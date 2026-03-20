Trưa 20/3, "nhà vua Kpop" BTS đã chính trở lại làng nhạc, với đầy đủ 7 thành viên sau 4 năm vắng bóng bằng MV Swim và album mang tên Arirang. Bên cạnh ca từ cùng giai điệu ngọt ngào nhẹ nhàng, MV mới của BTS còn gây chú ý khi có sự xuất hiện 1 gương mặt nữ chính mang nét đẹp "thiên thần", diễn xuất tự nhiên lôi cuốn. Ngay lập tức, công chúng đã truy tìm danh tính của mỹ nhân được BTS "chọn mặt gửi vàng" đóng chính trong MV tái xuất của họ.

Nữ MV Swim của BTS không phải là cái tên xa lạ đối với khán giả mê US-UK, người đẹp đó chính là Lili Reinhart. Cô sinh năm 1996, sở hữu vẻ đẹp siêu thực như AI vẽ ra với ngũ quan hoàn mỹ như tượng tạc, đôi mắt sâu thẳm mê hoặc, mái tóc vàng quyến rũ. Gương mặt của Lili Reinhart được nhận xét vừa có nét đẹp cổ điển, nhưng cũng vừa sở hữu những đường nét sắc sảo của một cô gái xinh đẹp thời hiện đại.

Lili Reinhart vào showbiz đóng phim từ năm 18 tuổi. Năm 2017, Lili Reinhart bật lên hàng ngũ sao trẻ gây chú ý sau khi vào vai cô bé tuổi teen có tính cách tươi sáng, đáng yêu Betty Cooper trong series phim truyền hình Riverdale của CW. Sau 6 mùa phát sóng, Riverdale trở thành hiện tượng. Series này cũng đưa Lili Reinhart trở thành ngôi sao toàn cầu, với hơn 23,9 triệu người theo dõi trên Instagram.

Năm 2019, Lili Reinhart có cơ hôi lấn sân sang điện ảnh khi được mời đóng vai nữ vũ công thoát y sa cơ vào con đường nghiện ngập và cướp bóc trong bộ phim Hustlers, quy tụ dàn diễn viên tên tuổi như Jennifer Lopez, Cardi B Constance Wu, Julia Stiles...

Sau đó, cô còn ghi dấu ấn với các phim Chemical Hearts, Simpsons, Look Both Ways... Ngoài vai trò diễn viên, Lili Reinhart còn là nhà sản xuất đứng sau nhiều dự án phim ảnh ở Hollywood, nhà thơ khi từng phát hành cuốn sách thơ có tựa đề Swimming Lessons: Poems - tác phẩm từng giữ vị trí số 2 trong danh sách bán chạy nhất của The New York Times dành cho tiểu thuyết thương mại bìa mềm, nữ doanh nhân và đã ra mắt dòng sản phẩm chăm sóc da có tên Personal Day vào năm 2024.

Lili Reinhart khá kín tiếng đời tư, đặc biệt trong chuyện tình cảm. Ồn ào tình ái đáng chú ý nhất của cô là với Cole Sprouse - sao nhí Disney đình đám, nổi tiếng toàn cầu với bộ phim Zack&Cody (tạm dịch: Cuộc sống thượng hạng của Zack&Cody). Cả hai "phim giả tình thật" sau khi hợp tác trong phim truyền hình Riverdale và bị chụp ảnh hẹn hò trên bãi biển Hawaii (Mỹ) vào tháng 1/2018.

Tuy nhiên, vào cuối tháng 4/2020, Cole Sprouse đã bị tố "cắm sừng" Lili Reinhart. Nam diễn viên này được cho biết đã lén lút qua lại với người mẫu 10X gia thế Kaia Gerber (con gái Cindy Crawford - siêu mẫu huyền thoại thế giới) sau lưng bạn gái. Một tháng sau khi chìm trong drama ngoại tình, Cole Sprouse và Lili Reinhart tuyên bố chia tay, khép lại 2 năm bên nhau mặn nồng.

Nguồn: Page Six, Elle