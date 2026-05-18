Mới đây, trên mạng xã hội chia sẻ đoạn clip ghi lại hình ảnh một cô gái bị túm tóc hành hung dã man tại quán bi-a ở tỉnh Nghệ An khiến nhiều người bức xúc.

Theo hình ảnh từ camera an ninh của quán cho thấy, khi cô gái đang ngồi tại quầy thu ngân, thì một nam thanh niên đi vào, túm tóc và tát vào mặt nạn nhân.

Mặc dù được những người có mặt can ngăn, nam thanh niên vẫn kéo cô gái ra khu vực bàn bida, ghì xuống sàn rồi liên tục dùng tay, chân đánh vào người nạn nhân. Sau khi đi ra cổng quán, đối tượng còn quay lại tiếp tục hành hung cô gái.

Clip ghi lại sự việc sau đó được đăng tải lên mạng xã hội, thu hút nhiều lượt chia sẻ và gây bức xúc dư luận.

Ảnh cắt từ clip

Liên quan đến sự việc trên, ngày 17/5, công an xã Diễn Châu, tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị này đã triệu tập P.M.Q. (22 tuổi, ngụ xóm Ngọc Minh, xã Diễn Châu) để làm rõ vụ việc hành hung một cô gái.

Trước đó, công an xã Diễn Châu đã nhận được đơn trình báo của chị N.T.P (SN: 2005, trú tại xóm 5, xã Diễn Châu, tỉnh Nghệ An).

Theo đó, vào khoảng 16 giờ 25 phút ngày 14/5, do mâu thuẫn tình cảm P.M.Q (SN: 2004, trú tại xóm Ngọc Minh, xã Diễn Châu) dùng chân, tay đánh gây thương tích cho chị tại quán Bida 2000 thuộc xóm 7, xã Diễn Châu, tỉnh Nghệ An.

Công an xã Diễn Châu mời người đàn ông lên làm việc (Ảnh: Công an xã Diễn Châu).

Theo thông tin trên báo Tuổi trẻ cho biết, giữa chị và Q. có với nhau một đứa con nhưng chưa kết hôn. Trong quá trình chung sống như vợ chồng, Q. nhiều lần đánh đập chị.

Khoảng 16h25 chiều 14/5, Q. mang theo một con dao tới quán bida - nơi chị P. đang làm việc và có hành vi hành hung chị P.

Hiện vụ việc đang được tiến hành xác minh, làm rõ theo quy định của pháp luật.