉ giải quyết được một phần vấn đề.

Nếu số lượng đồ dùng liên tục tăng, căn nhà dù được thiết kế tốt đến đâu cũng khó giữ được sự gọn gàng.

Bởi vậy, căn hộ của cô gái trẻ còn cho thấy một điều khác: sống trong nhà nhỏ gần như buộc chủ nhân phải học cách lựa chọn.

Những món đồ ít sử dụng, trùng công năng hoặc chỉ mua vì cảm xúc sẽ nhanh chóng trở thành gánh nặng. Trong không gian rộng, một chiếc ghế thừa hay vài hộp đồ chưa dùng có thể không gây ảnh hưởng lớn. Nhưng trong căn phòng chỉ vài mét vuông, mỗi món đồ đều "tiêu tốn" diện tích sống.

Vì thế, nhà nhỏ thường phù hợp với tư duy mua ít hơn nhưng chọn kỹ hơn.

Thay vì hỏi "món này có đẹp không?", câu hỏi quan trọng hơn có thể là: Tôi sẽ dùng nó bao nhiêu lần? Nó sẽ được đặt ở đâu? Trong nhà đã có món nào làm được chức năng tương tự chưa?

Chỉ cần duy trì thói quen này, lượng đồ phát sinh trong nhà có thể giảm đáng kể.

Một căn nhà nhỏ vẫn có thể tạo cảm giác thư giãn

Điều thú vị là chủ nhân căn hộ không xem diện tích hạn chế như một lý do để sống tạm bợ.

Buổi tối sau khi tan làm, cô có thể bật một bản nhạc nhẹ, thắp nến thơm và dành thời gian nghỉ ngơi trong chính căn phòng nhỏ của mình. Những thói quen đơn giản này khiến không gian mang dấu ấn cá nhân rõ rệt hơn.

Có lẽ đây cũng là lý do căn hộ nhận được nhiều sự chú ý trên mạng xã hội.

Người xem không chỉ tò mò về việc một người có thể sống thế nào trong 7m², mà còn nhận ra rằng chất lượng của một ngôi nhà không hoàn toàn được quyết định bởi diện tích.

Một căn hộ rộng nhưng đầy đồ đạc, thiếu ánh sáng và không được chăm sóc vẫn có thể tạo cảm giác mệt mỏi. Trong khi đó, một căn phòng nhỏ nếu được tổ chức tốt, đủ sạch sẽ và có những góc khiến chủ nhân cảm thấy dễ chịu vẫn có thể trở thành nơi đáng để trở về.

4 nguyên tắc có thể học từ căn hộ 7m²

Từ cách bố trí của cô gái trẻ, có thể rút ra một số nguyên tắc tương đối đơn giản cho những căn hộ nhỏ.

Thứ nhất, ưu tiên nội thất đa năng. Một chiếc bàn gấp, giường có ngăn kéo hay ghế kèm khoang chứa đồ thường hữu ích hơn nhiều món nội thất riêng biệt.

Thứ hai, tận dụng chiều cao. Kệ tường, móc treo và hệ tủ cao giúp giải phóng mặt sàn.

Thứ ba, giữ bề mặt càng trống càng tốt. Bàn, sàn nhà và các lối đi ít đồ sẽ tạo cảm giác không gian rộng hơn đáng kể.

Thứ tư, kiểm soát số lượng đồ mang vào nhà. Với diện tích nhỏ, mỗi món đồ mới gần như đều cần có một vị trí cụ thể trước khi được mua.

Căn hộ 7m² chắc chắn không phải không gian lý tưởng đối với tất cả mọi người. Nhưng câu chuyện của cô gái trẻ cho thấy một góc nhìn đáng suy nghĩ: nhà nhỏ không nhất thiết đồng nghĩa với sống chật chội.

Khi biết mình thực sự cần gì, lựa chọn đồ đạc có chủ đích và sử dụng tốt từng khoảng trống, ngay cả vài mét vuông vẫn có thể trở thành một nơi ở gọn gàng, tiện nghi và mang đúng dấu ấn của người sống trong đó.

Bởi cuối cùng, diện tích quyết định ngôi nhà lớn đến đâu, còn cách chúng ta sống mới quyết định ngôi nhà ấy dễ chịu đến mức nào.