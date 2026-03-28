Cô gái ở TP.HCM gặp biến chứng sau mũi tiêm 27 triệu tại nhà, người thực hiện "mất tích bí ẩn" khiến ai cũng rùng mình

Ngày 28/3, Sở Y tế TP.HCM cho biết vừa tiếp nhận phản ánh của người dân qua đường dây nóng về một trường hợp thực hiện dịch vụ thẩm mỹ không phép, gây biến chứng sau can thiệp.

Theo phản ánh, một phụ nữ đã được giới thiệu đến một căn nhà trong hẻm 138 đường Nguyễn Trãi, phường Chợ Quán để tiêm chất làm đầy (filler). Sau khi thực hiện, người này xuất hiện tình trạng sưng, tê cứng vùng mặt nhưng không thể liên hệ với người thực hiện để xử lý, buộc phải gửi phản ánh đến cơ quan chức năng.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, ngày 26/3/2026, Sở Y tế đã cử đoàn kiểm tra phối hợp với chính quyền địa phương và công an tiến hành kiểm tra tại địa chỉ nêu trên. Kết quả cho thấy đây không phải là cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được cấp phép; người trực tiếp thực hiện dịch vụ không có chứng chỉ hành nghề theo quy định.

Qua xác minh, cá nhân thực hiện đã thừa nhận thực hiện tiêm filler cho khách hàng với giá 27 triệu đồng và từng thực hiện dịch vụ tương tự trước đó.

Căn cứ quy định pháp luật, đoàn kiểm tra đã lập biên bản và xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền 80 triệu đồng; đồng thời đình chỉ hoạt động trong 18 tháng và buộc nộp lại toàn bộ số lợi bất hợp pháp. Cơ sở chỉ được phép hoạt động khi đáp ứng đầy đủ điều kiện pháp lý theo quy định. Sở Y tế cũng yêu cầu chủ địa điểm không để xảy ra việc sử dụng nhà ở cho các hoạt động khám chữa bệnh trái phép.

Vụ việc tiếp tục cho thấy tình trạng "thẩm mỹ chui" vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ, đặc biệt khi các thủ thuật xâm lấn như tiêm filler được thực hiện bởi người không có chuyên môn, trong điều kiện không đảm bảo vô trùng, không có khả năng xử trí biến chứng. Các biến chứng có thể gặp không chỉ là sưng đau, nhiễm trùng mà còn có nguy cơ tắc mạch, hoại tử, thậm chí ảnh hưởng thị lực nếu xử trí không kịp thời.

Sở Y tế TP.HCM khuyến cáo:

- Chỉ thực hiện dịch vụ thẩm mỹ tại các cơ sở đã được cấp phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh

- Người thực hiện phải có chứng chỉ hành nghề hợp pháp

- Không sử dụng dịch vụ tại các địa điểm không rõ ràng như nhà riêng, cơ sở "di động", không bảng hiệu

- Chủ động tra cứu thông tin cơ sở, nhân sự hành nghề trước khi sử dụng dịch vụ

Đồng thời, Sở Y tế kêu gọi người dân tiếp tục phản ánh các hành vi vi phạm qua các kênh chính thức để kịp thời kiểm tra, xử lý.