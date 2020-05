Cô gái khoe được chồng sắp cưới tặng tới 3 chiếc nhẫn đính hôn, dân mạng nghe giải thích đồng loạt xỉa xói không thương tiếc

Theo Mirror, mới đây, một cô gái trẻ đã đăng tải vài dòng chia sẻ lên một nhóm kín trên mạng xã hội Facebook với mục đích khoe rằng mình được tặng 3 chiếc nhẫn đính hôn quý giá. Kèm theo đó, cô nàng giải thích lý do vì sao lại có tới 3 chiếc nhẫn, tưởng mọi người sẽ ghen tỵ nhưng không ngờ phải hứng cả rổ gạch đá.

Cụ thể, trong nhóm Facebook có tên That's it, I'm Proposal Shaming, cô nàng chia sẻ: "Tôi cực kỳ kén chọn, khi nói đến đồ trang sức của tôi, tất cả đều phải phù hợp. Vì vậy, nếu tôi đeo bạc thì tất cả sẽ phải là bạc, nếu tôi đeo vàng thì tất cả phải là vàng, nếu tôi đeo vàng hồng thì mọi thứ phải là vàng hồng. Đó là lý do vì sao tôi có tới 3 chiếc nhẫn đính hôn".

Ảnh minh họa.

Trong khi hầu hết mọi người đều nhận được một chiếc nhẫn đính hôn thì cô gái này được chồng sắp cưới tặng tới 3 chiếc nhẫn. Và việc cô ấy chọn chiếc nào để đeo còn tùy thuộc vào trạng thái tâm lý của cô ngày hôm đó.

Cô gái cho biết thêm: "Tôi có chiếc nhẫn đầu tiên là bạc đính kim cương, và sau đó tôi muốn anh ấy mua thêm một chiếc nhẫn vàng và một chiếc nhẫn vàng hồng. Chị em phụ nữ ạ, nếu người đàn ông của bạn không yêu bạn đủ để đảm bảo cho chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế (OCD) được kiểm soát thì tốt nhất là bạn nên tìm một người đàn ông khác".

Bài đăng của cô gái trên Facebook.

Có lẽ, cô nàng bị mắc hội chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế nên mới đòi hỏi mọi thứ phải thật sự hoàn hảo. Tuy nhiên, cư dân mạng lại không chấp nhận lý do đó và buông lời chỉ trích không thương tiếc.

Một người bình luận gay gắt: "Đó không phải là OCD. Đó gọi là đòi hỏi quá đáng và hư hỏng".

Một người khác nói thêm: "Xin chia buồn với chồng sắp cưới của bạn. Chiếc nhẫn không quan trọng, điều đáng nói là tình yêu và ý nghĩa đằng sau chiếc nhẫn đính hôn. Tôi nghĩ bạn chỉ là một người hư hỏng. Tôi có quen biết một số người mắc chứng OCD nhưng họ không cư xử như bạn". Một người khác nhận xét: "Bạn suy nghĩ nông cạn như một vũng nước vậy".

(Nguồn: Mirror)