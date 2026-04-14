Vì sao phụ nữ cần tầm soát phụ khoa định kỳ? Bác sĩ Trần Thị Kim Phượng chia sẻ





Bác sĩ chuyên sản phụ khoa Trần Thị Kim Phượng nhấn mạnh tầm quan trọng của tầm soát viêm phụ khoa

"Không đau, không ngứa" – lý do khiến nhiều phụ nữ chủ quan

Trong thực tế, không ít phụ nữ cho rằng chỉ khi xuất hiện triệu chứng như ngứa, đau hay khí hư bất thường mới cần đi khám. Tuy nhiên, theo bác sĩ Kim Phượng, đây chính là nguyên nhân khiến nhiều bệnh lý phụ khoa bị phát hiện muộn.

Bác sĩ cho biết, nhiều trường hợp viêm phụ khoa hoặc nấm Candida có thể diễn tiến âm thầm trong thời gian dài mà không có biểu hiện rõ ràng. Khi triệu chứng xuất hiện, bệnh có thể đã chuyển sang giai đoạn nặng hơn, khiến việc điều trị trở nên phức tạp và kéo dài.

Chính vì vậy, việc chủ động tầm soát phụ khoa định kỳ được xem là yếu tố quan trọng giúp phụ nữ kiểm soát sức khỏe từ sớm, thay vì chỉ điều trị khi có dấu hiệu rõ ràng.

Bác sĩ Trần Thị Kim Phượng đang thăm khám cho người bệnh

Tầm soát phụ khoa giúp phát hiện bệnh từ giai đoạn sớm

Theo bác sĩ Trần Thị Kim Phượng, tầm soát phụ khoa không đơn thuần là khám lâm sàng mà là quá trình đánh giá toàn diện tình trạng sức khỏe phụ khoa.

Thông qua tầm soát, bác sĩ có thể phát hiện sớm các bất thường ngay cả khi chưa có triệu chứng, từ đó đưa ra hướng xử lý kịp thời. Điều này giúp giảm nguy cơ biến chứng, đồng thời tiết kiệm thời gian và chi phí điều trị.

Đặc biệt, trong bối cảnh các bệnh lý phụ khoa ngày càng phổ biến và có xu hướng tái phát cao, việc phát hiện sớm đóng vai trò quan trọng trong việc kiểm soát bệnh hiệu quả và bền vững.

Những bệnh lý phụ khoa có thể phát hiện qua tầm soát

Tầm soát phụ khoa định kỳ giúp nhận diện nhiều vấn đề sức khỏe mà phụ nữ thường gặp, bao gồm:

- Viêm phụ khoa: Đây là nhóm bệnh lý phổ biến, có thể do vi khuẩn, nấm hoặc rối loạn môi trường âm đạo.

- Nấm Candida: Là nguyên nhân thường gặp gây viêm âm đạo, dễ tái phát nếu không điều trị đúng cách.

- Mất cân bằng hệ vi sinh âm đạo: Khi hệ vi sinh bị rối loạn, môi trường âm đạo dễ bị tổn thương và tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển.

- Các bất thường ở cổ tử cung: Bao gồm tổn thương niêm mạc hoặc các dấu hiệu cảnh báo sớm cần theo dõi.

Đáng lưu ý, nhiều trường hợp trong số này không có biểu hiện rõ ràng ở giai đoạn đầu. Do đó, việc khám phụ khoa định kỳ đóng vai trò quan trọng trong phát hiện sớm và phòng ngừa.

Khi nào phụ nữ nên tầm soát phụ khoa định kỳ?

Bác sĩ Kim Phượng khuyến nghị phụ nữ nên duy trì thói quen khám phụ khoa định kỳ với tần suất phù hợp:

- Định kỳ 3–6 tháng/lần để kiểm soát sức khỏe phụ khoa.

- Sau khi quan hệ tình dục, đặc biệt khi có yếu tố nguy cơ.

- Sau sinh hoặc khi thay đổi nội tiết, do môi trường âm đạo dễ bị ảnh hưởng.

- Chu kỳ kinh nguyệt rối loạn: không đều, rọng kinh, mất kinh dài ngày, đau bụng nhiều khi đến kỳ.

- Khi có dấu hiệu bất thường nhẹ như khí hư thay đổi, ngứa nhẹ hoặc khó chịu.

Theo bác sĩ, ngay cả khi không có triệu chứng, việc tầm soát vẫn cần được duy trì đều đặn nhằm phát hiện sớm các rối loạn tiềm ẩn.

Xu hướng chăm sóc phụ khoa: Chủ động phòng hơn điều trị

Hiện nay, xu hướng chăm sóc sức khỏe phụ khoa đang dần chuyển từ "điều trị khi có bệnh" sang "chủ động phòng ngừa".

Tầm soát phụ khoa định kỳ giúp phụ nữ hiểu rõ tình trạng cơ thể, từ đó có kế hoạch chăm sóc phù hợp. Việc kiểm soát tốt môi trường âm đạo, hệ vi sinh và miễn dịch tại chỗ được xem là nền tảng giúp hạn chế nguy cơ viêm nhiễm và tái phát.

Đây cũng là cách tiếp cận được nhiều chuyên gia khuyến khích trong bối cảnh các bệnh lý phụ khoa ngày càng phổ biến.

Quy trình chủ động tầm soát viêm phụ khoa của cơ sở khám bác sĩ Trần Thị Kim Phượng làm việc

Bác sĩ Trần Thị Kim Phượng – hơn 30 năm đồng hành cùng sức khỏe phụ khoa

Với hơn 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực sản phụ khoa, bác sĩ CKI Trần Thị Kim Phượng đã đồng hành cùng hàng chục nghìn phụ nữ trong việc khám và điều trị các bệnh lý phụ khoa.

Bác sĩ được đào tạo tại Đại học Y Hà Nội, Đại học Y Dược TP.HCM và sở hữu nhiều chứng nhận chuyên sâu về siêu âm sản phụ khoa, soi cổ tử cung, sàng lọc ung thư cổ tử cung từ các bệnh viện lớn.

Theo bác sĩ, tầm soát phụ khoa hiện nay không chỉ là khám thông thường mà cần kết hợp nhiều kỹ thuật chuyên sâu như:

- Nội soi đánh giá trực tiếp tình trạng bên trong

- Phân tích môi trường âm đạo

- Kiểm tra hệ vi sinh và độ pH

- Đánh giá mức độ cân bằng miễn dịch âm đạo

Cách tiếp cận này giúp phát hiện bệnh sớm và chính xác hơn, đồng thời hỗ trợ xây dựng phác đồ phù hợp với từng cá nhân.

Bác sĩ Trần Thị Kim Phượng cùng khách hàng thăm khám lại sau liệu trình điều trị viêm phụ khoa

Đừng đợi có bệnh mới đi khám

Theo khuyến nghị từ bác sĩ Kim Phượng, phụ nữ không nên đợi đến khi có triệu chứng rõ ràng mới đi khám.

Tầm soát phụ khoa định kỳ là giải pháp giúp phát hiện sớm các vấn đề tiềm ẩn, từ đó can thiệp kịp thời và hạn chế biến chứng. Đây không chỉ là việc điều trị bệnh mà còn là cách chăm sóc sức khỏe lâu dài.

Chủ động khám phụ khoa định kỳ được xem là một trong những thói quen quan trọng giúp phụ nữ bảo vệ sức khỏe, duy trì sự tự tin và nâng cao chất lượng cuộc sống.

