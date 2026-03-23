Ngày 23/3, lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Phú Thọ phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông đường thủy triển khai các biện pháp tìm kiếm, cứu nạn 2 người mất tích trong vụ lật tàu hút cát.

Đến 14h39 cùng ngày, một thi thể nạn nhân được tìm thấy.

Phương tiện gặp nạn là tàu hút cát mang biển kiểm soát TB1456, bị chìm trên sông Hồng, đoạn qua khu vực Cao Đại, xã Vĩnh Thành, tỉnh Phú Thọ. Thời điểm xảy ra vụ việc, có 2 người mất tích (chưa xác định danh tính).

Ngay sau khi nắm được thông tin, Giám đốc Công an tỉnh và Phó Giám đốc Công an tỉnh phụ trách công tác cứu nạn, cứu hộ trực tiếp có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác tìm kiếm, cứu nạn.

Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ điều động 1 xe chỉ huy, 1 xe cứu nạn, 1 xe chở quân cùng 16 cán bộ, chiến sĩ và đầy đủ trang thiết bị chuyên dụng phục vụ công tác tìm kiếm, cứu nạn dưới nước, nhanh chóng tiếp cận hiện trường.

Do điều kiện thời tiết, thủy văn phức tạp, khu vực tìm kiếm nước chảy xiết, phương tiện bị nạn có kích thước lớn, tải trọng nặng, gây nhiều khó khăn cho công tác cứu nạn, cứu hộ.

Các lực lượng tiếp tục duy trì quân số, phương tiện, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng khẩn trương tìm kiếm nạn nhân còn lại; đồng thời xây dựng, triển khai phương án trục vớt phương tiện bị chìm, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho lực lượng tham gia và khu vực xung quanh.