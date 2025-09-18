Mới đây, cư dân mạng Trung Quốc xôn xao trước sự xuất hiện của một hot girl 22 tuổi có ngoại hình được cho là rất giống với "thần tiên tỷ tỷ" Lưu Diệc Phi. Cô gái này tên là Lâm Hiểu Đường, đến từ Quảng Đông (Trung Quốc). Dù chỉ mới đăng tải 4 video ngắn trên Douyin, tài khoản của Lâm Hiểu Đường đã thu hút hơn 250.000 người theo dõi.





Ngoại hình của cô gái 22 tuổi được nhận xét rất giống ngôi sao hàng đầu Trung Quốc

Trước sự nổi tiếng bất ngờ, Lâm Hiểu Đường cho biết, cô đã livestream được hơn một năm. Lượng người hâm mộ tăng lên là nhờ nội dung cô chia sẻ hàng ngày chứ không phải do quảng bá rầm rộ. Đồng thời, cô cũng khẳng định không muốn bị đóng khung với danh xưng "tiểu Lưu Diệc Phi" mà muốn tạo dựng con đường riêng cho mình. Hot girl 22 tuổi này quan niệm: "Giống ai là do gen quyết định, nhưng trở thành ai là do bản thân mình lựa chọn".

Lâm Hiểu Đường

Tuy nhiên, lời khẳng định muốn đi theo con đường riêng của Lâm Hiểu Đường lại mâu thuẫn với tên tài khoản Douyin của cô là "Lưu Nhất Phi" có cách phát âm giống hệt tên của nữ minh tinh nổi tiếng. Điều này khiến nhiều người cho rằng cô nàng đang “lợi dụng” tên tuổi của Lưu Diệc Phi. Cư dân mạng để lại nhiều bình luận chỉ trích như "Không muốn giống Lưu Diệc Phi mà lấy tên tài khoản na ná vậy để làm gì? Chẳng phải đang lợi dụng tên tuổi người ta sao?".

Nguồn: ETtoday