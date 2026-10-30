Mùa thu Hà Nội luôn mang đến nguồn cảm hứng đặc biệt cho những người yêu thời trang và nhiếp ảnh. Không cần những bối cảnh quá cầu kỳ, chỉ một góc phố cổ, hàng cây xanh hay khoảng nắng chiều bên mặt hồ cũng đủ tạo nên những khung hình lãng mạn. Mới đây, hotgirl Bạch Lưu Dương tiếp tục thu hút sự chú ý khi chia sẻ loạt ảnh dạo phố Hà Nội với phong cách dịu dàng, mang đậm hơi thở mùa thu.

Trên trang Facebook cá nhân, Bạch Lưu Dương đăng tải bộ ảnh cùng dòng trạng thái ngắn gọn "Hà Nội" kèm biểu tượng trái tim xanh. Trong loạt hình, cô xuất hiện giữa những khóm hoa nhiều màu sắc, bên hồ nước lấp lánh ánh chiều và những con phố mang nét kiến trúc cổ kính đặc trưng của Thủ đô. Không lựa chọn trang phục cầu kỳ hay kiểu tạo dáng phá cách, Bạch Lưu Dương ghi điểm với vẻ ngoài nữ tính, trong trẻo cùng cách phối đồ tinh tế.

Bạch Lưu Dương đẹp như nàng thơ giữa mùa thu Hà Nội

Trong bộ ảnh lần này, Bạch Lưu Dương lựa chọn chiếc áo hai dây dáng xòe mang tông xanh lá, điểm xuyết những họa tiết hoa trắng mềm mại. Thiết kế có phần thân ôm nhẹ, xòe rộng ở eo, tạo cảm giác vừa nữ tính vừa trẻ trung. Cô kết hợp cùng quần dài màu trắng, mang đến tổng thể hài hòa, thoải mái nhưng vẫn đủ nổi bật.

Đáng chú ý, sắc xanh của trang phục dường như được lựa chọn để đồng điệu với khung cảnh thiên nhiên xung quanh. Giữa những khóm hoa tím, hồng và trắng, cô gái sinh năm 2001 trở nên nổi bật theo cách rất nhẹ nhàng.

Nguồn: Bạch Lưu Dương

Phụ kiện cũng là điểm nhấn thú vị. Thay vì lựa chọn những chiếc túi hàng hiệu hay trang sức cầu kỳ, Bạch Lưu Dương sử dụng một chiếc quạt xếp mang họa tiết cổ điển. Món phụ kiện nhỏ giúp bộ trang phục có thêm nét hoài cổ, đặc biệt phù hợp với không gian phố xá Hà Nội.

Mái tóc đen dài được buông tự nhiên, kết hợp cùng lớp trang điểm nhẹ nhàng với đôi má ửng hồng và màu son tươi tắn càng tôn lên những đường nét thanh tú trên gương mặt.

Trong một số khung hình, Bạch Lưu Dương ngồi bên ghế gỗ, phía sau là những luống hoa rực rỡ. Ở những bức ảnh khác, cô nhẹ nhàng ngoảnh đầu bên hồ nước khi ánh nắng cuối ngày phản chiếu trên mặt hồ, tạo nên khung cảnh thơ mộng.

Không khó hiểu khi Bạch Lưu Dương từng được cộng đồng mạng ưu ái gọi là "bạch nguyệt quang" bởi vẻ đẹp nhẹ nhàng, trong trẻo. Phong cách của cô không thiên về sự sắc sảo, quyến rũ mà gây thiện cảm bằng cảm giác tự nhiên, gần gũi và có phần lãng mạn.

Gu thời trang nữ tính tạo nên dấu ấn riêng

Bạch Lưu Dương sinh năm 2001, quê Nghệ An, được nhiều người biết đến qua các nội dung chia sẻ về cuộc sống du học tại Pháp, thời trang và làm đẹp. Cô sở hữu lượng người theo dõi đông đảo trên các nền tảng mạng xã hội, đồng thời thường xuyên nhận được sự quan tâm nhờ phong cách ăn mặc mang tính ứng dụng cao.

Điểm nổi bật trong gu thời trang của Bạch Lưu Dương là khả năng kết hợp những món đồ đơn giản để tạo nên tổng thể có tính thẩm mỹ. Cô thường ưu tiên váy hoa, áo kiểu nữ tính, những gam màu nhẹ nhàng và phụ kiện mang hơi hướng cổ điển.

Nguồn: Bạch Lưu Dương

Thay vì liên tục thay đổi để chạy theo xu hướng, Bạch Lưu Dương duy trì hình ảnh khá nhất quán. Dù xuất hiện trên đường phố Paris hay trở về Việt Nam, cô vẫn giữ được nét nữ tính đặc trưng nhưng biết điều chỉnh trang phục để phù hợp với từng bối cảnh. Bộ ảnh mùa thu Hà Nội lần này là một ví dụ. Công thức áo hoa dáng xòe kết hợp quần trắng không mới, nhưng khi được phối cùng chiếc quạt xếp và lựa chọn bối cảnh phù hợp, tổng thể lại trở nên thú vị hơn.

Đây cũng là gợi ý đáng tham khảo dành cho những cô gái yêu thích phong cách nhẹ nhàng. Không nhất thiết phải đầu tư những món đồ đắt tiền, việc lựa chọn màu sắc hài hòa, kiểu dáng phù hợp và một phụ kiện có điểm nhấn đã đủ giúp trang phục trở nên cuốn hút.

Đặc biệt, trong tiết trời thu Hà Nội, những thiết kế mang họa tiết hoa, chất liệu mềm mại cùng gam màu lấy cảm hứng từ thiên nhiên luôn có sức hấp dẫn riêng.

Với Bạch Lưu Dương, bộ ảnh mới không chỉ ghi lại những khoảnh khắc đẹp giữa lòng Thủ đô mà còn tiếp tục thể hiện gu thẩm mỹ đặc trưng của cô. Giữa nhiều xu hướng thời trang nổi bật, đôi khi vẻ đẹp nhẹ nhàng, không quá phô trương lại chính là điều khiến người đối diện muốn ngắm nhìn lâu hơn.