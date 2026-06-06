Công viên Nara vốn là điểm du lịch nổi tiếng thế giới, nơi du khách có thể tiếp cận và tương tác gần với hươu Nara trong môi trường tự nhiên có kiểm soát. Tuy nhiên, vụ việc lần này đã làm dấy lên tranh cãi về hành vi ứng xử của du khách đối với động vật hoang dã được bảo tồn.

Theo đoạn video được chia sẻ, một người phụ nữ mặc váy trắng, đi giày cao gót, đã tiến sát một con hươu trong khuôn viên công viên và cố gắng ngồi lên lưng nó để chụp ảnh.

Dù con hươu liên tục né tránh, cô vẫn tiếp tục đuổi theo và thử lần thứ hai. Chỉ khi bị con hươu hất đầu và đẩy ra, cô mới dừng lại, sau đó rời đi với thái độ khá thản nhiên. Một người đàn ông đi cùng được nhìn thấy đứng quay video trong suốt sự việc.

Một tình nguyện viên chăm sóc hươu Nara cho biết con hươu trong video trước đó từng bị tai nạn giao thông khiến chân trước bị gãy. Người này từng trực tiếp hỗ trợ chăm sóc con hươu và nhấn mạnh hành vi cưỡi lên một con vật đang bị thương là “rất không phù hợp”, thậm chí có thể bị xem xét như hành vi ngược đãi động vật.

Chính quyền Nara lên tiếng

Theo J-CAST News, hươu Nara được xem là “di sản thiên nhiên quốc gia” của Nhật Bản và được bảo vệ theo Luật Bảo vệ Tài sản Văn hóa, nghiêm cấm mọi hành vi gây hại.

Chính quyền tỉnh Nara cho biết, sau khi xem video, họ không loại trừ khả năng hành vi của người phụ nữ có thể gây tổn hại đến động vật. Tuy nhiên, chỉ dựa vào đoạn video thì “rất khó để đưa ra kết luận ngay lập tức rằng đây là hành vi gây hại”.

Dù vậy, chính quyền nhấn mạnh rằng hành động này “rõ ràng là không phù hợp” và cảnh báo người dân cần nhận thức rõ nguy cơ gây tổn thương cho động vật khi tiếp xúc quá mức.

Chính quyền tỉnh Nara cũng lưu ý rằng việc tiếp xúc trực tiếp hoặc cưỡi lên hươu có thể làm tăng nguy cơ lây nhiễm các bệnh liên quan đến ve ký sinh. Đây là một trong những lý do họ khuyến cáo du khách tránh tiếp xúc vật lý quá gần với hươu.

Chính quyền tỉnh Nara cho biết họ từ lâu đã kêu gọi du khách hạn chế tiếp xúc trực tiếp với hươu tại công viên. Trong thời gian tới, địa phương sẽ tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, đồng thời triển khai tuần tra và nhắc nhở du khách nhằm nâng cao ý thức bảo vệ đàn hươu Nara.

Nguồn: ETToday