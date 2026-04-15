Cô gái kiện bạn trai cũ sau tai nạn, gã đàn ông phản hồi đầy lạnh lùng "chờ tòa phán xét"

Báo Dân rí dẫn thông tin, nạn nhân là cô Bạch, 26 tuổi, từng có một tình yêu đẹp với anh Trương trước khi bi kịch xảy ra.

Sự việc bắt nguồn từ chuyến du lịch bằng ô tô tự lái vào tháng 4/2024 của cô Bạch cùng gia đình bạn trai. Trong quá trình di chuyển, chiếc xe do anh Trương điều khiển đã va chạm mạnh với một xe tải lớn, khiến toàn bộ 5 người trên xe bị thương. Trong đó, cô Bạch chịu thương tổn nặng nề nhất với chẩn đoán liệt nửa người. Cơ quan chức năng xác định anh Trương là người chịu trách nhiệm chính do lái xe lấn làn đường.

Thời gian đầu, anh Trương hứa hẹn sẽ chịu trách nhiệm chăm sóc và đã ứng trước hơn 100.000 nhân dân tệ (khoảng 350 triệu đồng) để chi trả viện phí. Tuy nhiên, chỉ hai tháng sau, anh cùng gia đình bất ngờ cắt đứt liên lạc và biến mất hoàn toàn.

Cô Bạch bị liệt do tai nạn giao thông khi ngồi trên xe do bạn trai điều khiển. Ảnh: Hk01

Chia sẻ về quyết định đưa vụ việc ra pháp lý, cô Bạch cay đắng cho biết từ thời điểm đối phương trốn tránh trách nhiệm, mối quan hệ giữa họ không còn là tình nhân mà đã trở thành bên gây tai nạn và nạn nhân, bị đơn và nguyên đơn. Cô khẳng định bản thân đã phải trả giá quá đắt bằng sức khỏe nên không thể để người cầm lái rũ bỏ trách nhiệm.

Trước khi gặp nạn, cô Bạch là nhân viên ngân hàng với tương lai rộng mở. Giờ đây, cô không thể đi lại và chỉ sống dựa vào khoản trợ cấp ít ỏi từ nơi làm việc. Không chỉ đối mặt với nỗi đau thể xác, cô còn phải chịu đựng bạo lực mạng khi một bộ phận dư luận ác ý cho rằng cô đang cố tình "đào mỏ" gia đình bạn trai. Do không còn kinh phí điều trị sau khi anh Trương bỏ mặc, cô buộc phải rời bệnh viện về quê tĩnh dưỡng.

Theo tờ Ngôi sao dẫn thông tin, hiện tại, sức khỏe của cô Bạch chuyển biến xấu với tình trạng teo cơ chân, đầu gối không thể giữ vững, thường xuyên mất ngủ và đối mặt với nguy cơ phải mang túi đựng nước tiểu suốt đời do biến chứng teo bàng quang.

Dẫu vậy, cô vẫn kiên trì thực hiện các bài tập phục hồi chức năng và nỗ lực thích nghi với cuộc sống trên xe lăn. Cô ví bản thân như một ngọn cỏ nhỏ bé nhưng luôn cố gắng vươn lên mạnh mẽ dù trong bất kỳ hoàn cảnh khắc nghiệt nào.

Vụ việc không chỉ gây xót xa về một chuyện tình tan vỡ sau biến cố mà còn đặt ra những câu hỏi về đạo đức và trách nhiệm pháp lý. Khi được phóng viên liên hệ, anh Trương chỉ ngắn gọn cho biết bản thân sẽ chờ đợi phán quyết cuối cùng từ phía tòa án.